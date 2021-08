Berlin - Zu Beginn der Corona-Pandemie hieß es immer wieder: Coronaviren mutieren weniger schnell als etwa Grippeviren, deshalb seien weniger Variationen des Virus zu erwarten. Doch es kam anders. Neben Delta verbreiten sich in verschiedenen Teilen der Welt Linien wie Lambda oder Kappa, über deren Potenzial bisher wenig bekannt ist. Warum entstehen trotz des stabilen Genoms so viele Varianten?

Ein Team von der Berliner Charité hat die Mutationsraten von Corona- und Influenzaviren verglichen. Influenzaviren des Stammes H3N2 sammelten in den vergangenen 40 Jahren pro Jahr durchschnittlich 25 Mutationen pro 10.000 Erbgut-Bausteinen an, zwei altbekannte Erkältungs-Coronaviren in der gleichen Zeit jeweils nur sechs. Das Grippevirus macht mehr Fehler bei der Vervielfältigung seines Erbguts, genauer gesagt, das Enzym, das diesen Vorgang katalysiert. Das entsprechende Enzym der Coronaviren dagegen hat eine Korrekturfunktion, die eine Vielzahl von Fehlern wieder ausbessert.