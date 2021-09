Berlin - Klar ist, dass ein winziges Virus Deutschland und die Welt in den vergangenen 18 Monaten grundsätzlich verändert hat. Unklar ist, ob die Parteien darauf angemessen reagieren in Zeiten des Wahlkampfes. Wirken sich Lehren aus der Pandemie auf die gesundheitspolitischen Wahlprogramme im Einzelnen aus? Ein Blick in die Parteiprogramme – auf Seite 21 und 22 dieser Zeitung – ergibt Überraschendes.