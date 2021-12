Berlin - Das Wort schlafen kommt von schlaff. Alexander Blau erklärt das gerade einem Patienten, der ihm gegenüber am Schreibtisch sitzt mit einem Problem. Er schläft zwar schnell ein, das schon, schläft auch durch. „Vom Gefühl her jedenfalls. Doch im Laufe des Tages fühle ich mich schlapp.“ Und wenn er zur Ruhe kommt, nickt er auch schon mal im falschen Moment ein. „Fallen Sie in der Nacht manchmal aus dem Bett?“, fragt Blau, Der Patient schüttelt den Kopf: „Nein.“ Der Schlafmediziner tippt in seine Computertastatur. Auf dem Bildschirm eine Tabelle, die sich mit Buchstaben und Zahlen füllt, Kurven und Diagramme werden sie später ergänzen. Dann, wenn die Untersuchung im Schlaflabor abgeschlossen ist. Denn darauf wird es hinauslaufen: auf eine Nacht hier im Zentrum für Schlafmedizin in Biesdorf.

Es ist eines von wenigen ambulanten Schlaflaboren in Berlin. Die Charité verfügt über ein interdisziplinäres Institut, geleitet von Ingo Fietze; der Professor gilt als ein Pionier der Schlafmedizin hierzulande. Auch Blau hat an der Charité lange gearbeitet und geforscht, bevor er nach Biesdorf ins Zentrum von Ralf Warmuth wechselte. Sie sind vier Ärzte, sechs Schlafplätze stehen dem Labor im zweiten Stock eines Ärztehauses zur Verfügung, überwacht von zwei Mitarbeitern in einem Kontrollraum. „Rund 2000 Patienten kommen pro Quartal zu uns“, sagt Blau. Nicht alle übernachten. Die häufigste Diagnose lautet: Schlafapnoe.

Weltweit leiden 936 Millionen Menschen darunter, 26 Millionen in Deutschland, davon rund 20 Millionen, ohne es zu wissen, ohne Diagnose und Therapie. Das ergab eine Studie, die das Fachmagazin The Lancet im Sommer 2019 veröffentlichte. Häufig sind es Angehörige, die den entscheidenden Impuls geben, zum Arzt zu gehen, vielleicht vom Schnarchen genervt, oft ernsthaft beunruhigt: Aussetzender Atem ist ein Alarmsignal.

So war es auch bei dem Patienten, der jetzt vor Blaus Schreibtisch sitzt. Auch ihn hat die Familie auf sein Problem aufmerksam gemacht. Er suchte zunächst einen Lungenfacharzt auf. Der stellte fest: Mit der Lunge ist alles in Ordnung. Doch weitere Untersuchungen erhärteten den Verdacht auf Schlafapnoe, erbrachten Daten, die ein kleines Kästchen erhob, das sich der Patient zu Hause für eine Nacht umschnallen musste. Wie ein mobiles EKG, mit Kabeln und Plastikschlauch.

Die Messergebnisse liegen nun vor Blau als gezackte Linien auf einem Blatt Papier. Die Pulskurve deute auf einen flachen Schlaf hin, sagt der Arzt. Herz und Kreislauf würden immer unruhiger, je länger die Nacht andauere. „Das kardiovaskuläre System kann nicht entspannen.“

Markus Wächter Eine Mitarbeiterin des Schlaflabors in Biesdorf bereitet für einen Patienten das Nachtlager vor.

Blau holt eine Zeichnung hervor, um zu erklären, woran das liegt. Sie zeigt einen Menschen in Rückenlage, einen Längsschnitt der Atemwege. Der Rachen ist verschlossen. Schlaf und schlaff – sichtbar wird jetzt, dass nicht nur sprachlich ein Zusammenhang besteht. „Wir haben im Rachen eine Willkürmuskulatur“, erklärt Blau dem Patienten. Der Mensch steuert sie bewusst, etwa beim Sprechen. Ist das Bewusstsein ausgeschaltet, kann sie zusammenfallen, die Sauerstoffversorgung wird dann für kurze Phasen unterbrochen. „Das messen wir dann noch genauer im Schlaflabor“, sagt Blau. Der Patient nickt.

Er wird gleich einen Termin vereinbaren, an der Rezeption neben Blaus Büro. Er wird erfahren, dass er um 20.30 Uhr sein Zimmer bezieht, verkabelt und mit einem kleinen Sender vor dem Bauch, der Daten drahtlos ans Computersystem des Labors weitergibt. Er kann sich also bewegen, könnte sogar aufstehen, wenn er mal austreten müsste.

Mitzubringen ist ein Kopfkissen und – falls gewünscht – etwas zu Essen für den Morgen, auch das erfährt der Patient. Die Messungen werden spätestens um 7 Uhr beendet sein. Er wird zwei bis drei weitere Termine bekommen, zur Kontrolle, ob die Atemmaske im Schlaf gut sitzt und ausreichend Luft durch die Nase pumpt. Etwa 50 verschiedene Modelle lagern drüben am anderen Ende des Labors in einem Schrank. Ist die passende Maske gefunden, wird sie bestellt.

BLZ/Galanty Schlaflos in Berlin Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Depressionen und unruhigen Nächten? Hat die Pandemie unseren Schlaf verändert? Und was genau passiert in einem Schlaflabor? Diese und weitere Fragen beantworten wir in dieser Themenwoche.

Überdruckatmung, lautet der Fachbegriff, wie sie funktioniert, erklärt Blau mit einer zweiten Zeichnung: Längsschnitt, Atemwege, nun aber mit Maske und Luftstrom, symbolisiert durch rote Pfeile, die sich in den Rachen schieben und ihn geöffnet halten. Die Idee dazu kam aus der zivilen Luftfahrt, erklärt Blau, inspiriert von den Masken, die Piloten verwenden. CPAP nennt sich die Technologie. Abhilfe können auch spezielle Zahnschienen schaffen oder sogenannte Neurostimulatoren, kleine computergesteuerte Impulsgeber, die der Zungenmuskulatur zu mehr Spannung verhelfen sollen.

„Die Therapie der ersten Wahl“, sagt Blau, „ist allerdings die Überdruckatmung mit Maske.“ Wieder nickt Patient. Er scheint froh zu sein über die Aussicht, die Schläfrigkeit am Tag bald los zu sein. Er bedankt sich zum Abschied und meldet sich an der Rezeption, Blau schließt die Tabelle auf seinem Computer. „Wenn man schnarcht und eine gestörte Atmung im Schlaf hat, ist man nicht nur eine Nervensäge für seine Umwelt und sich selbst“, sagt er. „Probleme an Herz und Kreislauf können auftreten.“

Schlafapnoe kann zu Bluthochdruck führen, Herzinfarkte und Schlaganfälle begünstigen, somit lebensbedrohlich werden. Nicht selten wird die Müdigkeit auch für andere zur Gefahr. „Wir wissen“, sagt Blau, „dass die Hälfte der fatalen Verkehrsunfälle auf Schläfrigkeit zurückgehen, unter anderem aufgrund schlechter Schlafqualität.“

Die Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro und Medienerzeugnisse zitierte 2019 eine Studie, nach der das Risiko eines Crashs bei weniger als vier Stunden Nachtruhe 11,5-mal höher liegt als nach sieben Stunden Schlaf. Blau zieht einen Vergleich: „Eine Nacht ohne Schlaf wirkt stärker als 0,5 Promille Alkohol im Blut. Wer zwei Nächte durchmacht, ist sicher nicht mehr fahrtauglich.“

Es gibt verschiedene Ursachen für chronische Müdigkeit. Blau sagt: „Die Menschen haben häufig falsche Vorstellungen, was die Schlafmedizin beinhaltet. Viele denken dabei an Insomnie.“ Eine krankhafte Schlafstörung, bei der Patienten oft schlecht zur Ruhe kommen, nachts aufwachen und das mindestens dreimal in der Woche über einen längeren Zeitraum.

Gestörter Schlaf-Rhythmus in der Corona-Pandemie

In der Pandemie haben diese Rhythmusstörungen zugenommen. „Durch die Arbeit zu Hause sind bei manchen Menschen die Abläufe durcheinandergekommen“, sagt Blau. Einer seiner Patienten berichtete, dass er immer sofort nach dem Aufstehen am Computer etwas für die Arbeit tat und nachts oft aufstand, um online Aufgaben zu erledigen. Die Trennung von Beruf, Freizeit und Schlaf war aufgehoben. Doch Corona verstärkt nur ein Phänomen der modernen Arbeitswelt mit immer flexibleren Einsatzzeiten und ständiger Erreichbarkeit.

Für diese Art von Rhythmusstörungen bietet das Biesdorfer Zentrum Beratung an: Kognitive Verhaltenstherapie ist eine Möglichkeit, in einen gesunden Takt zurückzufinden; der Patient ändert Abläufe durch systematische Beobachtung seiner selbst. „Wir haben eine psychosomatische Sprechstunde, in der sich schon viel machen lässt“, sagt Blau.

Manchmal kommt eine Behandlung jedoch nicht ohne Medikamente aus. Bei Narkolepsie etwa, Schlafattacken am Tag, einer neurologischen Erkrankung, die in Biesdorf ebenfalls immer wieder diagnostiziert und therapiert wird. Stimulanzien wirken dagegen, Substanzen wie Modafinil oder Natrium-Oxybat.

Rund 50 Wirkstoffe stehen Blau und seinen Kollegen zur Verfügung. Die Schlaftablette, die irgendwann abhängig macht – „dieses Klischee existiert für uns Schlafmediziner nicht“, sagt der Arzt. „Es gibt natürlich Medikamente, die ich für ungeeignet halte wie Benzodiazepine.“ Präparate aus den Achtzigerjahren. „Aber es gibt eben auch viele Substanzen, die gut verträglich sind.“

Baldrian, Hopfen oder Antihistamine sind sogar ohne Rezept erhältlich. Ebenso das Hormon Melatonin, stark beworben, stark nachgefragt. „Ein wirksamer Stoff, aber auch nicht für jeden das Richtige.“

Was das Richtige für jeden einzelnen Patienten ist, finden die Biesdorfer Ärzte auch in dem Raum heraus, den Blau gerade betritt. Rechts am Eingang fällt eine Glaskabine auf, ähnlich einer Dusche, doch statt Brausekopf ragt ein Mundstück hervor: Die Lungenfunktion wird hier gemessen. Ein Mitarbeiter verstaut ein Kästchen und Kabel in einer Tasche. „Ein ambulantes Polygrafie-System“, erklärt Blau. „Davon können wir circa 15 Stück pro Nacht mit nach Hause geben.“ Der Patient vorhin in Blaus Büro hatte von seinem Lungenfacharzt ein solches Gerät mitbekommen. Demnächst wird er vielleicht genau auf dem Bett liegen, das Blau jetzt ausklappt – aus einem Unterschrank wird eine Schlafgelegenheit.

Schlaflabore in Berlin Charité: Das Zentrum für Schlafmedizin der Berliner Uniklinik verfügt über eine Schlafakademie mit Patientenberatung und ein schlafmedizinisches Kompetenzzentrum.



Schlaflabore: Das Zentrum für Schlafmedizin in Biesdorf ist eine von wenigen ambulanten Einrichtungen ihrer Art in Berlin. Eine Liste mit Laboren führt die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) auf ihrer Homepage.



Überweisung: Der übliche Weg in ein Schlaflabor führt über einen Hausarzt oder Lungenfacharzt mit Vorbefunden, die den Verdacht einer Schlafstörung nahelegen. In Zentren wie jenem in Biesdorf können Patienten aber auch in Eigeninitiative vorsprechen.

Darauf verbringt der Patient die Nacht. Von seinem Kopf werden bis zu elf Kabel abgehen, angeklebt, sogenannte Goldnapf-Elektroden leiten die Signale weiter. Blau sagt: „Das Gold der Schlafmedizin.“ Die Elektroden erfassen die Hirnströme, die Bewegung der Muskeln und Augen, messen EEG, EMG und EOG. Eine Kamera an der Decke filmt während der Nacht.

Die Informationen kommen auf der anderen Seite des Flurs im Kontrollraum an. In einem quadratischen Kasten auf einem Regal blinken Leuchtdioden hinter getöntem Plexiglas, verschlingen sich bunte Kabel ineinander. Darunter sitzen zwei Frauen hinter Bildschirmen, sechs sind es in einer Reihe. Auf einem ist eine Tabelle zu sehen, ähnlich der, in die Blau vorhin die Angaben des Patienten eingetragen hat. „Hier haben wir einen Patienten mit Schlafapnoe, der eine Maske trägt“, sagt der Arzt beim Blick auf einen Monitor. „Durch die Überdruckbeatmung wird seine Atmung tiefer, er hat weniger Atmungsstörungen.“ Blau scrollt den Bildschirm herunter, betrachtet die Schlafphasen (siehe Grafik). „Beim Tiefschlaf sieht man hohe Wellen, das ist die Atmung. Beim REM-Schlaf erkennt man die schnellen Augenbewegungen.“ Heftig ausschlagende Kurven, Blau ist zufrieden mit dem Befund: „Sieht ganz gut aus.“

Es ist inzwischen früher Nachmittag. An der Rezeption kehrt Ruhe ein. Am Abend werden die nächsten Schlafgäste erwartet. Durch die Fenster dringt fahles Licht. Der Himmel, wintergrau, matt und müde. Wie eine Einladung.