Berlin - Im Schlaf ruhen sich Körper und Geist aus, man entspannt sich, Stille kehrt in die Schlafzimmer ein – oder eben nicht. Denn oft geht es nur wenige Minuten nach dem Hinlegen schon mit dem Lärm los: Jeder zweite Mensch in Deutschland schnarcht. Einige nur leicht, bei anderen hingegen durchdringt das Schnarchen Wände und Türen und kann einen Pegel von bis zu 90 Dezibel erreichen; das ist so laut wie ein vorbeirauschender Lkw oder ein Rasenmäher. Der Schlafende selbst wacht von dem Krach nicht auf. Anders sieht es allerdings für den Bettpartner aus.

Denn Menschen, die sich mit einem Schnarcher das Bett oder Zimmer teilen, können durch den Lärm regelrecht zur Verzweiflung geführt werden. Sie schlafen schlecht, erwachen häufig – und tagsüber sind sie müde und gereizt. Eine Umfrage des Deutschen Instituts für Schlaf hat ergeben, dass 74 Prozent der Frauen und 61 Prozent der Männer sagen, dass ihr Partner oder ihre Partnerin schnarcht. In zwei Drittel der Fälle werden die Befragten dadurch in ihrer Nachtruhe gestört und bei 13 Prozent hat lautes Schnarchen sogar zu getrennten Schlafzimmern geführt.

Wo entsteht das Schnarchen?

„Aufgrund des Schnarchens ist sicherlich schon so manche Beziehung zugrunde gegangen“, vermutet auch der Berliner Lungenfacharzt und Schlafmediziner Harald Müller-Pawlowski. Dabei gibt es gute Möglichkeiten, das Schnarchen zu reduzieren oder sogar ganz zu bekämpfen. Das ist gerade dann extrem wichtig, wenn das Schnarchen krank macht.

Wer das geräuschvolle Atmen bekämpfen will, muss zunächst wissen, wo es entsteht. Da gibt es zum einen den Schlund- und Rachenbereich, der sich oberhalb des Kehlkopfs befindet. Im Schlaf entspannen sich auch dort die Muskeln – das Gewebe wird schlaff. Das kann dazu führen, dass die Öffnung im Rachen, durch die unsere Atemluft in die Luftröhre ein- und ausströmt, kleiner wird. Solche Engstellen erzeugen eine Art Sog, der den Atemfluss verstärkt und so das Gewebe in Schwingung versetzt: die Schnarchgeräusche entstehen.

„Schnarchen bedeutet also letztendlich, dass die Weichteile, die man im Schlund- und Rachenbereich hat, in Schwingungen geraten, und da gibt es einiges was schwingen kann – etwa das Gaumensegel oder das Zäpfchen“, sagt Müller-Pawlowski. Auch die Mandeln und die Rachenwände können anfangen zu flattern und die störenden Geräusche hervorrufen. Man kann außerdem mit dem Zungengrund schnarchen, etwa dann, wenn man eine große Zunge hat und diese im entspannten Zustand nach hinten fällt. „Und dann gibt es auch Menschen, die mit allem gleichzeitig schnarchen. Das sind die Maximalschnarcher. Bei diesen Menschen vibriert der ganze Atemschlauch, also der Bereich oberhalb des Kehlkopfs“, sagt Müller-Pawlowski.

Ein weiterer Auslöser für das Schnarchen kann die Nase sein, vor allem dann, wenn die Nasenatmung relevant behindert ist. Das kommt zum Beispiel bei einer Erkältung oder bei einer Allergie vor. Auch wenn die Nasenscheidewand stark verkrümmt ist, kann es zum Schnarchen kommen. Andere Ursachen sind zudem vergrößerte Nasenmuscheln oder auch Polypen, Schleimhautwucherungen, die die Nasenatmung behindern.

Auch das Körpergewicht spielt eine entscheidende Rolle. Je dickleibiger ein Mensch ist, desto mehr Fett lagert sich auch im Rachen ab und er wird so enger. Abnehmen gilt daher als erster Schritt, um die störenden Geräusche im Schlaf zu verringern. Mit dem Alter nimmt das Schnarchen außerdem zu, da das Gewebe schlaffer wird. Hinzu kommen hormonelle Umstellungen, die das Schnarchen begünstigen, etwa die Wechseljahre. „Im jugendlichen Alter schnarchen mehr Männer. Mit dem Alter gleicht sich das an, da immer mehr Frauen zu Schnarchern werden“, erklärt Müller-Pawlowski.

Schnarchen kann gefährlich werden

Bei vielen Menschen sei das Schnarchen nur leicht und einige schnarchen auch nur, wenn sie in Rückenlage schlafen. „Das ist völlig normal und wenn es niemanden stört, muss man nicht dagegen vorgehen“, sagt Müller-Pawlowski. „Wenn ein 30-jähriger Mann laut schnarcht, aber sonst völlig gesund ist, dann schnarcht er halt. In diesem Fall stört es nur den Bettpartner.“

Schnarchen kann aber auch krank machen. Bei heftigen Schnarchern, die sogar in Seitenlage und Bauchlage laut werden, muss ein Arzt dann aufgesucht werden, wenn sie sich trotz ausreichend langen Schlafs tagsüber müde fühlen. „Dann stimmt irgendwas nicht mit der Schlafqualität. Es ist dann naheliegend, dass man eine schlafbezogene Atmungsstörung hat: die Schlafapnoe“, erklärt Müller-Pawlowski.

Bei einer Schlafapnoe haben die Betroffenen im Schlaf regelmäßig Atemaussetzer. „Der Brustkorb hebt und senkt sich, es geht aber keine Luft in die Lunge, weil es zu einem Kollaps kommt, einem vollständigen Verschluss der Atemwege oberhalb des Kehlkopfs“, sagt der Experte. „Bei uns im Schlaflabor sieht man dann richtig, wie die Betroffenen bei solch einer Atempause ‚arbeiten‘. Die Sauerstoffsättigung geht immer weiter runter und irgendwann kurz vorm Ersticken gibt es dann eine Alarmreaktion vom Gehirn und man wird ganz kurz geweckt, die Betroffenen registrieren das in der Regel nicht. Wenn sie dann wieder tiefer einschlafen, kommt die nächste Atempause“, so der Lungenarzt. „Es gibt Menschen, die acht Stunden schlafen und davon in Summe fünf Stunden nicht atmen, weil sie so viele Atempausen haben.“ Als Atempause werden Ereignisse ab zehn Sekunden ohne Atmung gewertet, häufig dauern die Pausen sogar 40 bis 80 Sekunden.

Die Schlafapnoe müsse ernst genommen werden. Sie sei eine schwere Krankheit, die zu Herz-Kreislauf-Komplikationen und vor allem zu Bluthochdruck führe. Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt oder Schlaganfall würden bei einer schweren Schlafapnoe mit mehr als 30 Atempausen pro Stunde drohen, vor allem dann, wenn der Betroffene unter Begleiterkrankungen leide. Auch andere Krankheiten würden sich durch die Apnoe verschlimmern, etwa Diabetes.

Hinweise für eine Apnoe sind nach Müller-Pawlowski neben der starken Müdigkeit während des Tages auch ein trockener Mund und Kopfschmerzen nach dem Aufwachen. „Wenn man diese Anzeichen hat, sollte man das dringend vom Arzt überprüfen lassen“, sagt er. Ein weiteres Anzeichen für eine Apnoe sei auch ein hoher Bluthochdruck, der nachts nicht, wie üblich, sinkt, sondern gleich bleibt oder sogar ansteigt.

Um herauszufinden, ob man eine Apnoe hat, kann bei Betroffenen eine erste Untersuchung ambulant erfolgen. Bei der sogenannten Polygraphie misst ein mobiles Gerät bestimmte Körperfunktionen, die auf Atmungsstörungen hinweisen, etwa die Sauerstoffsättigung. Sind weitere Untersuchungen nötig, erfolgen diese in einem Schlaflabor. Dort messen die Ärzte zum Beispiel den Luftstrom in Mund und Nase und zählen die Atemaussetzer pro Stunde.

Auch Apps, die das Schnarchen aufzeichnen, können sinnvoll sein, erklärt Müller-Pawlowski. Einige sind in der Lage, sogar Diagnosen zu erstellen, so etwa die App Somnofox, die das Potsdamer Start-up Diametos entwickelt hat. Mittels Künstlicher Intelligenz werden die Schnarchgeräusche analysiert – auch eine Schlafapnoe könne so festgestellt werden, versprechen die Hersteller. „Es gibt bereits einige Apps, die echte Atempausen feststellen und Vibrationen erkennen können“, sagt Müller-Pawlowski. Apps seien ein guter erster Schritt, könnten aber keinen Arztbesuch ersetzen.

Eine Überdrucktherapie kann die Schlafapnoe bekämpfen

Das Gute ist: Eine Apnoe kann man behandeln. „Letztendlich ist die obstruktive Apnoe ein mechanisches Problem, da es zu einem Kollaps im Schlundbereich kommt. Wenn man diesen Kollaps verhindert, ist die Krankheit und damit das Schnarchen beseitigt.“ Erfolgsversprechend sei etwa die Überdrucktherapie, die über die Nase oder den Mund mittels eines Gerätes Überdruck erzeuge, der so hoch ist, dass der Kollaps verhindert wird. Das bedeutet für den Betroffenen allerdings, dass er vorm Schlafengehen eine Maske aufsetzen und das Gerät einschalten muss. „Man muss also tolerieren, dass man diese Maske nachts trägt. Die Therapie ist jedenfalls sehr erfolgsversprechend: In mehr als 90 Prozent der Fälle kann man die Schlafapnoe und das Schnarchen so komplett bekämpfen.“

Die Überdrucktherapie würde auch bei „normalen“ Schnarchern wirken, allerdings werde die Therapie nur von den Krankenkassen bezahlt, wenn man auch krank sei. „Wer nur schnarcht und sonst keine Krankheiten und keine Apnoe hat, kann viele andere Maßnahmen ausprobieren“, so der Lungenarzt. Schon Gewichtsreduktion, das Verzichten auf Alkohol am Abend und das Hochlagern des Oberkörpers im Bett könne bei leichtem Schnarchen viel bewirken. Wenn man nur in Rückenlage schnarche, könne man etwa mit einem schaumstoffgefüllten Wanderrucksack in der Nacht schlafen. „Nach zwei Monaten hat man sich antrainiert, dass man auf der Seite und nicht mehr in Rückenlage schläft“, so Müller-Pawlowski.

Sinnvolle Maßnahmen: Schnarchschiene und Schnarchdraht

Auch Schnarchschienen, sogenannte Unterkieferprotusionsschienen, seien sinnvoll und könnten selbst starkes Schnarchen und eine leichte Apnoe bekämpfen. Und so funktioniert's: Die Schiene fixiert den Unterkiefer in einer vorgeschobenen Position, so dass die Atemwege freigehalten werden. Der Vorschub des Unterkiefers führt auch dazu, dass die Zunge aus dem Schlund herausgeholt wird. Allerdings rät Müller-Pawlowski davon ab, sich eine Schiene einfach so im Internet zu bestellen. „Man sollte sie sich professionell und individuell von einem Zahnarzt oder einem Kieferorthopäden anfertigen lassen.“

Eine weitere Maßnahme ist der Velumount, ein Schnarch-Draht, den man in den Mund einklemmt. Der Draht drückt den Zungengrund nach vorne und stabilisiert das Gaumensegel, dadurch wird mehr Raum geschaffen und das Schnarchen wird verhindert. „Das funktioniert gut. Problematisch ist allerdings das Einsetzen in den Rachen. Wenn jemand nur ein bisschen Würgereiz hat, dann schafft man das kaum. Wenn man das toleriert, ist das in einzelnen Fällen eine gute therapeutische Möglichkeit“, so Müller-Pawlowski.

Und wie sieht es mit Operationen aus? Auch hier wird im Internet viel angepriesen und versprochen. „Operationen werden meiner Meinung nach überschätzt. Eine OP hilft nur in speziellen Fällen“, so der Experte. Etwa, wenn jemand eine stark behinderte Nasenatmung hat. Durch die Verkleinerung der Nasenmuscheln, der Begradigung der Nasenscheidewand und das Wegoperieren der Polypen könne so das Schnarchen beseitigt werden.

Es gebe auch Operationen, die das Gaumensegel straffen oder das Gaumenzäpfchen entfernen. Diese würden zwar die Qualität des Schnarchens ändern. „Ich habe aber noch keinen gesehen, der nur durch eine Operation am Gaumensegel das komplett Schnarchen bekämpft hat“, sagt Müller-Pawlowski. Er rät: Bevor man sich einer Operation unterzieht, sollte man erst eine nächtliche Untersuchung durchführen lassen und sich über die anderen möglichen Therapieoptionen informieren.