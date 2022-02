Berlin - Kommt die Impfpflicht oder kommt sie nicht? Während Bundeskanzler Olaf Scholz attestiert wird, bei dem Thema unterzutauchen, Gesundheitsminister Lauterbach zwar ständig dafür wirbt, aber dennoch keine Beschlussvorlage eingebracht hat und die Parteien von FDP bis SPD sich mit Befremden und Befürwortung abwechseln, ist eine Impfpflicht doch längst beschlossen: die einrichtungsbezogene. Ab 15. März sollen deutschlandweit keine ungeimpften Pflegekräfte mehr am Krankenbett stehen – und darüber hinaus auch keine Köche, Putzhilfen, Altenpfleger, Verwaltungskräfte oder Labormediziner mehr im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten, wenn ungeimpft.

Zwar hat Ministerpräsident Markus Söder für Bayern in dieser Woche der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bereits eine Absage erteilt, auch in Brandenburg sehen sich Gesundheitsämter und Behörden mit der Einführung überfordert, am Montagabend forderte CDU-Chef Friedrich Merz gar die bundesweite Aussetzung der Pflicht. Doch die Ampel scheint weiter an ihr festhalten zu wollen, wie auch Karl Lauterbach und Lothar Wieler auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag noch einmal bekräftigten.

Für Franz P. ist das ein Desaster. Der Intensivpfleger aus Tübingen, der namentlich nicht genannt werden will, ist einer von 300 Kolleginnen und Kollegen, die allesamt an Tübingens Uniklinik arbeiten und sich gegen diese Impfpflicht positionieren. Zur Hälfte aus dem medizinischen Bereich, zur Hälfte aus Verwaltung und weiteren Arbeitsbereichen auch ohne Patientenkontakt. Nicht alle sind ungeimpft, manche sind grundimmunisiert oder gar geboostert, aber sie alle wollen nicht von der Politik dazu gezwungen werden, sich (weiter) impfen zu lassen. Viele haben Angst, ab 15. März ihren Job zu verlieren, einige davon so sehr, dass sie krankgeschrieben sind.

Sie haben ihrem Arbeitgeber bereits im Januar einen Brief geschrieben, um ihren Unmut und ihre Sorgen zu äußern, daraufhin gab es ein Treffen mit der Klinikleitung, das für die Aufständler aber unzufriedenstellend verlaufen sei, berichtet Franz P. Es sei für seine Begriffe eher eine Werbeveranstaltung fürs Impfen gewesen, die beschriebene Spaltung in der Klinik sei abgetan worden, die Klinik würde ihren Mitarbeitern keine Angebote machen, sondern sich „hinter dem Gesetz verstecken“. Deshalb sei es nun an der Zeit für die Pflegekräfte, sich an die Öffentlichkeit und die Politik zu wenden. Schließlich würde Kollegen der Tod an den Hals oder ein schwerer Verlauf gewünscht, nur weil sie sich nicht mehrfach impfen ließen.

Nicht generell gegen die Impfung

Der Intensivpfleger sagt ganz klar: „Ich bin nicht generell gegen die Impfung.“ Ohne diese, das sei allen im Hause deutlich genug, hätte die Pandemie kaum gehandelt werden können, ohne Impfung seien die Intensivstationen komplett überlastet worden. Die Impfung wirke. Und er ist sogar für eine Impfpflicht, aber nur für eine ganz bestimmte Personengruppe: Risikopatienten. Diabetes, koronare Herzerkrankung und Adipositas – diese drei Vorerkrankungen, hat der Intensivpfleger auf der Corona-Station in den vergangenen zwei Jahren beobachtet, würden am stärksten dazu beitragen, dass ungeimpfte Patienten schwer an Covid-19 erkranken oder gar versterben. „Es sind die ungeimpften Risikogruppen, die unsere Stationen verstopfen“, sagt Franz P.. Und dennoch kämpft er gegen die Impfpflicht für Pflegekräfte. Wie passt das zusammen?

Ich möchte, dass mein Genesenenstatus anerkannt wird. Franz P., Intensivpfleger an der Uniklinik Tübingen

Weil eine Impfung auf einer persönlichen Risikobewertung fußen müsse, sie müsse deshalb eine individuelle Entscheidung bleiben, findet er: „Ich möchte das mit meinem Hausarzt besprechen und mir nicht von einem Herrn Spahn oder jetzt von Herrn Lauterbach diktieren lassen, wann, wie oft und womit ich mich impfe.“ Auch Novavax sei keine echte Alternative und kein echter Totimpfstoff. Er selbst ist ungeimpft – aber genesen. Anderthalb Jahre nach der Infektion seien seine Antikörper in ausreichender Zahl vorhanden. „Ich möchte, dass mein Genesenenstatus anerkannt wird“, sagt der Intensivpfleger und fordert das nicht nur für sich, sondern für alle Genesenen. Seine eigene Ärztin habe ihm im Übrigen von der Impfung abgeraten, weil er nicht zur Risikogruppe gehöre und die Studienlage ihr zu einseitig erscheine.

Andere Kollegen hätten Probleme etwa nach der Impfung bekommen, vor allem nach dem Boostern würden reihenweise Mitarbeiter ausfallen, für teils zwei Wochen. Von schweren Impfschäden oder ganz besonders starken Impfnebenwirkungen weiß er nicht zu berichten, auf seiner Station werden vor allem Patienten mit schweren Covid-19-Verläufen behandelt, unter anderen an der Ecmo-Maschine, welche die Arbeit der erkrankten Lunge zeitweise übernimmt. Und er will und darf auch über seine Patienten nicht sprechen. Doch er bekommt von anderen Stationen im Haus mit, wenn junge Patienten mit Myokarditis eingeliefert werden; eine Kollegin habe nach der Impfung mit Astrazeneca eine Sinusthrombose im Hirn erlitten. Überhaupt sei das mit Impfschäden oder ungewöhnlichen Impfnebenwirkungen so eine Sache: Der Nachweis eines Zusammenhanges sei schwierig bis teils unmöglich. Angst vor der Impfung sei aber nur ein kleiner Teil der Motivation des Widerstands im Kollegium, berichtet der Pfleger.

Kernroblem sei der Umgang mit den Pflegekräften

Das größte Problem sei der Umgang mit dem Personal in der Pandemie – und zwar nicht nur innerhalb des Hauses, wobei er die Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften deutlich anprangert. Sondern vor allem durch Politik und Gesellschaft, wie er sagt.

„Wir hatten richtig Angst am Anfang, zum Teil sind damals schon Pflegekräfte krank geworden wegen Stress“, erinnert er sich an den Beginn von Corona 2020. „Wir sahen die Bilder aus Italien und waren schon lange vorbereitet darauf, dass mal eine Pandemie kommen wird. Wir hatten deshalb schnell ausreichend Schutzmaterial da, das war unser großes Glück, das uns viel Sicherheit gegeben hat inmitten unserer eigenen Ängste.“ Nach einem Jahr vollem Einsatz hätten sie am Uniklinikum in Tübingen dann gemerkt, dass sich kein einziger Mitarbeiter bei einem Patienten infiziert habe – „und das ohne Impfung!“, betont Franz P. Das sei bis heute so geblieben. Auch andersherum habe sich kein Patient bei einem Mitarbeiter angesteckt.

Das Uniklinikum ist groß, insgesamt etwa 11.000 Mitarbeiter arbeiten dort, es ist ein Haus der Maximalversorgung. Aus diesem Eindruck heraus verstärkt sich nun der Glaube vieler, eine Impfpflicht sei nicht nötig. Nicht mehr vor allem, da bereits 90 Prozent geimpft seien. Außerdem, betont Franz P., sei es den Unwilligen und auch allen anderen nicht zuzumuten, sich derart gängeln zu lassen. Nicht nach allem, was sie in der Pandemie schon geleistet haben – ohne jemals wirkliche Unterstützung von außen zu erfahren außer dem kurzzeitigen allbekannten Klatschen. Stattdessen werden bundesweit weiter Betten abgebaut und Kliniken geschlossen, wegen Personalknappheit und aus wirtschaftlichen Gründen. Der Druck auf die Verbliebenen steigt stetig.

Deshalb wollen die Mitarbeiter in Tübingen nun für ihre Freiheit kämpfen – und für ihre Würde: „Wir sind bereit, eine dreimonatige ALG-Sperre in Kauf zu nehmen. Dieses Druckmittel seitens der Arbeitgeber und der Arbeitslosenversicherung verpufft nach allem, was wir in den letzten Jahren kompensieren und erdulden mussten. Es ist nun an der Politik, zu entscheiden und zu zeigen, wie sie mit systemrelevanten Berufsgruppen umgehen, die einen differenzierteren Einblick in die Pandemie haben als Zahlentheoretiker“, sagt der Klinikmitarbeiter. „Weiterer Druck auf das betroffene Personal würde einen weiteren Pflexit auslösen“, prophezeit er. „Man muss bedenken, dass der Druck, den das Personal aushalten muss, auch von den Patienten zu spüren ist. Das erleben leider gerade ungeimpfte Patienten durch einige geimpfte Versorger“, gibt er zu bedenken.

Ich habe lange auf Covid-Stationen gearbeitet und mich nie angesteckt. Mandy Puppe, Krankenschwester in Ausbildung aus Berlin

Hinter der Gruppe um Franz P. stecken nicht nur Pflegekräfte und Verwaltungsmitarbeiter, sondern nach seinen Angaben auch rund 20 Tübinger Ärzte – aus allen möglichen Fachgebieten, von der Neurochirurgie bis zur Geburtshilfe. Diese seien nach seiner Beobachtung noch schlechter dran als die Pflegekräfte. Junge Ärzte würden kaum mehr Geld verdienen als erfahrene Pfleger, hätten aber ungleich mehr Verantwortung zu tragen und seien stets dem jeweiligen Chefarzt unterstellt. Eine eigene Meinung könnten sie sich kaum leisten. Deshalb müssten die Pflegekräfte für die Ärzte mit auf die Straße gehen, denn viele hätten Angst, nicht nur ihren Job, sondern gar ihre Approbation zu verlieren, sobald sie sich kritisch über die Impfung oder die Impfpflicht äußerten. Diese Erfahrung hat Franz P. allerdings nicht inner-, sondern außerhalb des Uniklinikums gemacht.

Nie und nimmer könne Berlin auf das Personal verzichten

Keine Angst vor Repressalien hat hingegen Mandy Puppe, die am Montagabend in Berlin mitmarschiert, auf der Demo gegen die Impfpflicht, organisiert von der Gruppe „Aufbruch 21“. Ein „friedlicher Lampion- und Lichterumzug vom Brandenburger Tor zum Berliner Dom für eine freie Impfentscheidung“ ist angekündigt, und so wird es auch: Etwa 200 Menschen mit bunten Lichtern spazieren zu Musik von Bob Marley bei Eiseskälte Unter den Linden. Unter ihnen die 22-jährige Krankenschwester, die seit vier Jahren in der Pflege arbeitet und seit Beginn der Pandemie in Ausbildung ist. „Ich habe sehr lange Zeit auf Covid-Stationen gearbeitet, Nachtwachen gehalten bei demenzerkrankten Covid-19-Patienten, und habe mich nie angesteckt“, erzählt sie. Da ist es wieder, das Argument der nicht erlebten Ansteckung binnen zwei Jahren. Auch Mandy Puppe ist ungeimpft und will es bleiben – aus Unsicherheit über Langzeitwirkungen. Für den Fall, dass ihr Arbeitgeber sie zwingen will, macht sie sich keine Sorgen: Es gebe genügend ungeimpftes Personal in Berlin, nie und nimmer könne in der Pflege auf diese Kräfte verzichtet werden. Notfalls will sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen rechtliche Hilfe in Anspruch nehmen, um in ihrem Job bleiben zu können. Denn sie sagt: „Ich liebe meinen Beruf! Ich könnte mir nichts anderes vorstellen.“

Dass Karl Lauterbach zuletzt verkündete, ungeimpfte Pflegekräfte hätten in Kliniken nichts zu suchen, das würden ihm nicht nur Ungeimpfte übel nehmen, erzählt Franz P. „Ich selbst hätte nichts dagegen, Deutschland den Rücken zu kehren und mich in der Schweiz zu bewerben, die mich mit offenen Armen empfangen würde. Aber was wird dann aus unserer deutschen Gesellschaft und der Pflege in Deutschland?“, fragt der Intensivpfleger, der gerne auch seine Eltern und Großeltern in guten Händen wüsste – die sich übrigens auf seinen Ratschlag hin haben impfen lassen. Das fatale Signal von Lauterbachs Aussage sei gewesen, dass nur eine solche Pflegekraft eine gute Pflegekraft sei, die im Zweifel ohne eigenen Willen umsetze, was der Staat befehle. Dagegen müsse man sich wehren.