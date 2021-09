Berlin - Erneut sinkt die Inzidenz, bundesweit von 68,5 auf 65 und in Berlin von 75,7 auf 70. Dabei wurde ja eigentlich von in die Höhe schießenden Inzidenzen ab dem Herbst ausgegangen. Gerade auch der Berliner Virologe Christian Drosten hatte mehrfach eindringlich davor gewarnt, mit der dürftigen Impfquote in Deutschland in den Herbst zu gehen. Dennoch: Wir beobachten in Deutschland und Berlin gerade das Gegenteil von dem, was erwartet wurde. Die kalte Jahreszeit setzt ein und plötzlich sinken die Inzidenzen mehrere Tage in Folge. Ist das eine Trendwende?

Die fallenden Inzidenzen in der Hauptstadt spiegeln dabei nicht nur einen bundes-, sondern einen weltweiten Rückgang wider. Wie die WHO mitteilte, sanken die Neuinfektionen in der vergangenen Woche weltweit um neun Prozent. Ein ungewöhnlicher, wie starker Abfall, nachdem die Zahlen zuletzt seit Juni gestiegen waren und im August ein Plateau erreichten. Auch starben in der letzten Woche sieben Prozent weniger Menschen weltweit im Zusammenhang mit dem Virus, die Zahl der Todesfälle sank damit in der vergangenen Woche auf knapp 60.000.

Ein Drittel der Weltbevölkerung vollständig immunisiert

Sind das schon die ersten Auswirkungen einer gewissen weltweiten Herdenimmunität? Immerhin sind bereits fast 33 Prozent und damit so gut wie ein Drittel der Weltbevölkerung vollständig gegen Sars-CoV-2 immunisiert, dazu kommen Genesene. Für einen Effekt der Impfung spricht auch: Der einzige Kontinent, auf dem die Zahlen steigen, ist Afrika, Impfquote: drei Prozent. In der Demokratischen Republik Kongo haben gerade einmal 0,1 Prozent der Bevölkerung ihre Erstimpfung erhalten. Zum Vergleich: In den USA sind bereits 55 Prozent vollständig geimpft.

Zurück nach Deutschland, wo die Impfquote laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei bundesweit durchschnittlichen 63 Prozent liegt. Dadurch machen sich nun möglicherweise erste Effekte einer Herdenimmunität bemerkbar, sagt der Molekularwissenschaftler am Max-Delbrück-Zentrum, Emanuel Wyler der Berliner Zeitung am Telefon. „Dass wir nun die alten Menschen zu großen Teilen geimpft haben, und die generelle Impfquote in Berlin und Deutschland wirkt sich höchstwahrscheinlich auch positiv auf die Inzidenz aus. Aber richtig beweisen kann man das nicht.“

Das gilt, so Wyler, auch in der weltweiten Sicht auf die sinkenden Infektionszahlen. Dass Afrika aufgrund der niedrigen Impfquote als einziger Kontinent steigende Zahlen vermeldet, sei gut möglich, aber letztlich auch nicht bewiesen. Denn dass sich das Virus in einer durchimpften Bevölkerung weniger ausbreitet, sei bis heute wissenschaftlich nicht abschließend belegt. Sicher sei einzig, dass es Geimpfte viel weniger krank mache.

Sinkt die Inzidenz vor allem, weil die Bürger vorsichtig sind?

Wyler hat aber auch eine weitere Theorie darüber, warum die Inzidenz in Berlin sinkt: „Wir konnten in der Pandemie immer wieder beobachten, dass Prognosen schlimmer Szenarien dazu führen, dass sich die Menschen von selbst vorsichtiger verhalten. Auch das spielt möglicherweise nun eine Rolle.“

Tatsächlich wurde in letzter Zeit auch durch Jens Spahn (CDU) und RKI-Chef Lothar Wieler immer wieder vor einem „fulminanten Verlauf“ der vierten Welle gewarnt. Emanuel Wyler zufolge könnten die sinkenden Neuinfektionen also auch Folge einer Reaktion der Bevölkerung auf diese inständigen Warnungen der Politik sein: „Dass sich diese Warnungen dadurch teilweise selbst entkräften, ist ein bisschen die Tragik der Geschichte und etwas, das wir im Laufe der Pandemie wahrscheinlich schon öfter erlebt haben. Aber auch hier muss man sagen: Dieser Effekt lässt sich nicht mit letzter Sicherheit beweisen.“

Grund für Entwarnung, so Wyler, sei all dies aber keineswegs. „Die Zahlen werden im Winter noch einmal steigen, da bin ich mir sicher. Es ist also diesen Herbst und Winter noch einmal wichtig, dass wir vorsichtig bleiben. Die ganz große Angst müssen wir mit geimpften Risikogruppen aber nicht mehr vor der kalten Jahreszeit haben.“