Berlin - Er sprach kurz, aber eindringlich. Der Arzt sagte, er rate von einer Schutzimpfung gegen Sars-Cov-2 ab, meinte zu Barbara S. so etwas wie: „An Ihrer Stelle würde ich es nicht tun“, erzählt sie der Berliner Zeitung. Dieser Satz stürzte die 59-Jährige in einen inneren Konflikt. Sie möchte sich gegen Corona impfen lassen, wegen der Beschränkungen, denen sie unterliegt. Einkauf im Shoppingcenter? Ausgeschlossen, weil nur Genesene und Geimpfte Zutritt haben. Besuch auf dem Weihnachtsmarkt? Auch dort 2G, keine Chance. Der Auftritt der Nichte mit ihrem Chor? Wird ohne sie stattfinden.

Das ist die eine Seite des inneren Konflikts. Die andere: Barbara S. leidet an einer Stoffwechselerkrankung. Ein Attest, das sie von einer Immunisierung gegen das Coronavirus befreien würde, hat sie nicht, hat es bislang nicht gebraucht. Von ihrem Arzt wird sie es vorerst auch nicht bekommen, der wird jedenfalls einsilbig bei diesem Thema, winkt nur ab, sagt die Berlinerin.

Am vergangenen Freitag hat der Bundestag eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen beschlossen, sie soll im März kommen. Eine allgemeine Impfpflicht steht zur Diskussion, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sie unbedingt, weil die Überzeugungsarbeit offensichtlich nicht ausgereicht hat, um den Grad der vollständigen Immunisierung deutlich über die Marke von 70 Prozent zu heben. Bei vielen chronisch Kranken führt bereits die Absichtserklärung zu Verunsicherung. Auch bei Patienten, deren Immunsystem angeschlagen ist, zum Beispiel durch eine Chemotherapie. Die Frage, die auch sie umtreibt: Welche Diagnose berechtigt zu einer Befreiung von einer Corona-Schutzimpfung? Wer darf, wer muss ein Attest darüber ausstellen? Wer haftet im Fall einer Impfkomplikation, einer Corona-Infektion?

Nur wenige Kontraindikationen bei Corona-Impfung

Wie viele Menschen in Deutschland aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, ist unklar, eine Statistik darüber nicht verfügbar. „Es existieren bei Corona-Schutzimpfungen nur sehr wenige Kontraindikationen“, sagt Martin Danner, Geschäftsführer von der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe für Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung (BAG). „Wir vertreten die Position, dass nicht jeder Arzt solche Atteste ausstellen sollte.“ Ausschließlich Fachärzte oder Amtsärzte sollten berechtigt sein, dies zu tun. „Wir erhalten oft Meldungen aus unseren Mitgliedsverbänden, dass chronisch kranke Menschen auf Intensivstationen landen, weil man ihnen von einer Impfung abgeraten hat.“

Kommt ein Arzt seiner Aufklärungspflicht nicht nach, wird es für die Betroffenen oder deren Angehörigen schwierig, dies nachzuweisen. „Normalerweise wird ein Aufklärungsgespräch dokumentiert“, sagt Danner, „aber welcher Patient fragt seinen Arzt im Sprechzimmer: ‚Kann ich mal eben sehen, was sie da aufgeschrieben haben‘?“ Oft komme die Dokumentation erst auf den Tisch, wenn ein Patient bereits verstorben sei, sagt der BAG-Geschäftsführer.

Führt nicht die Infektion, sondern die Impfung gegen das Coronavirus zu Komplikationen, müssen auch hier Ursache und Wirkung eindeutig belegt sein. Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf das Infektionsschutzgesetz. Das schreibe fest, „dass für alle gesundheitlichen Schäden, die im Zusammenhang mit Schutzimpfungen eingetreten sind, die auf Grundlage der Coronavirus-Impfverordnung seit dem 27. Dezember 2020 vorgenommen wurden, bundeseinheitlich ein Anspruch auf Entschädigung besteht“. Und zwar „unabhängig von den öffentlichen Empfehlungen der Landesbehörden“.

Berufsethische Pflicht, Attest auszustellen

Momentan ist jeder Arzt dazu verpflichtet, bei vorliegenden medizinischen Voraussetzungen ein Attest auszustellen, das eine Impfung gegen Sars-Cov-2 ausschließt. Das teilt das Bundesgesundheitsministerium mit: „Diese Pflicht der Ärztin oder des Arztes zur Ausstellung von Attesten ergibt sich grundsätzlich als Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag nach Paragraf 630a in Verbindung mit Paragraf 241 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch“, schreibt das Ministerium. „Nach Paragraf 25 Satz 1 der Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte haben diese bei der Ausstellung ärztlicher Zeugnisse mit der notwendigen Sorgfalt zu verfahren und nach bestem Wissen ihre ärztliche Überzeugung auszusprechen.“

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin und die Berliner Ärztekammer bestätigen auf Nachfrage, dass es zwar keine vertragsärztliche Pflicht für die Attest-Ausstellung gibt – jedoch eine aus einer Sorgfaltspflicht heraus. „Ist die Ärztin oder der Arzt von dem Vorliegen einer Kontraindikation überzeugt, besteht vor diesem Hintergrund auch eine Pflicht zu deren Bescheinigung“, sagt ein Sprecher der Ärztekammer. Im Falle eines Verdachts auf eine berufsrechtliche Pflichtverletzung, könnten Patienten Beschwerde einreichen. Die Ausstellung eines Attests werde laut KV Berlin privat nach Gebührenordnung für Ärzte vom Patienten liquidiert. Was nicht vergessen werden darf: Selbst wenn eine Impfunfähigkeit attestiert wird, muss die Person sich zumindest in Berlin bei einer 2G-Regelung weiterhin testen lassen.

Wenige medizinische Gründe, die gegen Impfung sprechen

Doch welche medizinischen Gründe sprechen überhaupt gegen eine Corona-Schutzimpfung mit den derzeit in Deutschland zugelassenen Vakzinen? Welche Kontraindikationen sind bekannt? Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), das in Deutschland für die Sicherheit von Impfstoffen zuständig ist, nennt als Gründe gegen eine Immunisierung mit mRNA-Vakzinen der Firmen Biontech/Pfizer und Moderna allergische Reaktionen auf Impfstoff-Bestandteile. Lokale Überempfindlichkeit zählen dazu, aber auch eine schwerwiegende, potenziell lebensbedrohliche Sofortreaktion, eine sogenannte Anaphylaxie. Im Durchschnitt treten solche anaphylaktischen Reaktionen laut PEI in 0,4 bis 11,8 Fällen pro einer Million verabreichter Impfstoffdosen auf. Generell wird empfohlen: Bei Allergien gegen Bestandteile von mRNA-Impfstoffen können Vektorimpfstoffe verwendet werden und umgekehrt. Das PEI hat auch Handlungshinweise für Fälle von starken allergischen Reaktionen auf Impfungen zusammengestellt.

„Bei den Vektorimpfstoffen von Astrazeneca und Johnson & Johnson“, schreibt das PEI auf Nachfrage, „wird auch darauf hingewiesen, dass Menschen, bei denen nach der Impfung (erste Dosis) das Thrombose-mit-Thrombozytopenie Syndrom (TTS) aufgetreten ist oder die schon einmal eine Episode des Kapillar-Leck-Syndroms hatten, nicht mehr mit einem Vektorimpfstoff geimpft werden sollen.“ Solche Gefäßverschlüsse sind selten, sie können nach drei Tagen bis etwa drei Wochen an ungewöhnlichen Stellen auftreten; zum Beispiel als zerebrale Sinusvenenthrombosen, sogenannte Portal-, Leber- oder Mesenterialvenen-Thrombosen, tiefe Beinvenenthrombosen, Lungenembolien oder arterielle Thrombosen. In so einem Fall kann auf die mRNA-Impfstoffe ausgewichen werden.

Möglichst geringe Immunsuppression zum Zeitpunkt der Impfung

Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass in Deutschland insgesamt etwa vier Prozent der Bevölkerung, also rund 3,3 Millionen Menschen, von einer Immundefizienz unterschiedlichster Ausprägung betroffen sind. Fälschlicherweise fürchten viele Patienten und auch manche Ärzte vermehrte Komplikationen durch die Impfungen bei Immundefizienz – weshalb auf den Immunschutz verzichtet wird, obwohl dieser gerade bei Patienten mit einer Immundefizienz besonders wichtig ist, da sie ein erhöhtes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe haben. Eine Immundefizienz bedeute auch nicht automatisch, dass diese Betroffene nicht auf die Impfung ansprechen. „Selbst unter schwer immunsupprimierten Personen, wie zum Beispiel Krebspatienten unter bestimmten Chemotherapien oder Organtransplantieren, ist das Ansprechen auf die Impfung sehr unterschiedlich“, sagt eine RKI-Sprecherin gegenüber der Berliner Zeitung. Empfehlenswert für die bestmögliche Impfwirksamkeit ist allerdings eine möglichst geringe Immunsuppression zum Zeitpunkt der Impfung.

Auch der Virologe Bodo Plachter erklärt: Bei bestimmten Formen der Chemotherapie zum Beispiel wirkt die Impfung nur eingeschränkt und sollte zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, etwa zwischen zwei Behandlungszyklen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt bei schwer immundefizienten Personen mit einer erwartbar verminderten oder sogar ausbleibenden Impfantwort eine dritte Impfstoffdosis schon vier Wochen nach der zweiten Impfstoffdosis als Optimierung der primären Impfserie. Über eine Auffrischimpfung im Abstand von weiteren sechs Monaten zur primären Impfserie müsse bei diesen Personen laut Stiko im Einzelfall entschieden werden, gegebenenfalls unter Berücksichtigung eines Antikörpernachweises.

„Es gibt auch sehr seltene Erkrankungen des Blutgerinnungssystems oder der Blutgefäße, aufgrund derer eine Impfung beziehungsweise ein bestimmter Impfwirkstoff ausgeschlossen sein kann“, sagte Plachter im SWR. In der Schwangerschaft empfiehlt die Stiko eine Immunisierung mittels mRNA erst ab dem zweiten Trimenon.

Zu falschen Kontraindikationen gehören laut dem RKI: Krebserkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, eine Behandlung mit Antibiotika oder Kortikosteroiden oder lokal angewendeten steroidhaltigen Präparaten, Blutungsneigung oder die Einnahme von Gerinnungsmedikamenten, bestehende neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder chronische Erkrankungen wie Nierenerkrankungen oder Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.

Barbara S. will nicht warten, bis ihr Arzt irgendwann vielleicht seine Bedenken gegen die Impfung in einem Attest schriftlich fixiert, erklärt sie. Sie holt sich jetzt eine zweite Meinung ein, um zu erfahren, ob ihre chronische Erkrankung überhaupt zu einer solchen Ausnahmegenehmigung berechtigt.