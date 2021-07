Berlin - Besondere Bestürzung herrschte vergangene Woche darüber, dass auch zwölf Menschen mit Lernschwierigkeiten aus einer Behinderteneinrichtung in Sinzig bei Ahrweiler in den Fluten ertrunken sind. Ein weiterer Bewohner hatte sich auf eine Baumkrone retten können und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es schwebt immer noch die Frage in der Luft: Warum wurden sie nicht früher gewarnt?

Als ich davon gelesen habe, machte es mich traurig, überraschte mich aber nicht.