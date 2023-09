Wegbeschreibung im Mund: Wie ich an eine Landkartenzunge kam

Es ist schon wieder passiert. Ich habe mir selbst eine Diagnose gestellt ­­– Exfeliatio areata linguae. Und das kam so: Wir saßen in der Mittagspause zusammen, einige Kollegen und ich, als die Sprache auf Geschmack kam. Nicht in Bezug auf Kleidung oder Musik, sondern den Mund, inwendig. Der ist mir nämlich verloren gegangen, nicht der Mund, sondern der Geschmack darin, teilweise zumindest. Salz und Pfeffer zum Beispiel gehen noch, scharf und sauer auch, aber eine Möhre von einer Kartoffel unterscheiden? Wird schwierig.

Bis dahin ging ich ja davon aus, dass Corona daran schuld war, aber nun berichtete ein Kollege von einem Phänomen, das Landkartenzunge heißt. Das klang wesentlich spannender als Covid-19 oder Impfschaden und veranlasste mich dazu, die Gesprächsrunde unter Vortäuschung falschen Zeitdrucks zu verlassen, um im Spiegel der Bürotoilette meine Zunge einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen.

Sofort erkannte ich die Umrisse von Marzahn-Hellersdorf, die sich rot in einem weiß-rosa Belag abzeichneten. In kleinen Erhebungen an der Spitze meinte ich den Fernsehturm und das Pressehaus am Alexanderplatz zu erkennen. Ob ich den Kartenausschnitt verschieben konnte, vielleicht mittels autogenem Training? Das war der erste Gedanke, als mich über dem Waschbecken mein Gesicht anstarrte wie weiland Albert Einstein auf diesem berühmten Foto.

Ich wäre unabhängig von Google Maps und Street View und so weiter. Zunächst aber benötigte ich noch eine Suchmaschine, um mir einen ersten Eindruck von der Schwere meiner Erkrankung zu machen. Dass es dafür gleich drei Bezeichnungen gab, war schon mal vielversprechend. Neben der laienhaften Landkartenzunge bot mir eine Online-Plattform für Mundhygiene seriös klingende medizinische Begriffe an: Lingua geographica und Exfeliatio areata linguae. Damit konnte ich bestimmt bei der nächsten Zusammenkunft auf der Arbeit punkten: „Nicht wundern, dass ich ein wenig Abstand halte, aber ich habe eine Exfeliatio areata linguae.“ Die entsetzten Gesichter – großartig!

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung Hypochonder-Glosse Christian Schwager ist Redakteur für Gesundheit und schreibt alle zwei Wochen an dieser Stelle über seine eingebildeten Krankheiten.

In einem digitalen Gesundheitslexikon überbrachte mir ein Experte die Nachricht, dass ich zu einer erlesenen Spezies gehöre. So zumindest verstand ich die Vokabel „Prävalenz“ in Zusammenhang mit „zwei Prozent“. Öfter kommt eine Landkartenzunge in der Bevölkerung offensichtlich nicht vor. Interessant fand ich, dass in den befallenen Bereichen meiner Zunge eine Desquamation der Papillae filiformes vorlag, ohne dass mir das jemals bewusst geworden wäre. Die Höhe des Epithels war demnach im Zentrum reduziert, im Randgebiet dagegen vergrößert.

Landkartenzunge: Behandlung überflüssig

In der Submukosa kam es zu entzündlichen Infiltraten aus Lymphozyten, Plasmazellen, Mastzellen und neutrophilen Granulozyten, die bis in das Epithel vordrangen. Ich hatte zwar nicht die geringste Ahnung, was das bedeuten sollte, fühlte mich aber sehr angenehm im Zustand eines Eingeweihten. Toll auch, dass diese Exfeliatio areata linguae nicht behandelt werden musste. „Geringer Krankheitswert“, fasste der Experte zusammen und schrieb von einer „Spontanremission“. Nach dem Motto meiner Großmutter: „Was von selbst kommt, geht auch wieder von selbst.“

Vorhin habe ich noch einmal meine Zunge inspiziert. Möglicherweise bilde ich mir das nur ein, aber ich meine, momentan Rügen in meinem Mund zu haben. Bergen ist gut zu erkennen. Als Papel, als Huckel. Ich schau mal, ob auf der Insel kurzfristig noch ein Quartier zu haben ist. Und dann fahre ich dorthin, immer der Zunge nach.