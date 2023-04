Pflege bei „Hart aber fair“: Wie lange wollen wir noch am Thema vorbeitalken?

Schon das Motto verrät die Naivität, unter der die Runde bei „Hart aber fair“ diesmal zusammenkam: „Altern in Würde oder Armut: Wer kann sich gute Pflege noch leisten?“ lautete die Frage am Montagabend in der ARD.



Dabei ist das schon lange nicht mehr die Frage, die die meisten Menschen umtreibt, sondern die große Frage in Bezug auf die Pflege lautet: Wer pflegt überhaupt noch irgendjemanden auf eine professionelle Art und Weise hierzulande?

Und die Antwort darauf, warum die professionelle Pflege derart darbt, ist auch schnell gegeben: weil sie jahrzehntelang vernachlässigt und kaum gegenfinanziert wurde. Jetzt, wo seit Herbst 2022 die Pflegelöhne angeglichen wurden, ist der Schrecken groß. Pflegeheime gehen pleite, Patienten und Angehörige bekommen monatliche Mehrkosten von oft 600 Euro mehr pro Heim oder sogar 1300 Euro mehr pro Monat für den heimischen Einsatz des Pflegedienstes serviert.

Kaum jemand kann sich das leisten, weil schon die monatlichen Zuzahlungen pro Heimplatz bei rund 2500 Euro liegen, die Durchschnittsrente aber nur 1300 Euro beträgt, was in der Sendung immerhin klar benannt wurde. Woher also die Differenz nehmen, wenn nicht stehlen?

Die allermeisten Betroffenen geben dafür ihr lebenslang erspartes Vermögen inklusive ihrer Immobilien oder Wertanlagen her, es geht ja nicht anders. Für den Rest kommt der Sozialstaat auf, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an diesem Abend generös betonte.

Es sei keine Schande, wenn jemand, der sein ganzes Leben lang gearbeitet habe, am Ende bei Pflegebedürftigkeit vom Steuerzahler unterstützt werden müsse, betonte Lauterbach, er höre es gar nicht gerne, wenn es heiße, die Betroffenen würden dann Scham empfinden.

Zu Gast bei „Hart aber fair“: Karl Lauterbach (SPD) und die Schauspielerin Katy Karrenbauer Dirk Borm/WDR

Und doch ist es so, wie die Pflegefachkraft Silke Behrendt-Stannies aus der Praxis zu berichten wusste. Die Heimbewohner würden traurig und depressiv werden, nachdem sie ihr ganzes Leben lang stolz darauf waren, finanziell selbständig zu sein. Sie und ihre Kolleginnen hätten sehr viel damit zu tun, diese Leute wieder aufzurichten. Scham empfindet sie auch selbst, wenn sie eine Lohnerhöhung bekommt und genau weiß, dass ihre Schutzbefohlenen diese von ihrem hart erarbeiteten Geld alleine bezahlen müssten – und gar nicht wüssten, wie sie das noch leisten können.

Auch Pflegeheimbetreiber Kai A. Kasri aus Bayern rechnete vor, dass das Geld immer knapper werde – und zwar nicht nur wegen der Lohnerhöhungen, sondern auch bezüglich der allgemeinen Teuerungen: Die Lage sei „sehr angespannt“, sowohl beim Heim als auch bei den Bewohnern. Unter anderem, weil die Verhandlungen mit Kassen und Sozialträgern sich schon seit vielen Monaten so lange hinziehen würden darüber, wer was bezahlt. In seinem Heim würden die monatlichen Kosten nun um 700 Euro steigen – das bringe für die Bewohner auch hohe Nachzahlungen mit sich.

Um es noch einmal deutlich zu machen: Pflegeheimbewohner oder deren Angehörige müssen in vielen Fällen gerade viele Hundert Euro mehr im Monat stemmen, um die Lohnerhöhungen in der Pflege zu bezahlen – und zwar alleine. Sofern sie nicht eh schon sozialhilfeberechtigt sind. Viele können sich das aber gar nicht leisten, die Verzweiflung ist groß.

Dass die Lohnerhöhungen der Pflegekräfte aktuell gar nicht gegenfinanziert sind, und dass diesen Bock noch sein Vorgänger Jens Spahn (CDU) geschossen hat, hätte Karl Lauterbach unter anderem in dieser Sendung ganz klar sagen können. Stattdessen erging er sich in Andeutungen über „Zuschüsse auf Pump“, die er persönlich seinem Nachfolger nicht in zehn Jahren hinterlassen wolle, was den Moderator Louis Klamroth wiederum dazu verführte, neckisch nachzufragen, ob er wirklich noch so lange Gesundheitsminister bleiben wolle.

Über all diese Themen wird man noch lange abendfüllend diskutieren können, die Frage bleibt aber: Warum wird immer wieder so stark an den Pflegerealitäten in Deutschland vorbeigeredet und in der Folge auch vorbeiagiert?

Wie stark nämlich ein ganz anderer Part der Pflege vernachlässigt wird, davon konnte Jochen Springborn aus Berlin erzählen. Die Berliner Zeitung hat schon öfter über ihn berichtet, denn er ist ein gutes Beispiel dafür, was hierzulande in der Pflege derart schiefläuft, dass es eigentlich jeder Beschreibung spottet.

Jochen Springborn pflegt seit über 20 Jahren seine Frau Anke, die an MS leidet – neben seinem Vollzeitjob. Eindrucksvoll nüchtern erklärt er in der Sendung vor Millionenpublikum, was das bedeutet: Ein komplett durchgetakteter Arbeitstag, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Aufstehen um halb 6, ins Bett um halb elf, dazwischen dreht sich alles um die Pflege, Haushalt, Arbeit. Pausen gibt es nicht – und wenn, dann nur mit schlechtem Gewissen.

Natürlich wird man davon krank, wenn man das mehrere Jahre lang macht. Auch Jochen Springborn ist eines Tages einfach umgekippt, war monatelang in Reha und merkte schließlich: Pflege zu Hause kann man nicht alleine schaffen. Er schaffte sich ein Netz von Helfern aus Freunden und Bekannten und bestellte auf eigene Kosten den Pflegedienst öfter nach Hause. Seitdem konnte er wieder auch noch seinem Job nachgehen.

Bis zu dieser auf die Patienten und Angehörigen abgewälzten Lohnerhöhung im Herbst. Da wollte der Pflegedienst plötzlich 1300 Euro mehr im Monat. Jochen Springborn sollte nun nicht mehr „nur“ 2000 Euro für den Einsatz des Pflegedienstes zuzahlen, genauso viel wie die Pflegekasse zuschießt. Sondern 3300 Euro alleine zahlen. Das kann sich der Ingenieur trotz guten Gehalts nichts mehr leisten. Seitdem arbeitet er im Homeoffice und übernimmt den größeren Teil der Pflege wieder selbst. Solange, bis er es eben nicht mehr schafft.

Ob er sich nicht vorstellen könne, seine Frau in ein Heim zu geben, wird er in der Sendung gefragt. Nein, weil es die passenden Heime für seine Frau gar nicht gebe. Weder gibt es Einrichtungen für jüngere Pflegebedürftige noch für solche, die an MS erkrankt sind. Jochen Springborn fragt zu Recht: Wer will denn in ein Heim, das gar nicht auf seine Bedürfnisse ausgelegt ist?

Die Diskussionsrunde: Karl Lauterbach (v.l.), Jochen Springborn, Katy Karrenbauer, Louis Klamroth, Kai A. Kasri und Silke Behrendt-Stannies in der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ im Studio Adlershof. Future Image/imago

Doch auch von den älteren und nicht spezifisch Erkrankten ergibt sich ein ähnliches Stimmungsbild: 89 Prozent der Deutschen wollen nicht ins Heim, hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz noch im August 2022 wieder erfragt. Nach all diesen Zahlen und Debatten ist aber doch völlig klar, warum das so ist: Nicht weil, wie der Heimbetreiber aus Bayern meint, die Leute eine „falsche Vorstellung“ von Heimen hätten und glauben, sie müssten in ein zu kleines Zimmer ziehen. Sondern, weil im Gegenteil sehr viele Menschen die Zustände in Heimen mittlerweile kennen.

Unter anderem der Personalnotstand hat die Zustände in zu vielen Einrichtungen mittlerweile so unerträglich gemacht, dass so gut wie jeder, der es sich irgendwie leisten kann, die Pflege zu Hause versucht zu ermöglichen. Zumindest, solange es irgend geht.

Die Berliner Schauspielerin Katy Karrenbauer hatte 50 Jahre lang keinen Kontakt zu ihrem Vater, hätte ihn aber trotzdem bei sich zu Hause aufgenommen, wie sie in der Sendung erzählt, wenn sie mehr Platz und Unterstützung gehabt hätte. Nun lebt ihr demenzerkrankter Vater im Heim, wo sie ihn ständig besucht, anfangs fünf Stunden am Tag. Zunächst war sie mit dem Angebot in dem privat geführten Heim zufrieden, seit es vor zwei Jahren verkauft wurde, fehle es an immer mehr. Sogar die Hautcreme oder die Haarbürste müsse sie für andere Patienten mitbringen.

Und das, obwohl sie – ähnlich wie es Jochen Springborn für die Pflege zu Hause vorrechnet – rund eine Viertelmillion Euro für eine etwa acht bis zehnjährige Pflegedauer an Pflegekosten anvisiert. Wobei Lauterbach in der Sendung betont, dass er es durchaus richtig finde, wenn dabei das Erbe draufgehe, damit die Pflege der eigenen Eltern nicht von der Sozialgemeinschaft beziehungsweise von Schlechter verdienenden mitbezahlt werde. Karrenbauer hat dafür auch Verständnis, dennoch schimpft sie: „Wenn man als Bewohner in einem 16-Quadratmeter-Zimmer dem einen beim Sterben und dem anderen beim Würgen zugucken muss, das ist würdelos! Das kann so nicht bleiben.“

Da klatscht das Publikum, doch Lauterbach hat schlechte Nachrichten: Die Pflegeversicherung sei nun mal als Teilkaskoversicherung geschaffen worden. Wenn man das ändern wolle, dann müsse man eine Vollkaskoversicherung schaffen, oder zumindest eine freiwillige. Außerdem sollten Privatversicherte – wie er selbst – auch in eine solidarische Pflegekasse einzahlen müssen, da sei aber die FDP vor. Und ansonsten müssten die Mehrkosten vom Steuerzahler gezahlt werden, er selbst sei da für jede Diskussion zu haben.



Klingt nicht danach, als würde sich demnächst etwas grundsätzlich an diesen Zuständen ändern.

Schon gar nicht, wenn weiterhin auch in Sendungen wie diesen schon allein durch die Besetzung so getan wird, als sei die Pflege zu Hause die Ausnahme. Sie ist die Regel in Deutschland. Über 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt, die meisten von Angehörigen, die darüber oft selbst krank und arm werden. Wenn wir nicht endlich anfangen, darüber auch nur annähernd so angeregt zu diskutieren wie über die Pflege in Heimen und Kliniken, geht jede dieser Runden in Politik und Medien einfach brutal an der Pflegerealität vorbei.