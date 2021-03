Berlin - In den Berliner Vivantes-Kliniken sowie an der Charité werden Frauen unter 55 Jahren ab sofort nicht mehr mit dem Covid-Impfstoff von Astrazeneca geimpft. Es handele sich um ein vorsorgliches Pausieren angesichts der Berichte über Sinusthrombosen nach der Impfung, sagte eine Vivantes-Sprecherin auf Anfrage. „Obwohl in der Charité keine Komplikationen nach Impfungen mit Astrazeneca aufgetreten sind, will die Charité hier vorsorglich agieren und abschließende Bewertungen abwarten“, hieß es vonseiten der Charité.

Derzeit entscheiden sich immer mehr Länder und Institutionen, die Impfungen mit Astrazeneca bis zu einem bestimmten Alter auszusetzen. Denn es gibt laufend neue Berichte über Fälle von Sinusthrombosen, also Blutgerinnseln in den Hirnvenen. Sie können ab Tag vier bis 16 nach der Impfung auftreten.