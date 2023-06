Vitiligo: Lifestyle-Problem oder ernste Erkrankung?

Die Flecken zeigen sich ausgerechnet dort besonders oft, wo sie schlecht zu verbergen sind: Mitten im Gesicht. An Händen und Unterarmen. Keine Kleidung kann also verhindern, dass sie auffallen. Patienten, die an Vitiligo erkranken, sind sozusagen öffentlich gebrandmarkt, dass sie krank sind. Man sieht es – je nach Schwere und Helligkeit der Haut – auf den ersten Blick.



Die sogenannte Weißfleckenkrankheit ist eine Autoimmunerkrankung. Wie bei den meisten Autoimmunerkrankungen weiß man bis heute nicht, warum sie auftritt. Oft schon in jungen Jahren, den ersten drei Lebensjahrzehnten, bilden sich bei den Betroffenen scharf abgegrenzte weiße Flecken auf der Haut. Bei manchen bilden sie sich wieder zurück, bei den meisten bleibt die Krankheit auf einem gewissen Level stehen, bei einigen kommen im Laufe des Lebens immer weitere weiße Flecken hinzu. An diesen Stellen fehlt der Haut das Melatonin, sie ist dadurch auch anfälliger etwa für Sonnenbrand.

Das kanadische Model Winnie Harlow, ihr bürgerlicher Name ist Chantelle Brown-Young, machte 2014 Vitiligo schlagartig der Weltöffentlichkeit bekannt. Seit etwa zehn Jahren versucht die Modebranche, ihr einst gestrenges Regiment klassischer Schönheitsvorgaben aufzuweichen, da kam die dunkle Schönheit mit den hellen Flecken im Gesicht gerade recht: Winnie gewann 2014 die 21. Staffel von „America’s Next Topmodel“ und lief kurz darauf bei der Londoner Fashion Week. 2018 schaffte sie es gar in den Kreis der ganz besonders kritisch Auserwählten: Für den Unterwäschehersteller „Victoria’s Secret“ liefen die meiste Zeit nur Models bar jeglichen körperlichen Makels.

Man könnte also meinen, die Weißfleckenkrankheit habe ihren Schrecken verloren. Models wie die heute 28-jährige Winnie Harlow gehören aufgrund ihres besonderen Aussehens gar zu Schönheitsidealen, während sie früher noch von ihren Mitschülern gemobbt wurden, also was ist heute noch das Problem mit Vitiligo?

Autoimmunkrankheit Vitiligo: Viele Betroffene leiden auch psychisch

Offenbar genau diese Denkweise. Denn obwohl heute viel mehr Menschen die Krankheit kennen und etwa wissen, dass sie nicht ansteckend ist, bedeutet das für viele Betroffene noch lange keine Verbesserung ihres Zustandes. Im Gegenteil.



Er selbst habe im Medizinstudium zu wenig darüber gelernt, gab der Moderator des Symposiums „Autoimmunerkrankung Vitiligo: Die dunkle Seite der hellen Flecken“ in dieser Woche zu, als er vor rund 200 Interessierten die Veranstaltung für Ärzte und Patienten eröffnete, die der Weiterbildung dienen sollte. Der Arzt und Professor für Gesundheitsökonomie, Reinhard Strametz, fasste zusammen: „Es ist eine Autoimmunerkrankung, es ist eine Hauterkrankung, sie macht weiße Flecken und so richtig etwas dagegen tun können wir nicht – dieses Wissen können wir heute als veraltet ansehen.“

Es sei daher wichtig, auf die „dunkle Seite der Erkrankung“ hinzuweisen. Und diese ist: Viele Betroffene leiden stark unter den psychischen Begleiterscheinungen von Vitiligo.



Patienten mit Vitiligo seien fünfmal anfälliger, an Depressionen zu erkranken, als gesunde Menschen. Sechs von zehn Patienten berichteten von stark negativen Auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl. Die psychische Belastung scheine ähnlich oder sogar höher zu sein als bei anderen Patienten mit chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, wie etwa Akne, Alopecia Areata (kreisrunder Haarausfall), Psoriasis (Schuppenflechte) oder Urtikaria (Nesselsucht). Davon berichtete Uwe Gieler, Facharzt für Dermatologie, Psychosomatik und Psychotherapie sowie Professor an der Uniklinik Gießen auf dem Symposium.

Vitiligo lässt sich schlechter verbergen als andere Krankheiten

Die Patienten seien oft starker Stigmatisierung ausgesetzt oder fühlten sich so und würden „mit zunehmender Krankheitsdauer auch erhöhte Depressionswerte“ entwickeln. Anpassungsprobleme, Schlafstörungen, Angststörungen, Beziehungsprobleme bis hin zu sexueller Funktionsstörung und Vermeidungs- oder restriktives Verhalten seien oft die Folge. Von Vitiligo betroffen sind in Deutschland etwa eine halbe Million Menschen.

Diese Ergebnisse können nicht verwundern in einer Gesellschaft, die auch durch soziale Medien immer stärker auf die schnelle Rezeption von Oberflächlichkeiten und Optik und gleichzeitig auf Bewertungsmechanismen getrimmt ist. Vitiligo fällt nun mal stärker auf als andere Krankheiten und lässt sich im Zweifel schlechter verbergen. Dass Betroffene deshalb besonders anfällig sein können für psychosoziale Begleit- und Folgeerkrankungen, erscheint logisch.

Dennoch offenbar nicht logisch genug für viele Ärzte, denn Vitiligo-Patienten werden an vielen Stellen bis heute nicht ausreichend ernstgenommen. Vitiligo sei eine „verkannte Krankheit“, sagte Hautarzt Matthias Augustin und Professor am UKE Hamburg bei der Tagung. Sie schaffe oft „hohe Einbußen an Lebensqualität“, doch viele Patienten würden nicht zum Arzt gehen, weil ihnen dort nicht geholfen werde. Viele der eingesetzten Therapien hätten „praktisch keinen Nutzen“, bisher habe es an wirksamen Therapieoptionen gefehlt. Deshalb glaubten bis heute viele, es handele sich bei Vitiligo um ein rein kosmetisches Problem und die Betroffenen müssten sich einfach damit abfinden.

An dieser Ansicht sind anscheinend mindestens drei Dinge falsch: Erstens, so Uwe Gieler: „Vitiligo ist keine kosmetische Störung!“ Mediziner müssten die nachgewiesenen psychosozialen Belastungen der Krankheit ernst nehmen und psychosomatische Hilfe anbieten – ob ambulant, in der Klinik durch Reha oder Selbsthilfe.



Zweitens, so Matthias Augustin, sind Vitiligo-Patienten wie alle anderen Patienten mit Autoimmunerkrankung, anfällig dafür, sogenannte Komorbiditäten zu entwickeln, sprich: weitere Autoimmunerkrankungen zu bekommen. Dazu gehört etwa auch Diabetes.



Und drittens, davon erzählte der Dermatologe Markus Böhm, Professor an der Uniklinik Münster, gibt es inzwischen Therapien, die zumindest einem Teil der Patienten durchaus helfen könnten. Unter anderem eine Creme mit dem Namen Ruxolitinib, die seit April 2023 in der EU zugelassen ist.

Triple-Therapie: Neue Hoffnung für einen Teil der Vitiligo-Betroffenen

Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren dürfen demnach mit diesem Wirkstoff behandelt werden, er ist rezeptpflichtig und erstattungsfähig. Die Therapie kann bis zu einem Jahr dauern, Nebenwirkungen können Juckreiz und akneartige Hautveränderungen sein. Die Zulassungsstudien seien vielversprechend, jedoch: Erlaubt ist diese Therapieoption nur bei einer befallenen Körperoberfläche von unter zehn Prozent inklusive Gesicht. Also eher bei leichteren Fällen.

Doch es gibt weitere Optionen für Betroffene, die Vitiligo sogar stoppen können. Eine sogenannte Triple-Therapie mit Kortison und zwei weiteren Wirkstoffen sei sehr wirksam bei „aktiver Vitiligo“, erklärte Böhm. Eine andere Triple-Therapie mit unter anderem Prednisolon habe in einer Kohorten-Studie bei 36 Prozent der Patienten gar eine fast komplette Repigmentierung erreicht (75 bis 99 Prozent). Das klingt nach neuer Hoffnung für zumindest einen Teil der Betroffenen.

Umso wichtiger, dass davon auch diejenigen erfahren, die diese Therapien anwenden oder zumindest verschreiben können (Ärzte) als auch solche, die sie bezahlen (Krankenkassen). Dass es mit letzteren dabei noch Probleme gibt, klang bei der Veranstaltung ebenfalls an. Doch es gibt noch einen weiteren kleinen Lichtblick für Betroffene, den die Ärztin Rachel Sommer präsentierte, die sich am UKE Hamburg mit der Frage beschäftigt: „Was kann zur Entstigmatisierung von Menschen mit Vitiligo beigetragen werden?“ Laut Sommer spielt dabei auch Selbststigmatisierung eine Rolle. Dass sich Menschen also selbst aufgrund der Weißflecken als zu hässlich empfinden, um sich der Außenwelt präsentieren zu wollen, im Sommer schwimmen zu gehen, usw.



Dazu startet demnächst eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Studie, zu der sich Betroffene noch anmelden können unter team@hautkompass.com.