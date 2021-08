Berlin - Immer mehr Menschen sterben in Berlin und Brandenburg in Folge von Hitze. Besonders in den vergangenen drei Jahren ist die Anzahl der Hitzetoten in der Region stark angestiegen, zeigen aktuelle Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg. In den Hitzephasen zwischen 2018 und 2020 starben demnach in beiden Bundesländern 1389 Menschen. Allein im Sommer 2018 wurden mehr als 750 hitzebedingte Todesfälle registriert.

„Das ist nicht nur ein Problem Berlins und Brandenburgs“, erklärt Ute Fehrenbach, Klimatologin an der TU-Berlin. Weltweit nehmen Extremwetterereignisse, wie Hitzewellen oder Starkregen, zu. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Klimawandel längst da ist“, sagt Fehrenbach.

Vor allem Ältere und chronisch Kranke sind betroffen

In Zukunft werde es immer mehr Hitzeperioden und Tropennächte geben und auch die Zahl der Hitzetoten werde ansteigen. „Wir konnten in einer Studie herausfinden, dass es in Tropennächten in Berlin, also in Nächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt, ungefähr 125 zusätzliche Todesfälle gibt“, sagt Fehrenbach. „Je heißer die Nacht, desto eher sind Menschen belastet. Sie können sich nicht mehr erholen. Wenn sich das über mehrere Tage oder Wochen hinzieht, dann hat das Effekte und kann zum Tod führen.“

Doch wie kommt es zum Tod durch Hitze? Zum einen kann akuter Hitzestress zu einem Hitzschlag führen. Dabei handelt es sich um einen medizinischen Notfall. Die Körpertemperatur steigt stark an und die Wärmeregulation des Körpers versagt. Doch um solche Fälle gehe es meist nicht, wenn man von Hitzetoten spricht, erklärt Christian Witt, Seniorprofessor der Charité. Der Großteil der Hitzetoten seien ältere und chronisch kranke Menschen, zum Beispiel solche mit Herzschwäche, Diabetes, aber auch Patienten mit Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen, Asthma und chronischer Bronchitis. Fast zwei Drittel der hitzebedingten Sterbefälle sind laut der Zahlen in der Altersgruppe der über 80-Jährigen zu finden.

Bei Hitze bekommen diese vulnerablen Gruppen noch mehr Symptome, etwa mehr Husten, einen stärkeren Auswurf, sie bekommen schwerer Luft. Einigen fällt es dann schwerer, Treppen zu steigen. Hinzu komme die Luftverschmutzung in der Stadt: Abgase, Ozon, Stickoxide. Wenn es sehr heiß wird, werden die Schadstoffe nicht durch den Regen ausgewaschen. In Kombination mit der Hitze stellt das eine zusätzliche Belastung für die Menschen dar. „Letztendlich kann man sagen: Die Hitze fördert die Krankheitsschwere. Mehr Menschen sterben. Aber das viel größere Problem ist: Die Kranken werden kränker“, sagt Witt.

Mehrbelastung muss von Ärzten beachtet werden

Ältere und chronisch kranke Menschen nehmen außerdem oft eine Reihe von Tabletten ein. Einige Medikamente können in Kombination mit Hitze die Vulnerabilität erhöhen, so Witt. Regulationsmechanismen könnten verstellt werden. Ein Beispiel: Bei Hitze, erweitern sich die Blutgefäße, der Blutdruck sinkt. Blutdrucksenkende Medikamente können diesen Effekt zusätzlich verstärken. „Wenn der Hausarzt bei der Hitze zum Patienten sagt, dass dieser persönlich in seiner Praxis vorbeikommen soll und der Patient muss dafür durch die Stadt fahren, dann könnte das sein letzter Weg gewesen sein“, sagt Witt. Die Mehrbelastung durch Hitze würden viele Ärzte leider immer noch nicht umfassend berücksichtigen.

Einer von Witts Patienten sei an einem heißen Tag in Berlin drei Stunden mit dem Auto durch die Stadt gefahren, erzählt der Mediziner. „Er musste nirgendwohin, aber im Auto war die Klimaanlage, deswegen saß er dort. Das war ein Transplantationskandidat, er hatte schwere Luftnot. Als Arzt muss man solche Sachen erfassen, sensibel sein.“ Auch die Wetterberichterstattung müsse auf Menschen achten, die unter der Hitze leiden. „Für manche sind 28 Grad eben nicht mit Freude und Freibad verbunden. Sie haben Angst vor der Hitze. Wetterberichterstatter müssen die Menschen warnen, dass Hitze bevorsteht, dazu raten, drinnen zu bleiben, falls man vorerkrankt oder älter ist“, sagt Witt. Ältere und chronisch kranke Menschen sollten bei Hitze einen Tages-Rhythmus wie in Südeuropa verfolgen: Die Mittagshitze meiden und nur früh morgens oder abends aus dem Haus gehen. Auch viel trinken ist entscheidend, um nicht zu dehydrieren.

Hitze beschleunigt Entzündungsreaktionen

Außerdem müssten Krankenhäuser auf eine gute Kühlung der Krankenzimmer achten. In einem Verbundprojekt zum Thema Stadtklima und Hitzestress in Kooperation mit der TU Berlin, an dem auch Klimatologin Ute Fehrenbach mitwirkte, führte Witt mit seinem Team drei Jahre eine Studie in der Charité Mitte durch. Zwei Krankenzimmer wurden dafür mit speziellen Kühlwänden auf 23 Grad heruntergekühlt. Anschließend wurden Lungenpatienten auf die sogenannten Klimazimmer und auf die herkömmlichen Krankenzimmer aufgeteilt. Drei Jahre lang untersuchten die Mediziner, ob sich die Heilung bei Lungenpatienten in den speziell klimatisierten Räumen im Vergleich zu den Patienten in den nicht-gekühlten Zimmern verbessert. Das Ergebnis: Die Patienten in den gekühlten Zimmern konnten eher entlassen werden und waren schneller mobil.

Der Grund: „Die Entzündungsreaktion im Körper wird durch die Hitze beschleunigt“, erklärt Witt. Klimatisierte Krankenzimmer würden die Heilung voranbringen und können damit den Krankenhausaufenthalt verkürzen. „Mehr Hitze, führt zu beschleunigten Entzündungen, zu mehr Symptomen. Mit steigenden Temperaturen wird also mehr krankgeschrieben und mehr Menschen müssen ins Krankenhaus“, sagt Witt. Noch immer seien in den Krankenhäusern nur wenig Räume klimatisiert, etwa der OP-Raum. Das müsse sich ändern, sagt der Mediziner. Die Lage werde sich aufgrund des Klimawandels nur verschärfen. Nicht nur Krankenhäuser, auch die Stadt Berlin müsse daher auf die steigenden Temperaturen reagieren.

Gerade in den Großstädten wie in Berlin staut sich die Wärme aufgrund der dichten Bebauung, des vielen Asphalts, Metalls und Betons. Dadurch, dass ein Großteil der Oberflächen versiegelt ist, wird zudem weniger Wasser verdunstet – der Kühlungseffekt bleibt aus. Die Städte beeinflussen ihr eigenes Klima und tragen zum Klimawandel bei, erklärt Klimatologin Ute Fehrenbach. Die Versiegelung, die Gebäude sorgen dafür, dass sich die Städte zusätzlich aufheizen. Auch die Bewohner sorgen durch ihre Aktivitäten für zusätzliche Wärmeabgaben an die Stadtatmosphäre, etwa durch Kühlanlagen, die Abwärme an die Stadtluft abgeben.

Städte müssen klimaresilienter werden

„Uns wird nicht jedes Jahr ein extrem heißer Sommer erwarten“, sagt Fehrenbach. Man müsse zwischen Klimavariabilität und Klimawandel unterscheiden. Klimavariabilität bedeutet, dass es immer Schwankungen geben kann. So können wir auch in Zukunft einen kalten, frostigen Winter oder einen kalten Sommer erleben. Dennoch werden die Temperaturen langfristig ansteigen, die Hitzewellen werden öfter vorkommen.

Städte, wie auch Berlin, müssten daher in Zukunft klimaresilienter gestaltet werden. Begrünungsmaßnahmen, wie das Pflanzen von Stadtbäumen, ermöglichen etwa schattige Bereiche. „Was die Menschen an solchen heißen Tagen vor allem belastet, ist die Strahlungstemperatur und die wird durch Schattenbildung wesentlich gesenkt“, sagt Fehrenbach. Auch die Verdunstung der Pflanzen und Gewässer haben einen Kühlungseffekt.

„Berlin hat das Glück, dass in der Stadt eine große Anzahl an Gewässern und Vegetation existiert. Doch das trifft natürlich nicht auf alle Gebiete in Berlin zu“, sagt Fehrenbach. Bestimmte Bereiche, die etwa dicht bebaut oder wenig bis gar nicht begrünt sind, heizen sich daher extrem auf, etwa der Alexanderplatz. Neben Beschattungseffekten sei es auch wichtig, die Infrastruktur an die Hitze anzupassen, etwa mehr Trinkbrunnen in der Stadt zu installieren. Einige Projekte seien in Berlin bereits in Planung. So soll in Berlin-Tegel eine sogenannte Schwammstadt entstehen. Regenwasser soll dort nicht einfach wegfließen, sondern aufgefangen werden – in Speichern, auf entsiegelten Flächen, in Regenmulden, in Parks, in neu angelegten Teichen und auf begrünten Dächern. In Hitzeperioden verdunstet das Wasser, kühlt das Quartier und steht zusätzlich für die Bewässerung der Vegetation zur Verfügung – ohne zusätzlichen Energieaufwand.

Ein Stadtklimamodell für Berlin

Eine weitere Maßnahme wäre es, Kühlungssysteme in den Wohnungen zu installieren, sagt Fehrenbach. Bei Neubauten könne man viele Kühlungsmaßnahmen gleich mitdenken, etwa in dem man Kühlungseffekte in Wänden schafft, wie es in den beiden Klima-Krankenzimmern in der Charité der Fall ist. Beim Altbestand sei das etwas schwieriger, so Fehrenbach. „Dafür kann man in den Innenhöfen Schattenbereiche schaffen und die Fassaden und Außenanlagen stärker begrünen“, sagt die Wissenschaftlerin.

Die BMBF-Fördermaßnahme „Stadtklima im Wandel“, in der das Stadtklimamodell PALM-4U entwickelt wird, an dem Fehrenbach mitwirkt, soll verschiedene Gebiete in Berlin modellieren. Hotspots können so gezielt identifiziert oder klimatische Bausünden vermieden werden. Das Ziel ist es, mithilfe des Modells kommunale Anpassungsstrategien zu unterstützen. „In jedem Stadtviertel muss man sich genau anschauen, welche Maßnahmen sinnvoll sein können“, sagt Fehrenbach. „Es reicht nicht, einfach nur zu sagen: Wir pflanzen mehr Bäume oder schaffen mehr Gewässer.“

All diese Maßnahmen hätte man schon längst umsetzen können. „Der Klimawandel ist nicht erst seit kurzem bekannt“, sagt Fehrenbach. Man sollte sich dabei auch nicht nur auf den Hitzestress konzentrieren. Es gehe vielmehr um kombinatorische Maßnahmen, die eingesetzt werden müssen, um Städte insgesamt widerstandsfähiger zu machen und der Bevölkerung zu helfen, mit den Folgen des Klimawandels klarzukommen.