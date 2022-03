Berlin - In der Pandemie haben Krankenhäuser ihre Bemühungen zum Schutz vor Corona deutlich verstärkt. Doch die Omikron-Variante legt Schwachstellen offen. So begünstigt ein durch Quarantäne zusätzlich verstärkter Mangel an Pflegekräften Infektionen mit Klinikkeimen, sagt Peter Walger, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH). Im Interview erklärt der Mediziner, warum die Corona-Krise zu mehr multiresistenten Keimen führen kann, beklagt, dass Hygiene-Experten in der Politik kaum Gehör finden, und berichtet von einem detaillierten Pandemieplan, an den sich niemand hält.

Berliner Zeitung: Herr Walger, welche Lehren zieht ein Experte für Krankenhaus-Hygiene aus zwei Jahren Corona?

Peter Walger: Die hochansteckende Virusvariante Omikron hat noch einmal einige Schwachstellen der Krankenhäuser sehr deutlich gemacht. Es kam zu etlichen Ausbrüchen, in die Personal und Patienten involviert waren. Die Ausfälle beim Personal sind massiv und in vielen Krankenhäusern das größere Problem. Die Auswirkungen auf andere Infektionen sind komplex und müssen sehr genau untersucht werden. Bemerkenswert ist aber, dass die Schutzmaßnahmen gegen Corona dazu geführt haben, dass einige andere ansteckende Infektionen fast verschwunden sind, dazu gehören die Influenza und auch der ansteckende Durchfall durch Noroviren.

Wo liegen die Schwachstellen?

Pausenräume für Personal gehören dazu. Die Pausen werden deshalb zeitlich gestreckt, sodass weniger Menschen zusammenkommen. Besuchsregelungen wurden angepasst, das Testscreening bei der Aufnahme und auch während des Aufenthaltes von Patienten weiterentwickelt, um infizierte Personen gleich isolieren zu können. Wo dies geschieht, zeigen sich positive Effekte. Aktuell werden die reinen Covid-Bereiche zunehmend aufgelöst, und es wird dort isoliert, wo die Patienten auch normal behandelt werden. Wie sich aber die Gesamtzahl der nosokomialen, also der im Krankenhaus erworbenen Infektionen entwickelt hat, werden erst weitere Analysen zeigen. Fest steht: Wir haben wesentlich weniger internationale Patienten und Reiserückkehrer, daher einen deutlich geringeren Input an multiresistenten Keimen. Auch der Rückgang bei elektiven Operationen oder anderen Aufnahmen spielt eine Rolle. Eine Tendenz ist wohl erkennbar: Die Zahl nosokomialer Infektionen ist zunächst zurückgegangen, das Bild aber nicht einheitlich.

Zunächst?

Durch Isolations- und Quarantänezeiten beim medizinischen Personal und besonders bei den Pflegekräften hat sich der ohnehin bestehende Personalmangel enorm verschärft. Der führt verständlicherweise zu Defiziten im Hygieneverhalten. Das zeigt sich zum Beispiel an Pneumonien bei der Beatmung von Patienten oder an Infektionen durch Gefäßzugänge oder andere Katheter. Eine Zunahme dieser Infektionen könnte somit eine der indirekten Folgen der Pandemie sein.

Privat Zur Person Peter Walger gehört zum Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH). Er ist Internist, Intensivmediziner und Infektiologe und war leitender Oberarzt auf der internistischen Intensivstation des Universitätsklinikums Bonn.

Wie lässt sich das verhindern?

Nur durch ausreichendes und gut qualifiziertes Personal. Das Hygienepersonal in Kliniken war maximal gefordert, teilweise überfordert. Dass die Kliniken weiterarbeiten konnten, hat man wesentlich dem Krisenmanagement des Hygienefachpersonals zu verdanken. Einfacher wäre es gewesen, Kliniken ganz zu schließen, was verständlicherweise keine Option ist. Es hat sich gezeigt, dass man insgesamt noch intensiver Hygienetraining betreiben muss, alleine das richtige Tragen einer FFP2-Maske oder einer medizinischen Maske ist kein Selbstläufer, es muss geschult werden. Aber es sind auch baulich-strukturelle Konsequenzen zu ziehen. Wir müssen uns sorgfältig ansehen, wie Zimmer belüftet sind, wie die Wege und Zugänge in einem Krankenhaus verlaufen, welche Möglichkeiten bestehen, Patienten zu isolieren und gleichzeitig dem Personal Platz zu bieten, sich vernünftig schutzgerecht umkleiden zu können.

Intensivstationen standen durch Corona extrem unter Druck. Hat die Pandemie dort aus Sicht des Hygienikers Schwachstellen im System aufgedeckt?

Die Pandemie hat gezeigt, dass es nicht reicht, in einer Intensivstation Beatmungsgeräte aufzustellen, ohne qualifiziertes Intensivpersonal dafür zu haben. Die Länder, die viel Personal vorhalten, haben sehr geringe nosokomiale Risiken. In Skandinavien kommt in der Regel auf einen beatmeten Patienten eine Intensivpflegekraft. In deutschen Krankenhäusern der Maximalversorgung gilt der Schlüssel 2:1 bereits als optimal. Zum Teil beträgt das Verhältnis Patient zu Pflegekraft jedoch 3:1 oder 4:1. Wenn zu solchen unzureichenden Bedingungen in der Pandemie ein erhöhter Aufwand für Hygiene kommt, das ständige Wechseln der Schutzkleidung, entsteht Zeitdruck, entstehen Lücken. Es ist natürlich schwer, diejenigen um Verständnis für Hygienefehler bei Überlastung zu bitten, die selbst oder deren Angehörige betroffen sind. Da wird ein Hygienefehler schnell auch zu einer wirklichen Bedrohung.

Zusätzliches Personal ist so schnell nicht in Sicht. Welche Strategie verfolgen Kliniken, um Infektionsschutz dennoch sicherzustellen?

Es kann eigentlich nur dadurch Entlastung kommen, dass die Versorgungsintensität heruntergefahren und der Personalsituation angepasst wird, durch weniger Operationen, weniger stationäre Aufnahmen. Da geht es aber finanziell an die Existenz der Kliniken. Ökonomischer Druck und drohende Insolvenz stehen der Qualität der Hygiene-Maßnahmen entgegen. Dieses Spannungsverhältnis existierte bereits vor der Pandemie, und ich erwarte nicht, dass uns die Erfahrungen aus der Pandemie wesentliche Schritte voranbringen. Ein Umdenken wäre überfällig.

Warum so pessimistisch?

Wir haben eine ökonomische Krise des Klinik-Sektors. Diese Krise ist nur durch sehr radikale Konzepte zu lösen. Diese Konzepte sehe ich derzeit nicht.

Sie sprachen von multiresistenten Keimen, die seltener in Kliniken auftreten. Dann hat die Pandemie doch ihr Gutes?

Kurzfristig, aber auch in diesem Bereich müssen wir Lehren ziehen. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation, d. Red.) warnt davor, dass künftig vermehrt multiresistente Keime auftreten könnten. Denn die meisten Patienten, die mit einer Lungenentzündung durch Sars-Cov-2 in ein Krankenhaus, auf eine Intensivstation kamen, haben Antibiotika, in der Regel mit breitem Spektrum, erhalten, auch in Deutschland. Inzwischen lernen wir, dass bakterielle Superinfektionen bei Covid-19-Pneumonien eher selten sind, ganz im Gegensatz zur Influenza-Pneumonie.

Werden also keine Antibiotika mehr verabreicht, um Resistenzen von Erregern zu vermeiden?

Inzwischen wird zwar etwas genauer hingeschaut, aber über 70 Prozent der Sars-Cov-2-Patienten mit Lungenentzündung haben Antibiotika bekommen. Da muss nun jedes Krankenhaus seine Daten analysieren, und wir müssen das mit den nationalen und internationalen Daten abgleichen: Wie entwickeln sich die Resistenzen, welche Erreger spielen eine Rolle, wie hoch waren die Antibiotika-Verbräuche?

Wenn Klinikhygiene in der Pandemie derart entscheidend ist, warum kommen Hygieniker in der öffentlichen Debatte kaum vor?

Es ist tatsächlich bemerkenswert, wie wenig diejenigen gehört wurden und immer noch werden, die den Infektionsschutz in- und auswendig kennen und – um es salopp zu sagen – den Laden am Laufen gehalten haben. Sie haben die praktische Erfahrung, aber auch die wissenschaftlichen Grundlagen und leiten daraus Empfehlungen ab. Die Hygieniker haben in der Pandemie eine Riesenlast gemeistert. Im Expertenrat der Bundesregierung sind sie nicht vertreten.

Warum gründen Sie nicht einen eigenen Expertenrat, der sich Gehör verschafft?

Den gibt es ja schon: Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsschutz, die Krinko. Sie hat ein offizielles gesetzliches Mandat, ihre Empfehlungen zum Infektionsschutz gelten auch vor Gericht als State of the Art, aber sie hat keinen operativen Arm, den man jeden Tag in eine Talkshow schicken könnte und der jeden Tag Schlagzeilen produziert.

Deshalb wird sie von der Politik übersehen?

Ein Teil des Problems ist, dass die Politik – überspitzt formuliert – aus den Medien, den Talkshows und einer Vielzahl von Experten beeinflusst wurde. Auch der Wahlkampf hat seinen Teil dazu beigetragen. Bis heute ist das zu beobachten. In Berlin zum Beispiel hatte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey den Eltern optional die Präsenzpflicht an Schulen erlassen. Es gab keine belastbaren Daten, die einen solchen Schritt rechtfertigten. Wenn wir Lehren aus der Pandemie ziehen wollen, müssen wir auch die Rolle der Medien analysieren, die Rolle einzelner Experten, die sich ständig öffentlich zu Wort melden, unabhängig von Fachgesellschaften.

Warum gibt es keinen Masterplan, an dem sich die Politik orientiert?

Den gibt es: den Pandemieplan, den wir schon seit Anfang des Jahrtausends haben, als wir noch auf Vogelgrippe, Schweinegrippe und auf Influenza insgesamt geschaut haben. Dieser Plan wurde Anfang 2020 durch das Robert-Koch-Institut hinsichtlich Corona überarbeitet. Da steht sehr viel Intelligentes drin, auch zum Krisenmanagement. Der Plan ist komplett vergessen worden.

Erklärt das den Zickzack-Kurs in der Pandemie?

Die Ministerpräsidenten-Konferenzen, die Ad-hoc-Gremien, auch diese nicht mandatierten Expertengremien und einzelnen Fachgesellschaften – jeder konnte sich irgendwie äußern. Aber einen strukturierten Empfehlungsprozess, wie er im Pandemieplan vorgesehen ist, gab es nicht. Auf diese Weise wurden die Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung und den Quarantäneverordnungen ohne Priorisierung in eine Sackgasse geschickt, anstatt ihnen wichtigere Aufgaben zu übertragen. Es heißt, sie sind überfordert. Es werden keine Prioritäten gesetzt. Auch beim Testen nicht. Die ansatzlosen Massentests in Kitas und Schulen machen keine vernünftigen Aussagen über die Effekte für die vulnerablen Gruppen. Kinder werden weiterhin für den Fremdschutz der Erwachsenen in die Pflicht genommen. Den dringend notwendigen Wechsel von der Eindämmungsstrategie hin zur Schutzstrategie verpassen wir aktuell.

Den Strategiewechsel sieht der Pandemieplan für die jetzige Phase vor?

Das steht minutiös ausformuliert im Pandemieplan, das ist ja nicht unsere Erfindung. Konkret passiert das schon allenthalben, die Gesundheitsämter haben die Kontaktnachverfolgungen weitgehend eingestellt, PCR-Tests werden priorisiert, Quarantäneanordnungen werden zurückgefahren. Nur vernünftig begründet und besonnen erklärt wird der Wechsel der Maßnahmen nicht, die Bevölkerung ist dadurch mehr verwirrt als vernünftig informiert.

Was sollte jetzt passieren?

Der Ruf nach Lockerungen muss begleitet werden durch eine Intensivierung der Schutzkonzepte für die Vulnerablen und für alle Menschen, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Dazu braucht es die Kompetenz der Hygiene.