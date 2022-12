Trotz Kinderlähmung ins Weltall: Jean Maggi wird im Frühjahr zum Astronauten

Der 60-Jährige bezwang mit seinem Handbike den Himalaja. Jetzt will er noch höher hinaus – und zeigen, dass Menschen mit Behinderung Großes schaffen können.

Jean Maggi hatte Polio und nun eine Mission: Er will ins All fliegen.

Jean Maggi hatte Polio und nun eine Mission: Er will ins All fliegen. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Auf einmal war alles ganz leicht, der Körper schwerelos. Für einen Moment empfand Jean Maggi dieses herrliche Gefühl, als vorne der Pilot die Boing 727 erst nach oben steigen und dann abkippen ließ. Als die Flugbahn eine Parabel beschrieb und hinten im leer geräumten Teil der Maschine die angehenden Raumfahrer zu schweben begannen. Auch Maggi in seinem blauen Overall. Seine Gehhilfen schob er beiseite, er benötigte sie nicht. Für einen kurzen Augenblick nur, doch der brachte ihn der Ewigkeit ein großes Stück näher, dem Eintrag in die Geschichtsbücher: erster Mensch mit Behinderung im Weltall. Jean Maggi hatte Polio – Kinderlähmung. Und er hat eine Mission.