Das Sumatra-Nashorn ist das kleinste und urtümlichste der fünf heute lebenden Arten aus der Familie der Nashörner – es verfügt über eine dichte Behaarung und hat zwei Hörner. Anders als der Name (Dicerorhinus sumatrensis) nahelegt, lebten die Dickhäuter dereinst nicht nur auf der Insel Sumatra, sondern kamen in weiten Teilen Südostasiens vor – dort sind sie aber mittlerweile weitgehend ausgerottet. Die Zahl der Sumatra-Nashörner ging insbesondere durch Wilderei und die Zerstörung ihres Lebensraumes stark zurück. Das Sumatra-Nashorn wird von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als stark bedroht eingestuft.

Acht Fehlgeburten

Allerdings gibt es durchaus Bemühungen, den Trend umzukehren, etwa in Indonesien. Von dort kommt jetzt auch die gute Nachricht von einem Zuchterfolg: Ein Sumatra-Nashorn brachte im Way-Kambas-Nationalpark auf Sumatra ein weibliches Jungtier zur Welt. So teilte es das Umweltministerium in Jakarta mit, ein Vertreter sprach von einem „Triumph für die Bemühungen, das vom Aussterben bedrohte Tier zu retten“. Ein Nashorn namens Rosa habe das Kalb demnach bereits am Donnerstag geboren. Mit dem Neuzugang erhöhe sich die Zahl der Sumatra-Nashörner in dem Schutzgebiet auf acht.

Selamat pagi #SobatHijau, inilah anak pertama Rosa yang lahir pada tanggal 24 Maret 2022, di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Perlu perjuangan panjang untuk proses kelahirannya ini. #KLHK #konservasi #satwakita #badak #badaksumatera #saverhino #teamrhino pic.twitter.com/yleWMbRoFM — Kementerian LHK (@KementerianLHK) March 29, 2022

Das Ministerium veröffentlicht auf Twitter ein Video von der Geburt. Ungetrübt ist die Freude allerdings nicht, der Erfolg kam nur mit einigem Aufwand zustande: Die wenigen Nashörner leben in einem Teil des Way-Kambas-Nationalparks, dem Sumatra Rhino Sanctuary. Auf dem weitläufigen Areal sollen sich die Tiere „auf natürliche Weise und mit Unterstützung von Technik und Experten“ vermehren. Betrieben wird die von einem Elektrozaun umgebende Anlage von der International Rhino Foundation (IRF), Ziel des Zuchtprogramms sei, „eine Ausgangspopulation zu schaffen, aus der Tiere ausgewildert werden können“.

AFP/Ministry of Environment and Forestry Rosa und ihr Baby: Charakteristisch bei den Sumatra-Nashörnern sind neben der dichten Behaarung und den zwei Hörnern auch die rötliche Hautfärbung.

Zu dem Aufwand gehört also die intensive Betreuung der Tiere. Und die scheint dringend notwendig, so war auch Rosas Schwangerschaft keine einfache Sache: Sie war im Jahr 2005 für ein Zuchtprogramm aus der Wildnis in das Schutzgebiet gebracht worden und hatte seitdem acht Fehlgeburten erlitten, so die IRF. Der Vater, Andatu, war dagegen das erste Nashorn Indonesiens, das in Gefangenschaft geboren wurde.

Ohne Intervention wird das Sumatra-Nashorn laut IRF in wenigen Jahrzehnten aussterben. Internationale Nashornexperten und die indonesische Regierung haben entschieden, dass die Umsiedlung von Nashörnern in ein Zuchtprogramm in Gefangenschaft die einzige Möglichkeit ist, die Art zu retten.