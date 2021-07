Kapstadt - Nein, um die neuste Pinguin-Mode geht es in Kapstadts Two Oceans Aquarium selbstverständlich nicht. Vielmehr um eine medizinische Maßnahme: Die Felsenpinguine Bubbles, Alex und Teddy tragen einen rosa Schutzverband an ihren Watschelfüßchen. Die sind nämlich entzündet, weil die Tiere anders als in der freien Wildbahn weniger schwimmen, also länger auf ihren Füßen stehen – oft auch im eigenen Kot. Eben dort kann es zu bakteriellen Entzündungen kommen, auch Sohlengeschwüre genannt, die behandelt und verbunden werden müssen.

Eigentlich gehören die Pinguine gar nicht nach Südafrika