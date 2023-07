Ricardo Lange: Vielleicht müssen wir Pflegekräfte uns auch mal auf die Straße kleben

Ich weiß noch genau, wie es war, als ich den einen Facebook-Post geschrieben habe, der alles ins Rollen gebracht hat.

Ich war damals nur irgendein Typ aus Brandenburg, der tagtäglich seiner Arbeit als Intensivpfleger nachging – bis zu jenem Morgen: Mein Handyspeicher war völlig überlastet, weil er der Flut von Anrufen und Nachrichten nicht standhielt. Der Beitrag hatte Hunderttausende erreicht und das Interesse der Medien geweckt.

Mehr als drei Jahre ist das nun her. Drei harte Jahre. Während andere nach der Nachtschicht ins Bett gingen, fuhr ich stundenlang von Termin zu Termin und schlief zwischendurch auf der Rückbank meines Autos. In dieser Zeit habe ich viele Interviews gegeben, mit Politikern und anderen Entscheidungsträgern gesprochen. Oft blicke ich auf diese Zeit zurück und frage mich, was geblieben ist, was der ganze Aufwand gebracht hat.

Was kann uns wachrütteln, nicht mal eine Pandemie das schafft?

Fest steht: In zwei Berliner Kliniken, die mich während der Pandemie wegen meiner Öffentlichkeitsarbeit gesperrt hatten, darf ich bis heute nicht arbeiten. Geblieben, wenn nicht noch schlimmer geworden sind die miesen Arbeitsbedingungen in der Pflege, die kaum noch öffentlich diskutiert werden. Geblieben ist aber auch meine Überzeugung und mein Ehrgeiz, weiterhin etwas zum Positiven zu verändern.

Vielleicht müssen wir Pflegekräfte uns auch mal auf die Straße kleben, Sicherheitszäune durchschneiden und uns an den nächsten Malle-Urlaubsflieger ketten. Mal ganz ehrlich, was kann uns noch wachrütteln, wenn nicht einmal eine Pandemie, die unsere ganze Welt aus den Angeln gehoben hat!

Kürzlich las ich einen Artikel im RND mit dem Titel: „Unzufrieden im Krankenhaus? Das können Sie tun.“ Darin geht es unter anderem um Frust, weil nachts niemand kommt, wenn man wegen Schmerzen klingelt. Auch von Komplikationen bei einer Operation, die man vielleicht hätte vermeiden können, ist die Rede. Viele scheinen es schon vergessen oder verdrängt zu haben: Gerade nachts ist oft nur eine Pflegekraft für eine ganze Station mit zwanzig und mehr Patienten zuständig. Glauben Sie mir, sie würde sofort kommen, wenn sie könnte. Was die Komplikationen während einer Operation betrifft, sollte man wissen, dass die meisten Chirurgen und Anästhesisten bis zu 24 Stunden und länger auf den Beinen sind, bevor sie mit dem Skalpell millimetergenau ins Fleisch schneiden.

Arbeit unter Bedingungen als wäre Ärzte betrunken

Obwohl dies bekannt ist und man mittlerweile weiß, dass jeder, der länger als 24 Stunden wach ist, über ein Reaktionsvermögen wie ein Betrunkener mit 1,0 Promille verfügt, gibt es hier keinen Aufschrei, keine Berichterstattung. Im Luftverkehr oder im Straßenverkehr dagegen wird hart durchgegriffen, wenn Piloten und Lkw-Fahrer ihre Ruhezeiten nicht einhalten oder die Lenkzeiten überschreiten.

Richtig gut fand ich dagegen die Frage: „Was können Sie tun?“

Sich beschweren, und zwar richtig! Keine Medikamente? Ihre Operation wird verschoben? Ihre Eltern bekommen keinen Heimplatz? Gehen Sie auf die Barrikaden und hauen Sie endlich auf den Putz! Schicken Sie täglich Beschwerde-Mails an unseren Bundesgesundheitsminister, bis es ihm aus den Ohren kommt - egal was, aber werden Sie laut. Nicht erst, wenn Sie oder Ihre Angehörigen betroffen sind, denn dann ist es zum Jammern zu spät! Eine gute Pflege und ausreichende medizinische Versorgung geht uns alle an und die Lösungen, um den drohenden Gesundheitskollaps abzuwenden, liegen sogar schon auf dem Tisch - man darf sie nur nicht verschimmeln lassen.