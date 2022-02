Berlin - Es ist schon wieder passiert. Ich habe mir selbst eine Diagnose gestellt. Und das kam so: Am Wochenbeginn habe ich im Internet bei einer Zeitung vorbeigeschaut, die ihre Leser täglich über Corona-Impfstoffe auf Proteinbasis, grassierende Inzidenzen, Äußerungen von Karl Lauterbach und andere Auslöser schwerer Panikattacken unterrichtet. Ich mache das aus reiner Routine. Es könnte ja etwas Geeignetes für mich dabei sein, ein Symptom, ein Anfangsverdacht. Die Zeitung informierte mich nun darüber, dass mein Impfnachweis am 1. Februar abgelaufen ist. Das stand zwar nicht wortwörtlich so da, doch die Rede war von Millionen Menschen, auf die das zutreffe, sodass ich die Wahrscheinlichkeit, dazuzugehören, als sehr hoch einstufte.

Ich erfuhr, dass sich laut EU die Grundimmunisierung gegen Sars-CoV-2 von zwölf auf neun Monate verkürzt hat. Einfach so! Ein Schock! Ich fragte mich, ob meine körpereigene Immunabwehr schon davon wusste, schließlich handelt es sich zweifellos um einen biologischen Vorgang, in den sie ja irgendwie involviert sein sollte. Der Puls ging hoch, die Atemfrequenz stieg. Ich überflog nur noch die Formulierungen, die sich wiederholten, als ginge der Autor des Artikels davon aus, dass ich virusbedingt unter ersten kognitiven Störungen litt.

Das Wort „ungeimpft“ sprang mich an, dann: „ungeboostert“. Ich begriff, dass ich bald mit dem Präfix un- leben muss, Unmensch, unglaublich, aber wahr. Wobei meines Wissens die Frist, innerhalb der das geschieht, von Zeit zu Zeit variiert. Vor allem bei Leuten, die mal Corona hatten. Denn was die Medizin als erfreuliches Ergebnis einer Therapie feiert, entpuppt sich in der Pandemie als ein Ding der Unmöglichkeit: die Genesung.

Ich weiß nicht mehr, woher ich die Informationen habe und ob ich sie noch richtig zusammenbringe, doch ich glaube, es war so: Wenn ich geimpft, aber ungeboostert bin und gleichzeitig eine Kneipe oder ein Theater aufsuche oder auf andere Weise in Kultur mache, bin ich sechs Monate lang genesen. Im Firmenbüro zu arbeiten, ist ebenfalls okay. Dann stimmt die Genesungsphase mit der Kündigungsfrist überein. Sofern mir nicht der folgenschwere Fehler unterläuft, ungetestet zu sein. Ausnahmsweise hat in dieser Konstellation die Zugehörigkeit zu einem Parlament keine positive Wirkung, also im Bundestag zu sitzen, bringt da gar nichts, weil die Regelung auch bei Unabgeordneten greift, sogar bei denen der Union.

Mondphasen kommen bei der Bemessungsgrenze des Genesenen-Status wohl auch zum Tragen. Jedenfalls dann, wenn ich als ungeimpfte, ungetestete, aber geboosterte oder ungeboosterte, positiv getestete Person auf zwei Haushalte treffe, die sich aus mindestens drei geimpften, ungeboosterten oder vier geboosterten, genesenen Personen zusammensetzen. In Berlin zumindest. Dort bin ich dann drei Monate lang genesen, werde also dem Nutzer von Transportmitteln der BVG gleichgestellt, der nach Fahrtantritt ebenfalls vorübergehend geheilt ist, nicht nur von der BVG, sondern auch von Sars-CoV-2.

Vergessen habe ich, was passiert, falls ich nicht mehr genesen sein sollte. Ob ich dann als ungeboostert gelte oder sofort auf ungeimpft zurückgestuft werde. Vielleicht komme ich auch als Ungetesteter davon. Fest steht: Mit diesen Maßnahmen kriegen wir die Pandemie in den Griff.

Ach so, ja, die Diagnose. Darauf bin ich ganz automatisch gekommen. Als Hobbyhypochonder bin ich permanent ungenesen.