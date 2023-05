Therapie gegen Fatigue: Könnte schon Ende 2024 ein Medikament gefunden sein?

Es ist eine optimistische Prognose. Carmen Scheibenbogen hat sie gewagt. An diesem Freitag war das, dem 12. Mai. Dem Tag, der weltweit ME/CFS gewidmet ist. Gegen ME/CFS also, diese postvirale Erkrankung, hat die Professorin gesagt, könne vielleicht schon Ende 2024 eine wirksame Arznei gefunden sein. Falls Medikamente, die bereits für andere Zwecke zugelassen sind, jetzt in Studien auf ihre Tauglichkeit überprüft werden. „Wir haben ja während der Corona-Pandemie beim Impfstoff gesehen, dass es schneller gehen kann, wenn die Not groß ist“, hat die Leiterin des Charité Fatigue Centers gesagt.