Berlin - Meere und Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erde. Sie regulieren das Klima, speichern große Mengen CO2, produzieren 50 Prozent des Sauerstoffs – jeder zweite Atemzug hat seinen Ursprung im Meer – und sichern Milliarden Menschen Nahrung und Arbeit. Kurzum: Die Meere garantieren unser Überleben. Doch sie sind zunehmend in Gefahr. Der Grund sind wir Menschen, schreibt die italienische Meeresbiologin Mariasole Bianco in ihrem kürzlich veröffentlichten Buch „Planet Ozean“.

Auf 177 Seiten erklärt die Wissenschaftlerin, warum die Meere als Stabilisatoren des Klimasystems entscheidend sind und warum wir sie dringend schützen müssen. Denn bislang sind Meere die am wenigsten geschützten Gebiete der Erde, heißt es in einem Bericht der Bundesregierung. Bianco nimmt die Leserinnen und Leser in ihrem Buch auf einen imaginären Tauchgang mit in die Meerestiefen – von der sonnendurchfluteten obersten Schicht, bis hin zum tiefsten Punkt des Meeres, dem Marianengraben, der bis zu 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel liegt.

Eine Plastiktüte am tiefsten Punkt des Meeres

Obwohl die Ozeane und Meere mehr als 90 Prozent aller Lebensräume auf der Erde darstellen und sie für uns von immenser Bedeutung sind, schenken wir Menschen ihnen nur wenig Aufmerksamkeit. Bislang seien nur gut fünf Prozent der Meerestiefen vermessen, schreibt Bianco. Vom Mond oder Mars gebe es sogar detailliertere Karten als von der Tiefsee. Der Grund sei die Verteilung der Forschungsgelder.

Laut Bianco haben es aus diesem Grund bereits zwölf Menschen bis auf den Mond geschafft, aber nur vier bis zum Marianengraben, zuletzt der US-Investor Victor Vescovo im Jahr 2019. Vescovo drang als erster Mensch überhaupt bis auf 10.926 Meter vor. Er habe dabei auf seinem Tauchgang neue Spezies der Flohkrebse, neue Krebs- und Fischarten entdeckt – und eine Plastiktüte. „Wir sind am Ende der Welt angekommen und haben hier das Schlimmstmögliche entdeckt: unsere Abfälle“, so Bianco. Der Plastikmüll ist einer von vielen Gründen für die Bedrohung der Meere, die die Meeresbiologin in ihrem Buch aufzählt.

Ein Großteil des Plastiks gelange durch die Flüsse in die Ozeane, etwa acht Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr, so Bianco. „Untersuchungen zeigen zudem, dass es heute in den Weltmeeren gut 51 Trillionen Mikroplastikpartikel gibt, das 500-fache der Gesamtzahl der Sterne in unserer Galaxie,“ erklärt die Meeresbiologin.

imago/Ardea Eine Meeresschildkröte hat eine Plastiktüte mit einem Beutetier verwechselt. Mittlerweile sind alle Meeresschildkröten-Arten vom Aussterben bedroht.

Die Folgen der Plastikflut sind für die Meeresbewohner laut der Organisation World Wide Fund For Nature (WWF) fatal: Seevögel verenden qualvoll an Plastikteilen in ihrem Magen, Schildkröten halten Plastiktüten für Quallen und Fische verwechseln winzige Plastikteilchen mit Plankton. Selbst Korallen werden durch Plastiktüten zerstört. Nicht selten landen Plastik und Giftstoffe selbst wiederum auf unseren Tellern und in unsere Mägen. Ein weiteres Problem das Bianco in ihrem Buch nennt, ist die Überfischung. Ein großes Thema, das bereits die Netflix-Doku „Seaspiracy“ in diesem Jahr ausführlich behandelt hat.

Jedes Jahr werden 80 Millionen Tonnen Fisch aus dem Meer gezogen, so Bianco. Schätzungen zufolge betrage der Beifang dabei 40 Prozent der Gesamtfangmenge: darunter Meeresschildkröten, Seevögel und andere große Meeressäuger wie Haie oder Delfine. Die Überfischung sei dramatisch für die Meere und für das Schwinden der Artenvielfalt – allein die Zahl der Haie habe weltweit um etwa 70 Prozent abgenommen, da die Haifischflossen als Delikatesse in vielen Ländern begehrt seien.

Das Problem: Wenn eine Art stirbt, hat es immer auch Auswirkungen auf andere Pflanzen- und Tierarten und damit auf das gesamte Ökosystem. Die Überfischung gefährde auch Millionen von Menschen, für die der Fischfang die einzige Einnahmequelle sei, so Bianco. Je leergefischter die Meere, desto bedrohter seien auch die Menschen, die von dem Fisch leben.

Erwärmung der Meere führt zu mehr Wetterextremen

Zu den größten Bedrohungen der Meere zählen laut der Meeresbiologin vor allem der Anstieg der Wassertemperatur durch den Klimawandel, der Sauerstoffentzug und die Versauerung der Meere. Eine im Januar 2020 veröffentlichte Studie stellte fest, dass die Ozeane im vorausgegangen Jahrzehnt so warm wie nie zuvor waren. Grund sei der menschengemachte Klimawandel. Die Erwärmung der Meere habe weitreichende Folgen für uns Menschen. Denn die Weltmeere bestimmen auch unser Wetter und Klima, heißt es in der Studie, die im Fachmagazin Advances in Atmospheric Sciences veröffentlicht wurde. Durch die Erwärmung der Meere könnten etwa Wetterextreme wie Starkregen oder Wirbelstürme häufiger auftreten, so die Forschenden.

Auch Korallen werden zunehmend sterben, da sie im zu warmen Wasser nicht überleben können. Erst im Juni dieses Jahres schlugen Forschende Alarm, dass 30 Prozent der Korallenriffe bereits verloren und 40 Prozent massiv bedroht seien. Der Anstieg der Meerestemperatur verursache zudem das Schmelzen der Eisberge, mit der Folge, dass der Meeresspiegel steige und zahlreiche Küstenstädte in Zukunft überschwemmen könnte, schreibt Bianco. In der Arktis erwärmt sich die Erde laut des aktuellen Berichts des Weltklimarats IPCC deutlich rascher als in anderen Regionen. Noch vor 2050 werde die Arktis wahrscheinlich praktisch frei von Meereis sein.

Neben dem Temperaturanstieg ist laut Bianco auch die Versauerung eine extreme Bedrohung für die Meere. Die Versauerung sei eine Folge des Überschusses an Kohlendioxid in der Erdatmosphäre, das Gas löse sich im Wasser und senke dessen pH-Wert. Laut des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) sind die Meere und Ozeane die größten Kohlenstoffspeicher der Erde und speichern 50-mal mehr Treibhausgase als die Atmosphäre. Die Meere nehmen laut Bianco täglich gut 22 Millionen Tonnen CO2 auf, fast so viel wie der Ausstoß von 14 Millionen Kleinwagen im Jahr.

Durch den Anstieg der Treibhausgase nehmen die Ozeane auch immer mehr CO2 auf. Die Folge: Allein in den vergangenen 200 Jahren soll der Säuregehalt der Ozeane um 30 Prozent gestiegen sein. Das maritime Leben reagiere dabei überaus sensibel auf marginale Veränderungen des pH-Werts des Meerwassers. Manche Organismen könnten sich zwar anpassen, andere sterben aus, so Bianco.

Mariasole Bianco Über die Autorin Mariasole Bianco ist promovierte Meeresbiologin und hat an der Universität Cairns in Australien geforscht. 2013 gründete die Italienerin die Organisation Worldrise, die sich für den Schutz der Meere und des Klimas einsetzt und Jugendliche für Klimaschutz sensibilisiert. Ihr Buch „Planet Ozean“ ist August 2021 im Folio-Verlag erschienen.

Die dritte und oft unterschätzte Ursache für die Gefährdung der Meere ist laut Bianco der Verlust von Sauerstoff. Das sauerstoffreichere Wasser in den oberen Schichten der Ozeane erwärme sich und vermische sich daher immer weniger mit den tieferen Wasserschichten, die über weniger Sauerstoff verfügten. Wärmeres Wasser erhöhe zudem den Sauerstoffbedarf eines Teils der Lebewesen, mit der Folge, dass dem gesamten System weniger Sauerstoff zur Verfügung stehe. Das zeigen auch Ergebnisse einer Untersuchung eines internationalen Teams von Wissenschaftlern, die kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurden. Besonders in küstennahen Meeren wachsen demnach sogenannte sauerstofffreie Todeszonen.

Todeszonen dehnen sich schneller als vorhergesagt aus

Die Todeszonen dehnen sich laut den Forschenden in den Weltmeeren deutlich schneller aus als vorhergesagt. Ursachen seien neben der Erwärmung der Wassertemperatur auch die Überdüngung, die Umweltverschmutzung und das damit einhergehende explosionsartige Wachstum der Meeresorganismen (Eutrophierung) – mit weitreichenden Folgen für die Tierwelt und das Ökosystem Meer. Große Fischarten wie Thunfische, Speerfische und Haie reagieren besonders sensibel auf den Sauerstoffverlust und könnten die ersten Opfer dieser wachsenden Bedrohung sein, schreibt Bianco.

Wie kann man den Gefahren begegnen? Auch darauf hat die Meeresbiologin Antworten. Der Schutz einzelner Zonen könne dazu beitragen, dass das gesamte marine System wieder ins Gleichgewicht komme. In einem marinen Schutzgebiet steige die Biomasse durchschnittlich um 446 Prozent, die Populationsdichte (Anzahl der Tiere eines bestimmten Gebiets) um 166 Prozent, die Körpergröße der Tiere um 28 Prozent und die Zahl der Spezies um 21 Prozent, schreibt Bianco und nennt dabei einige Beispiele, wie etwa den geschützten Nationalpark Cabo Pulmo an der Ostküste der mexikanischen Halbinsel Baja California.

Wenn das maritime System im Gleichgewicht sei, sei es widerstandsfähig und stelle ein Schlüsselmoment im Kampf gegen den Klimawandel dar, schreibt Bianco. So sei etwa Phytoplankton ein wichtiger Klimaschützer. Die Mikroorganismen würden pro Jahr gut 38 Milliarden Tonnen Kohlendioxid absorbieren, etwa 40 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Und ein planktonfressender großer Wal bindet laut Bianco in seinem Leben im Durchschnitt 33 Tonnen CO2.

Auch der Krill, ein kleiner garnelenartiger Krebs, der zum Zooplankton gehöre, sei im Kampf gegen die Klimaerwärmung von zentraler Bedeutung. Wissenschaftler der British Antarctic Survey haben in jüngsten Studien festgestellt, dass die großen Krillschwärme Tonnen von Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf- und mit in die Tiefsee nehmen. Man hat laut Bianco berechnet, dass auf diese Weise jedes Jahr gut 23 Millionen Tonnen Kohlenstoff „verdaut“ werden, in etwa die jährliche Emissionsmenge aller Haushalte in Großbritannien. Auch Mangrovenwälder seien wichtige Kohlenstoffspeicher und würden gleichzeitig Schutz vor Überschwemmungen und Stürmen bieten.

imago/Hans Lucas 30 Prozent der Korallenriffe weltweit sind bereits verloren und 40 Prozent massiv bedroht.

„Planet Ozean“ verdeutlicht, dass die Meere und Ozeane wichtiger für uns Menschen sind, als viele vermuten. Mariasole Bianco rüttelt auf, verdeutlicht die Bedrohung der Meere und die Folgen für die Artenvielfalt, die Menschen und das gesamte Ökosystem. Doch sie zeigt auch Lösungen auf und nennt zahlreiche Beispiele, wie wir Menschen die Meere schützen können. Das Buch ist somit eine Warnung, doch gibt gleichzeitig Hoffnung, dass wir noch etwas ändern können. Die wohl eindrücklichste Aussage des Buches, ist, dass die Entscheidungen, die wir in den nächsten zehn Jahren treffen werden die Richtung für die nächsten 10.000 Jahre bestimmen wird. Es sei also höchste Zeit zu handeln.