Sprache kann tiefe Wunden reißen. Oksana Ulan hat das erlebt. Sie ist Hausärztin in der Nähe von Hamburg, gebürtig aus der Ukraine und Vorsitzende der „Ukrainischen Ärztevereinigung in Deutschland“. Den Satz, der sie verletzte, formulierte ein Mitarbeiter einer deutschen Behörde: „Wie können Sie diese Menschen auf Patienten loslassen wollen?“

Es ging um ein Pilotprojekt mit Medizinern, die vor dem russischen Angriff auf ihre Heimat geflohen waren und nun in der Diaspora arbeiten möchten. „Diese Menschen?“, fragt Ulan immer noch ungläubig: „Das sind zum Teil Professoren, hochkarätige Chirurgen, Ärzte, die an international anerkannten Instituten studiert und gearbeitet haben. Die Aussage war einfach furchtbar.“

Vielleicht spricht Unkenntnis aus dem behördlichen Satz, vielleicht auch Ignoranz der Behörde. Jedenfalls trägt er nicht zu einer Lösung des Problems bei, das ukrainische Ärzte an diesem Dienstagmorgen in Berlin vor das Bundesgesundheitsministerium ziehen lässt. Begleitet werden sie von Apothekern und Therapeuten. So ist es angekündigt. Sie fordern von Minister Karl Lauterbach (SPD), die hohen Hürden zu senken, die sie nehmen müssen, um in Deutschland arbeiten zu können. Wenigstens zeitweise.

Die Situation ist einigermaßen paradox. Im deutschen Gesundheitswesen herrscht chronischer Mangel an Fachkräften. Bundesweit fehlen mehr als 15.000 Ärzte, das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung herausgefunden. Die Bevölkerung wird immer älter, die Zahl der Patienten wächst. Gleichzeitig studieren immer weniger junge Menschen Medizin oder brechen ein angefangenes Studium ab. Etliche Absolventen entscheiden sich für einen Job in der Forschung, der Industrie oder im Ausland, wo besser dotierte Verträge auf sie warten.

5000 geflüchtete ukrainische Ärzte bei Facebook

Und dann ist da der anhaltende Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine. Laut Bundesinnenministerium hat Deutschland bis zum August geschätzt rund 1,1 Millionen Menschen aufgenommen, gesichert ist diese Angabe zwar nicht, aber die Tendenz klar. Der Bedarf an medizinischer Betreuung ist groß, das Reservoir an muttersprachlichen Helfern allerdings ebenfalls. Oksana Ulan kann ihre Zahl nur schätzen, hat aber einen guten Indikator: „Unsere Facebook-Gruppe der nach Deutschland gekommenen Ärzte hat an die 5000 Mitglieder“, sagt die Medizinerin, die selbst mit 18 Jahren in die Bundesrepublik übersiedelte und zu jenen mehr als 2000 Medizinern gehört, die vor 2014 die Heimat verließen.

Deshalb kam Ulan auf die Idee mit dem Pilotprojekt. Eine Praxis mit ukrainischen Ärzten für ukrainische Patienten wollte sie in Schleswig-Holstein einrichten. „Ich hätte die Arbeit dort als deutsche Ärztin überwacht, zum Beispiel die Abrechnung mit der Krankenkasse, die die Kollegen auf diese Weise schon mal kennengelernt hätten“, berichtet Ulan. Doch die Zulassungsbehörde sagte kategorisch: Nein!

Grundsätzlich werden Abschlüsse ukrainischer Ärzte in Deutschland zwar anerkannt. Zunächst müssen Kandidaten aber eine Klinik in Deutschland finden, die sie für die erforderliche Zeit von meist zwei Jahren in ihrer Fachrichtung anstellt. Dazu benötigen die Betreffenden eine Berufserlaubnis. Ein Zeugnis der Klinik ebnet dann den weiteren Weg.

„Eines der größten Hindernisse bei der Zulassung ist die Sprache“, sagt Ulan. „Verlangt wird das höchste Niveau: C1.“ Es gibt demnach sechs Stufen, von A2, über A1, B2 und B1 zu C2 und C1. „Ich selbst habe zwei Jahre gebraucht, um C1 zu schaffen“, sagt die Ärztin. Dabei reiche das deutlich leichter zu schaffende B1 völlig aus. „Auch um sich wissenschaftlich ausdrücken zu können.“ Was im Gespräch mit Patienten eher selten notwendig sei.

Muttersprache als Vorteil

Im Umgang mit ukrainischen Geflüchteten ist die gemeinsame Sprache sogar ein Vorteil. Vor allem für die Arbeit der Psychologen und Psychotherapeuten unter Ulans Kollegen, die sich um die oft traumatisierten Landsleute kümmern würden. Wenn man sie denn ließe. Die Arbeit in der eigenen Community kann sich die Vorsitzende des ukrainischen Ärzteverbands auch gut als Einstieg ins deutsche Gesundheitswesen vorstellen. „Über eine Assistenz würden sie das System schrittweise besser kennenlernen und parallel Deutsch lernen“, sagt Ulan. „Es gibt tatsächlich schon ukrainische Ärzte, die in Praxen mitarbeiten. Und ich kenne viele Kollegen, die im Januar ihren B2-Abschluss machen.“ Mit leicht gesenkten Hürden bei der Sprache wäre ein Teil des Problems gelöst. „Dabei ist schon klar, dass es nicht einfach so eine Zulassung geben kann.“

Um eine weitere Schwierigkeit zu überwinden, bedarf es eines größeren staatlichen Engagements in einem anderen Bereich. Die Medizin wird zunehmend weiblicher. Der Anteil der niedergelassenen Ärztinnen zum Beispiel lag 2022 erstmals über 50 Prozent. Aus der Ukraine wiederum flüchtete in der Mehrzahl weibliches medizinisches Personal. „Die meisten der Ärztinnen haben Kinder“, sagt Ulan. „Die werden allerdings nur halbtags in einem Kindergarten oder einer Schule betreut.“ Dann, wenn die Mutter im Deutschkursus sitzt. Statt sich nachmittags um ihren Beruf, muss sie sich um die Familie kümmern. „Auch daran sind einige Projekte schon gescheitert.“



Dabei ist mit etwas gutem Willen vieles möglich. Da ist sich Oksana Ulan sicher. Das zeigen ihr diejenigen Ärzte, die bereits einen Weg gefunden haben zu arbeiten. Und danach verlangen die vielen, die es gerne täten. Oksana Ulan berichtet: „Sie sagen: ‚Wir sitzen nur herum, obwohl wir Patienten helfen könnten.‘ Ich höre das sehr oft.“