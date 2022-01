Berlin - Ein Herpesvirus, das nach einer Infektion lebenslang im menschlichen Körper verbleibt und eine Erkrankung des Zentralen Nervensystems, deren Ursache nicht gänzlich verstanden ist: Seit Jahrzehnten vermuten Forschende eine Verbindung zwischen dem Epstein-Barr-Virus (EBV) und Multiple Sklerose (MS) – nun konnten US-amerikanische Wissenschaftler in einer im Fachmagazin Science erschienene Studie zeigen, dass eine Infektion mit dem weit verbreiteten Erreger das Risiko für die Autoimmunerkrankung um etwa den Faktor 32 erhöht. So ein hohes Risikofaktor kenne man zum Beispiel in Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs, kommentierte Henri-Jacques Delecluse, Leiter der Arbeitsgruppe Pathogenese infektionsbedingter Tumoren am Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg.

In Europa leben laut dem MS-Barometer der European Multiple Sclerosis Platform 1,2 Millionen Menschen mit MS. In Deutschland wird die Zahl auf etwa 252.000 geschätzt. Bei der bislang nicht heilbaren chronisch-entzündlichen Erkrankung greift das körpereigene Immunsystem die Nervenzellen sowie die schützende Isolierschicht der Nervenfasern (Myelin) an. Sie werden freigelegt und die Signale, die entlang der Nervenfasern vom Hirn über das Rückenmark in Muskeln und Organe wandern, dadurch verlangsamt oder blockiert. Das führt zu neurologischen Störungen wie unter anderem Kribbelgefühl in Händen und Füßen, Bewegungsproblemen bis hin zu Lähmungserscheinungen, Sehbeeinträchtigungen, Konzentrationsproblemen, Schwindel oder dem Ermüdungssyndrom Fatigue. MS ist in Verlauf, Beschwerdebild und Therapieerfolg von Patient zu Patient so unterschiedlich, dass sie bekannt ist als die „Krankheit mit den 1000 Gesichtern“. Bei etwa acht von zehn Patientinnen und Patienten tritt MS zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf.

Wieso manche Menschen MS entwickeln und manche nicht – dafür gibt es noch keine Erklärung. Das Team um den Epidemiologen Alberto Ascherio von der Harvard University prüfte in der aktuellen Science-Studie die Rolle vom Epstein-Barr-Virus anhand der Daten von mehr als zehn Millionen Mitgliedern der US-Armee, die 20 Jahre lang routiniert auf HIV untersucht worden waren. Bei 955 von ihnen wurde während ihrer Dienstzeit eine MS festgestellt. In den aufbewahrten Blutproben dieser Patienten suchten die Forscher nach Antikörpern gegen EBV und andere Viren, um so zu ermitteln, mit welchen Erregern die Patienten vor Ausbruch der Erkrankung Kontakt hatten.

Etwa 95 Prozent aller Menschen infizieren sich – meist schon in der Kindheit – mit EBV. Die gewöhnlich über Speichel übertragene Infektion verläuft meist symptomlos, kann aber bei Jugendlichen und Erwachsenen das Pfeiffersche Drüsenfieber verursachen – wegen des Übertragungswegs wird sie auch Kusskrankheit oder Studentenfieber genannt. Die Erkrankung geht mit Fieber, Müdigkeit, Halsschmerzen und geschwollenen Lymphknoten einher, heilt aber in den meisten Fällen aus.

Andere Viren erhöhen die Wahrscheinlichkeit von MS nicht

Zunächst untersuchten die Forschenden um Ascherio bei 801 der MS-Patienten die letzte vor Krankheitsbeginn abgenommene Blutprobe. Alle bis auf einen Patienten hatten Antikörper gegen das Herpesvirus, hatten also eine frühere EBV-Infektion durchgemacht. Die Zeit zwischen Infektion und Diagnose lag im Mittel bei 7,5 Jahren.

Die Wissenschaftler konnten auch zeigen, dass bei den Personen, die ursprünglich EBV-negativ waren, anfänglich auch keine Biomarker für MS nachweisbar waren, diese dann aber in Blutproben nach der EBV-Infektion noch vor Einsetzen von MS-Symptomen detektierbar wurden. Das deute stark darauf hin, dass der Erreger eine Ursache der Erkrankung sei – und nicht bloß ein Begleitphänomen.

Diese Erkenntnis gilt umso mehr, als die Forscher die Blutproben auch auf Antikörper des ebenfalls zu den Herpesviren zählenden Cytomegalievirus, das ähnlich wie EBV durch Speichel übertragen wird, untersuchten. Hier fand das Team keinen Zusammenhang.

Mechanismen nicht verstanden

„Die Stärke des Papers liegt in der sehr großen Zahl von über zehn Millionen beobachteten Menschen und in der Länge der Studie von etwa 20 Jahren. Damit ist sie die bis jetzt überzeugendste Studie auf dem Gebiet und zeigt eindeutig, dass sich MS ohne EBV-Infektion beinahe nicht entwickeln würde“, so Delecluse. „Die aktuelle Arbeit liefert weitere überzeugende Argumente dafür, dass der Zusammenhang zwischen EBV und MS tatsächlich kausal ist, das heißt, dass eine MS praktisch nie ohne eine vorherige EBV-Infektion entsteht“, sagte auch der Leiter der Multiple-Sklerose-Ambulanz am Campus Mitte der Berliner Charité, Klemens Ruprecht. „Die Ergebnisse lassen praktisch keinen Zweifel mehr an einem kausalen Zusammenhang zu.“

Allerdings: Durch welche Mechanismen das Epstein-Barr-Virus an der Entwicklung einer Multiplen Sklerose mitwirkt, ist nicht bekannt. Auch wenn eine Infektion mit dem EBV gewissermaßen eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung einer MS darstelle, sei es jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass bei weitem nicht jeder EBV-Infizierte eine MS entwickelt, ergänzte Charité-Experte Ruprecht. MS könnte als eine seltene Spätkomplikation einer EBV-Infektion angesehen werden. Die zentrale wissenschaftliche Frage, die angegangen werden müsse, laute somit nicht ob, sondern wie EBV an der Entwicklung einer MS beteiligt ist.

„Fast jeder ist mit EBV infiziert, aber nur ein kleiner Bruchteil entwickelt MS“, betonen auch die Forschenden William Robinson und Lawrence Steinman von der kalifornischen Stanford University in einem Science-Kommentar. „Also sind noch andere Faktoren wie etwa eine genetische Anfälligkeit wichtig für die Entstehung der Krankheit.“ Eine EBV-Infektion sei zwar wohl notwendig, aber alleine nicht ausreichend, um die Krankheit zu verursachen.

Epstein-Barr-Virus befällt spezifisch B-Zellen

Derzeit kursiere eine Vielzahl von Vermutungen. Dazu zähle etwa, dass eine fehlgeleitete Immunantwort gegen das Virus dafür sorge, dass sich die Körperabwehr gegen Bestandteile von Nervenbahnen richte. Aber das allein überzeugt Ruprecht angesichts der weiten Verbreitung des Virus nicht: „EBV muss bei Menschen, die später MS bekommen, eine spezifische Veränderung bewirken, einen molekularen Schalter umlegen“, vermutet der Neurologe.

Vermutlich betreffe diese Veränderung die B-Gedächtniszellen des Immunsystems. Für eine Beteiligung dieser B-Zellen sprechen in der aktuellen Studie verschiedene Hinweise: vor allem die Tatsache, dass EBV die B-Zellen infiziert und ein Leben lang in diesen Zellen verbleibt.

Weiter gestützt wird der Verdacht durch eine noch recht neue Therapie: Antikörper, die sich gegen CD-20 richten, ein Protein auf der Oberfläche dieser B-Zellen. Die Antikörper töten solche B-Zellen im Blut ab. „Diese Therapie ist sehr wirksam, was eine zentrale Beteiligung der B-Zellen bei der MS belegt“, sagte Ruprecht. „Es ist also denkbar, dass die Wirksamkeit dieser Therapien mit der Tatsache in Verbindung steht, dass EBV spezifisch B-Zellen infiziert.“

Das Harvard-Team um Ascherio schreibt, man müsse zum Schutz vor Multipler Sklerose direkt auf das Epstein-Barr-Virus abzielen, etwa durch Impfungen. Das US-Pharmaunternehmen Moderna hatte vergangene Woche den Start klinischer Studien eines Impfstoffs gegen das Epstein-Barr-Virus am Menschen angekündigt.

Ruprecht sagte: „Eine EBV-Impfung wäre zwar die ultimative Lösung, um Multiple Sklerose zu verhindern – aber nur dann, wenn sie zuverlässig und zudem dauerhaft vor einer Infektion schützt.“ Selbst in diesem Fall würde es Jahrzehnte dauern, bis abschließend klar wäre, ob ein solcher Impfstoff tatsächlich einen Schutz vor MS bewirke. Wenn es gelänge, einer EBV-Infektion komplett vorzubeugen, sollte entsprechend die Frequenz von MS fallen, meint auch Henri-Jacques Delecluse vom DKFZ. Allerdings gehe man davon aus, dass gängige Impfungen gegen das Epstein-Barr-Virus die Symptome der Infektion wie zum Beispiel Pfeiffersches Drüsenfieber möglicherweise verringern könnten, aber eine langanhaltende EBV-Infektion würden sie wahrscheinlich nicht ganz vermeiden. „Insofern bleibt momentan unklar, ob eine EBV-Impfung MS vorbeugen kann.“

Gene und Umweltfaktoren als Ursache für MS

Roland Martin, Gruppenleiter der Neuroimmunologie und Multiple Sklerose im Universitätsspital Zürich, mahnte auf die Frage, inwiefern eine EBV-Infektion als Hauptursache für MS gesehen werden kann, grundsätzlich zu Vorsicht: „Diese Schlussfolgerung könnte man aus den Resultaten ziehen, sie geht mir aber etwas zu weit.“ Die Daten der vergangenen 20 Jahre zur Ursache der MS besagten, dass es einen komplexen genetischen Hintergrund gibt, der zur MS prädisponiert. „Auch eine Reihe weiterer Umweltrisikofaktoren sind neben einer EBV-Infektion im Zusammenhang mit MS zu nennen: niedriges Vitamin D, Rauchen, Fettleibigkeit im späten Kindes- beziehungsweise frühen Erwachsenenalter, Schichtarbeit beziehungsweise ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus in diesem Alter sowie bestimmte Darmbakterien“, erklärte er. Forschende glauben auch, dass Multiple Sklerose häufiger in gemäßigten Klimazonen vorkommt, darunter Europa, Neuseeland oder der Norden der USA. Bei der MS gibt es auch geschlechtstypische Unterschiede: Frauen sind zwei- bis dreimal häufiger betroffen als Männer. Offensichtlich spielen also auch Hormone bei der Krankheit eine Rolle – welche genau, weiß man nicht.

Die Umweltfaktoren sind auf Ebene des einzelnen Faktors vermutlich wichtiger als einzelne Gene, so der Schweizer Neurologe Roland Martin. „Ob nun das EBV der wichtigste Umweltfaktor ist oder einer unter mehreren, kann die Studie meines Erachtens nicht abschließend klären.“

Gruppen und Stammtische in Berlin In Berlin gibt es viele Selbsthilfegruppen und Stammtische für MS-Erkrankte oder deren Angehörige. Zum Beispiel die Frauengruppe FGMS für zwischen 40- und 60-Jährige, die sich jeden ersten Dienstag im Monat in Wilmersdorf trifft. Oder eine Neubetroffenengruppe, die zweimal im Monat organisiert wird von der Deutschen Gesellschaft für Multiple Sklerose (DMSG) Berlin. Eine umfassende Liste zu weiteren Gruppen gibt es auf der Homepage der DMSG Berlin.



Der Landesverband hat zudem ein großes Beratungsangebot, unter anderem für die Vermittlung von Fachärzten oder finanziellen Hilfen. Dazu gibt es Infos zu Ernährung, Familienplanung und Sport. MS Connect ist die Austausch-Plattform der DMSG für Menschen mit MS, dort können Mitglieder andere MS-Betroffene aus der Region kennenlernen.

Weil MS bis heute nicht verstanden ist, gibt es keine Heilung, bereits bestehende Infektionsherde im Hirn- und Rückenmark lassen sich nicht zurückbilden. Es besteht nur die Möglichkeit, mit einer Therapie den immunologisch vermittelten Schaden möglichst klein zu halten, indem in das Immunsystem eingegriffen wird. Man kann auch therapeutisch dagegen vorgehen, dass sich neue Entzündungen entwickeln.