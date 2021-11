Berlin - Ich habe die schlimmsten Nächte. Regelmäßig träume ich von kopflosen Männern, die plötzlich an meinem Bett stehen und mich anstarren, von bewaffneten Obdachlosen, die in einer stockdunklen U-Bahn eine Geiselnahme verüben, von apokalyptischen Weltuntergängen, wo Menschen von grellen Blitzen getroffen werden und sterben. Ich könnte Drehbücher füllen mit den Handlungen. Und eigentlich habe ich mich längst damit abgefunden, dass meine Psyche offenbar vieles in meiner Traumwelt verarbeitet – meine Mutter aber nicht. Sie ist sehr viel gläubiger und vor allem abergläubiger als der Rest meiner Familie. Ihre Mama, also meine Oma, ist es noch mal ein Stück mehr.

Meine Mama glaubt, dass ich in der Nacht vom „Bösen“ angestupst werde, nicht vom Teufel, aber von irgendwas, was mir versucht, Angst einzujagen. Ich lache jedes Mal, wenn sie wieder damit anfängt. Und auch wenn es einen anderen Anschein erweckt: Meine Mama ist alles andere als einfältig. Aber wenn es um meine Albträume geht, wird sie abergläubig ernst – so sehr, dass sie meine Oma beauftragt hat, eine Muska für mich zu erstellen. Das sind wohl „gelesene“ Schriften auf Papier, die in Leder eingepackt werden und „das Böse“ fernhalten sollen. Das kleine Päckchen wird mit einer Nadel am Kopfkissen befestigt – und befreit die Menschen, so der Aberglaube, für immer von Albträumen (oder einfach: Placebo-Effekt?). Manche Menschen tragen Muska sogar als Talisman um ihren Hals, um auch am Tag alles Schlechte abzuwehren.

Das ist vergleichsweise harmlos, schaut man sich an, welcher Aberglaube noch in der türkischen Tradition steckt. Eine Person, die auf etwas schwört, zum Beispiel darauf, nie wieder Alkohol zu trinken, muss, bevor sie zur Flasche greift, ein Laib Brot über dem Kopf zerbrechen. Und beide Hälften des Brots an Arme geben. Wenn sie nicht will, dass der gebrochene Schwur auf irgendeine Art und Weise an ihr „abprallt“. Oder die Person muss zehn Tage lang eine arme Familie mit Essen versorgen, wenn sie gelogen hat, obwohl sie geschworen hat, es nie wieder zu tun. Noch so ein Aberglaube, um nicht vom Schlechten – von Bankrott, einem Unfall, Krankheit oder Tod – eingeholt zu werden.

Manche glauben, dass, wenn in einer Familie hintereinander schlimme Ereignisse auftreten – sei es finanziell oder gesundheitlich –, ein Fluch über der Familie liegt, der gebrochen werden muss. Also irgendjemand eine Art magischen Spruch aufgesagt oder es bei einem „Beschwörer“ in Auftrag gegeben hat, damit der Familie Unheil widerfährt.

In der türkischen Tradition findet man auch das Bleigießen im XXL-Format, um Schicksal und Aura eines Menschen zu reinigen. Die Person muss sich ein weißes Tuch über den Kopf werfen. Das Blei wird in einem Kessel geschmolzen, über den Kopf des verhüllten Menschen wird eine Schüssel mit kaltem Wasser gehalten. Mit einer Schöpfkelle wird das geschmolzene Metall hineingegossen. Das erstarrte Bleistück ist das materialisierte Böse, zum Beispiel die Depression, die den Menschen plagt. Noch etwas, was sich über den Köpfen von Menschen abspielt: Weihrauch anzünden. Das wird gern bei Ehepaaren gemacht, die oft streiten. Der Weihrauch soll die „schlechte Energie reinigen“.

Erinnert ein bisschen an moderne Hexerei, nicht wahr? Ich frage mich allerdings, in wie vielen türkischen Haushalten sie tatsächlich praktiziert wird.

