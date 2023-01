Sexismus in der Medizin: Beipackzettel von Arzneien gelten meist nur für Männer

Was, wenn die Information auf Beipackzettel nicht für alle gilt, sondern nur für Männer? Frauen aber haben Körper, die zum Teil anders auf Medikamente reagieren.

Das Problem mit der Packungsbeilage scheint gelöst zu sein. Zum Teil jedenfalls. Patienten sollen künftig nicht mehr ihren „Arzt oder Apotheker“ nach Risiken und Nebenwirkungen fragen, sondern in ihrer „ärztlichen Praxis oder Apotheke“ um Auskunft bitten. So könnte es schwarz auf weiß stehen, so werden die Geschlechter gleich behandelt, finden Funktionäre aus Medizin und Pharmazie, sprachlich zumindest. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich dafür ausgesprochen.