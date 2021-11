Berlin - Wenn in Berlin über Klimaschutzmaßnahmen gesprochen wird, geht es meist um den Verkehr: autofreie Innenstadt, Tempolimit, Lastenräder und Pop-up-Radwege. Das sind alles wichtige Ansätze. Doch damit ein klimaneutrales Berlin bis 2045 gelingen kann, muss auch ein anderer Bereich mitgedacht werden: Berlins Gebäude. Mit 7,8 Millionen Tonnen pro Jahr entsteht hier gut die Hälfte der CO2-Emissionen in der Hauptstadt, zeigt die Studie „Berlin Paris-konform machen“ des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Das Problem: Bislang passiert im Gebäude-Bereich noch viel zu wenig.

Doch wie kommt es zu dem hohen CO2-Ausstoß in Berlins Gebäuden? „Zum einen liegt das an der Gebäudestruktur: Wir haben in der Stadt viele alte Gebäude aus Gründerzeiten, Altbauten mit erhaltenswerter Bausubstanz“, sagt Wissenschaftlerin Elisa Dunkelberg vom IÖW im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Viele Mieter kennen die Nachteile der Altbauwohnungen: Schlecht isolierte Wände, undichte Fenster und veraltete Heizungen. Die Folge: Die Bewohner haben hohe Heizkosten, die CO2-Emissionen sind immens.

Niedrige Sanierungsrate in Berlin

Die Wärmeversorgung ist bundesweit der einige Sektor, der 2020 die Klimaziele verfehlt hat. Um das Ziel für 2030 zu erreichen, muss der CO2-Ausstoß beim Heizen halbiert werden. „Es müssen viel mehr Gebäude energetisch saniert werden, um den Wärmeverbrauch deutlich zu reduzieren“, sagt Dunkelberg. Aktuell sei die Sanierungsrate in Berlin noch zu gering. Sie liege bei etwa 0,6 bis 0,8 Prozent pro Jahr. „Unsere Studien zeigen, dass die Sanierungsrate jährlich um bis zu 0,25 Prozentpunkte gesteigert werden kann bis auf über drei Prozent in den 2030er Jahren“, so die Wissenschaftlerin.

Für Sanierungen sind allerdings oft kostspielige Maßnahmen nötig: Dämmung der Außenwände, des Daches und der Kellerdecken oder der Austausch der Fenster. Mehr als 80 Prozent der Berliner wohnen zur Miete. Vermieter dürfen einen Teil der Kosten für die energetische Sanierung auf die Mieter umlegen, Stichwort: Mieterhöhung. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch ist nach Modernisierungsmaßnahmen eine Mieterhöhung um maximal elf Prozent pro Jahr zulässig.

Mehr als 28 Prozent der Berliner Wohnungen befinden sich laut Dunkelberg in sogenannten Milieuschutzgebieten, soziale Erhaltungsgebiete. Ambitionierte energetische Sanierungen seien dort bisher verboten, um die Mieter vor hohen Ausgaben und Verdrängung zu schützen. Allerdings zeigen die Ergebnisse einer Studie des Forschungsverbunds Ecornet Berlin, dass Sanierungen letztendlich die Mietenden entlasten können. Denn in schlecht gedämmten Altbauten würden die Heizkosten bei steigenden Energiepreisen immer höher werden. Energetische Sanierungen könnten vor diesem Risiko schützen und die Nebenkosten verringern.

„Es gibt sehr gute Förderungen für energetische Sanierungen und Modernisierungen vom Bund“, sagt Dunkelberg. Wenn man diese Förderung nutze, würden auch automatisch weniger Kosten an die Mieter weitergegeben werden. Energetische Sanierungen könnten dann sogar zu sinkenden Warmmieten führen. Das Beantragen der Förderungen sei allerdings freiwillig. „In Berlin könnte man daher in Milieuschutzgebieten festlegen, dass Sanierungen nur genehmigt werden, wenn die Umlage auf die Mieter begrenzt ist, indem der Vermieter Förderungen in Anspruch nimmt. So wird auch der Mieterschutz gewährleistet“, meint Dunkelberg.

In Berlin dominieren noch immer Öl- und Gasheizungen

Neben der Senkung des Wärmeverbrauchs in den Gebäuden sei es außerdem entscheidend, die Wärmeerzeugung zu dekarbonisieren, also die CO2-Emissionen zu reduzieren, heißt es in dem IÖW-Bericht zur Wärmestrategie Berlins. Denn klimaneutral bedeutet auch, künftig ohne fossile Brennstoffe auszukommen. Aktuell ist man davon noch weit entfernt. Deutschlandweit erzeugen wir Wärme noch immer zu 85 Prozent mit den fossilen Rohstoffen Öl, Gas und Kohle. Auch in Berlin dominieren nach wie vor Öl- und Gasheizungen.

Der Anteil von Sonne, Wind und anderen erneuerbaren Energiequellen in der Nettostromerzeugung hat 2020 bereits die 50-Prozent-Marke überschritten, heißt es in einem Bericht der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema Wärmewende. Der regenerative Anteil im Sektor Wärme lag hingegen nur bei knapp 15 Prozent – ein ernüchterndes Ergebnis. Dabei verbrauchen wir in Deutschland viel mehr Ressourcen für Wärme als für Strom. Die Autoren des Berichts bezeichnen die Wärme daher auch als „schlafender Riese der Energiewende.“

Mithilfe erneuerbarer Projekte, Erdwärme und dem Kohleausstieg könnten wir es in Berlin schaffen, deutlich CO2-Emissionen zu sparen, sagt Dunkelberg. Allein die Hälfte der 330.000 Heizkessel, Gasetagenheizungen und anderer Anlagen in Berlin sind laut der IÖW-Recherche über 20 Jahre alt und verbrauchen so mehr Brennstoff als nötig. Sie müssten dringend ausgetauscht werden. „Dann sollte man aber nicht zu Gas, sondern konsequent zu erneuerbaren Energien wechseln“, so die Wissenschaftlerin. Ein- und Zweifamilienhäuser könnten statt eines Gaskessels etwa eine Wärmepumpe einbauen, die Energie aus der Umwelt nutzt, zum Beispiel Erdwärme, und sie in Wärme für das Haus umwandelt. Eine Erdwärmeheizung entzieht die im Erdreich gespeicherte Wärme und gibt diese an das Haus ab. Wärmepumpen werden mit Strom betrieben und sollen zum zentralen Element der Wärmewende werden. Doch auch hier kommt der Kostenfaktor auf die Eigentümer zu: Der Bau einer Wärmepumpe ist deutlich teurer als der eines Gaskessels.

Klimaabgabe zahlen nur die Mieter

„Die Förderungen sind auch in diesem Bereich momentan attraktiv. Und auf Dauer ist es die günstigere Lösung, in eine Wärmepumpe zu investieren, als ein unsaniertes Haus mit Erdgas zu betreiben“, so Dunkelberg. Auch bei den größeren meist vermieteten Gebäuden in Berlin könne auf Wärmepumpen gesetzt werden, unterstützt durch Stromheizungen oder Kessel für besonders kalte Tage. In geeigneten Gebieten könne man außerdem zu Fernwärme wechseln.

Warum sich Sanierungen und der Wechsel zu nachhaltigen Heizsystemen lohnen, wird bereits heute deutlich. Denn das Heizen in deutschen Haushalten mit fossilen Brennstoffen wird immer teurer. Das liegt nicht nur an den steigenden Energiekosten, sondern auch an der neuen CO2-Bepreisung, die seit dem 1. Januar 2021 gilt. Bisher zahlen nur die Mieter den CO2-Preis. Die kommende Ampelkoalition könnte das jedoch ändern und die CO2-Kosten zwischen Mieter und Vermieter teilen.

Denn auch wenn die Mieter Raumwärme und Warmwasser nutzen und damit konkret die CO2-Emissionen verursachen, bestimmt letztendlich der Vermieter, mit welchen Energiequellen geheizt wird und wie effizient Wände, Fenster und Dächer das Entweichen von Wärme verhindern. Wenn der Vermieter auch an der CO2-Abgabe beteiligt wird, könne es ein Anreiz für ihn sein, veraltete Heizsysteme durch emissionsarme Energiequellen zu ersetzen – das hoffen zumindest die Sozialdemokraten. Ob eine faire Aufteilung der CO2-Abgabe zwischen Vermieter und Mieter tatsächlich erfolgen wird, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Abwärme als Wärmequelle

Falls immer mehr Vermieter und Eigentümer auf Fernwärme setzen wollen, muss diese auch grün sein. In Berlin gibt es hierfür bereits verschiedene Bemühungen, etwa seitens des Energiekonzerns Vattenfall. Hier soll beispielsweise in Zukunft die Abwärme, die in der Kläranlage Ruhleben entsteht, in die Fernwärme integriert werden. „Solche Projekte bräuchten wir in größerer Anzahl, im Bereich der Abwärme und auch im Bereich der Erdwärme“, sagt Dunkelberg. Ihr Vorschlag: Immer mehr Unternehmen könnten sich an der Wärmeerzeugung beteiligen und mit den Berliner Fernwärmebetreibern kooperieren. Denn gewerbliche Abwärme entstehe in Berlin an vielen Stellen, etwa in Rechenzentren, Kühlhäusern, Kaffeeröstereien, Großbäckereien. Diese Wärme sei zu kostbar, um verloren zu gehen.

„Auch Quartierswärmekonzepte sind entscheidend“, sagt die Berliner Wissenschaftlerin. So entsteht etwa im Berliner Stadtteil Neukölln ein solares Wohnquartier, das mit fünf Wärmepumpen, angetrieben mit vor Ort produziertem Solarstrom, versorgt wird. Und auch hier wird Abwärme der Berliner Stadtwerke als Wärmequelle genutzt. Es gebe viele gute solcher Konzepte, doch oft scheitert es noch an der Umsetzung, erklärt Dunkelberg. Eigentümer müssten sich verbindlich verpflichten, an diesem Wärmenetz zu partizipieren. Lange Zeit waren die Investitionen in ein Wärmenetz, in Abwärme und Großwärmepumpen zu groß. Doch mit dem neuen Bundesprogramm „Effiziente Wärmenetze“, das in diesem Herbst ins Leben gerufen wurde, gebe es auch entsprechende Fördermittel, die die Berliner Energieversorger nutzen sollten, sagt Dunkelberg.

Quartierswärme sei ein wichtiges Element, um die Wärmewende in Berlin voranzutreiben. Ein Vorschlag von der Wissenschaftlerin: Öffentliche Gebäude, wie Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäude könnten in Zukunft umliegende Gebäude versorgen. Sie hoffe, dass in den kommenden Jahren zahlreiche Quartierkonzepte entstehen werden. Doch dafür braucht es auch Unterstützung seitens der Stadt.

Ausbau erneuerbarer Energien ist notwendig

Um auch die zahlreichen Wärmepumpen zu betreiben, wird der Strom in Zukunft immer wichtiger. Damit die Wärmeversorgung klimaneutral wird, muss also die Stromversorgung zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energien stammen. Auch wenn der Stromsektor bereits auf einem guten Weg ist, muss der Ausbau der Erneuerbaren deutlich verstärkt werden – eine entscheidende Aufgabe für den Bund, aber auch für die neue Regierung in Berlin. Die Wärmewende müsse endlich stärker in den Fokus geraten, betont Dunkelberg. Sie ist eine der wichtigsten Aufgaben für die nächste Bundesregierung.

Nicht nur die Politik, auch jeder einzelne Berliner kann heute schon etwas unternehmen, um CO2-Emissionen in Gebäuden einzusparen. Falls man in einem unsanierten Altbau lebe, könne man etwa mit dem Vermieter in Kontakt treten und ihn über die Förderungen zum Austausch einer Heizungsanlage oder der Sanierung des Gebäudes informieren, sagt Dunkelberg.

Ein weitere wichtige Maßnahme: das vernünftige Lüften und Heizen. Das bedeutet: Im Winter sollte man die Fenster tags und nachts geschlossen halten und dreimal täglich nur für rund fünf Minuten mit weit geöffneten Fenstern stoßlüften, damit die Räume nicht zu stark auskühlen. Dauerhaft gekippte Fenster erhöhen den Energieverbrauch unnötig. Die Räume sollten auch nicht zu stark aufgeheizt werden. Als Richtwert im Wohnraum gelten 20 Grad Celsius, rät etwa der Bund für Naturschutz Deutschland (BUND). In der Küche seien 18 und im Schlafzimmer 17 Grad Celsius ausreichend. Das Badezimmer dürfe mit 22 Grad Celsius etwas wärmer sein, gerade nach dem Duschen oder Baden sollte aber unbedingt stoßgelüftet werden, damit die feuchtwarme Luft nicht im Raum bleibe.