Berlin - Extreme Hitze und verheerende Waldbrände in der Türkei, Italien und Griechenland – die aktuelle Lage in den beliebten Urlaubsländern Südeuropas ist erschreckend. In der Türkei ist die Lage besonders gravierend. Seit einer Woche kämpfen Tausende Einsatzkräfte gegen die Brände in den bei Touristen beliebten Küstenprovinzen Antalya und Mugla sowie Adana. Laut der türkischen Kommunikationsdirektion sind in der vergangenen Woche 156 Brände ausgebrochen und es kommen immer neue Brandherde dazu. Etliche Dörfer und Hotels wurden bereits evakuiert, Einheimische und Touristen mit Booten in Sicherheit gebracht.

