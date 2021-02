Berlin - Alle zwei Jahre steht die große Untersuchung an, so auch in ein paar Monaten wieder. Dann wird Antje Mater gründlich durchgecheckt. Die Berlinerin fiebert dem Termin jedes Mal mit Sorge entgegen. Hat sie es mit der Bewegung nicht doch übertrieben? Hat sich ein Aneurysma gebildet? Ist mit ihrem Herzen alles in Ordnung? Diese Fragen gehen ihr immer wieder durch den Kopf.

Antje Mater ist am Marfan-Syndrom erkrankt, einer unheilbaren genetischen Störung des Bindegewebes, wodurch dieses sehr instabil ist. Unerkannt führt das häufig zum plötzlichen Tod. Meist weil die Hauptschlagader einreißt.