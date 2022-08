Natürlich: Es gilt, jeden Tod zu verhindern, den man vermeiden kann. Aus dieser Grundüberlegung hat sich das Bundesverfassungsgericht wohl leiten lassen, als es am Donnerstag die Verfassungsklage mehrerer Eltern abwies, welche die Masern-Impfpflicht für unverhältnismäßig hielten.

Die Begründung der Verfassungsrichter lautet, der Gesundheitsschutz der Kinder und vulnerabler Personen wie Schwangere oder Immungeschädigte, die sich selbst nicht impfen lassen können, sei wichtiger als das Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit, die etwa durch Impfnebenwirkungen beschädigt werden kann. Außerdem könne durch die Masern-Impfpflicht die Weiterverbreitung der hoch ansteckenden Krankheit verhindert und die Impfquote gesteigert werden.

Genau das ist aber umstritten, und zwar nicht nur von Impfgegnern. Maßgebliche Ursache der Masern-Ausbrüche der vergangenen Jahre sind nämlich gar nicht die Kinder, sondern Jugendliche und junge Erwachsene, wie die Ärztezeitung schon vor Einführung der Masern-Impfpflicht beleuchtete. Nach Ergebnissen des Robert-Koch-Instituts waren etwa 2017 die 18- bis 44-Jährigen zu über 40 Prozent nicht geimpft, Schulanfänger hingegen zu fast 97 Prozent.

Deutsche Presse-Agentur GmbH Die Grafik zeigt die Entwicklung der Masernfälle in Deutschland seit Einführung der Meldepflicht.

Die Schulanfänger-Quote ist in den vergangenen Jahren leicht gesunken, liegt aber immer noch bei deutlich über 90 Prozent – und die Anzahl der Masern-Fälle lag 2021 und 2022 hierzulande nur noch bei zehn und 13. Die jährliche Anzahl der Todesfälle durch Masern lässt sich in Deutschland an einer Hand abzählen.

Warum also diese Pflicht – unabhängig davon, ob sie rechtens ist?

Kritiker bemängeln nach dem Urteil, es werde in Deutschland eine Rechtsordnung geschaffen, die immer öfter die Rechte des Kollektivs über die des Individuums stelle, und diese grundsätzliche Abwägung falle inzwischen deutlich öfter zuungunsten des Individuums aus. So auch bei der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht, die nach wie vor gültig ist.

Die beiden Impfungen lassen sich kaum vergleichen, denn nach dem Kontakt mit Masern hat der Mensch eine lebenslange Immunität. Davon lässt sich bei Corona nur träumen, wie sich eindrucksvoll gezeigt hat. Deshalb sollten sich die Kommentatoren, die nun die Masern-Impfpflicht bejubeln, weil dies den Weg auch für eine künftige allgemeine Corona-Impfpflicht ebne, nicht zu früh freuen.

Eine Impfpflicht könnte auch den Eindruck erwecken, dass die sachlichen Argumente doch nicht so gut wären, lautete der oben genannte Beitrag in der Ärztezeitung, der sich vor ihrer Einführung dezidiert gegen die Masern-Impfpflicht aussprach. Autor: der damalige und heutige Chef des RKI – Lothar Wieler.