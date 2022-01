Siem Reap - Jede Entdeckung, die er machte, verringerte das Risiko von Verletzungen und Todesfällen in Kambodscha: Magawa war eine sogenannte HeroRAT und spürte Landminen auf – die Riesenhamsterratte konnte das sehr viel besser als ein Metalldetektor. Geboren wurde Magawa im November 2013 in Tansania an der Sokoine University of Agriculture; 2016 kam der Heldennager ins kambodschanische Siem Reap, wo er von der belgischen Hilfsorganisation Apopo für die Minensuche fertig ausgebildet wurde. Im vergangenen Jahr ging Magawa in den verdienten Ruhestand. Nun ist er am Wochenende „im hohen Alter von acht Jahren“ friedlich eingeschlafen, wie die Apopo am Mittwoch bekannt gab.

Lebensretter: Magawa fand über 100 Landminen

In der Mitteilung der Hilfsorganisation heißt es weiter: „Magawa war bei guter Gesundheit und verbrachte die meiste Zeit der letzten Woche damit, mit seinem üblichen Enthusiasmus zu spielen, aber gegen das Wochenende wurde er langsamer, machte mehr Nickerchen und zeigte in seinen letzten Tagen weniger Interesse an Essen. Magawa hatte erst im November seinen Geburtstag gefeiert und war acht Jahre alt geworden … Während seiner Karriere fand Magawa über 100 Landminen und andere Sprengstoffe, was ihn zur bisher erfolgreichsten HeroRAT machte.“ Nach Angaben von Apopo helfen derzeit weltweit 96 HeroRATs dabei, Sprengkörper zu finden, bevor sie Menschen verletzen oder töten.

Offenbar sind die in Afrika beheimateten Riesenhamsterratten (Cricetomys ansorgei ) wegen ihres ausgeprägten Geruchssinns besonders für den Minensuchdienst geeignet. Aber nicht nur: In Subsahara-Afrika werden sie auch darauf trainiert, Tuberkulose bei Menschen aufzuspüren – die Ratten können sehr kostengünstig 150 Speichelproben in 30 Minuten testen, während mit dem Mikroskop gerade mal 20 Proben pro Tag zu schaffen sind. Beim Aufspüren von Landminen sind die Tiere im Vergleich zu Minensuchhunden leichter zu züchten, zu ernähren – die Ratten sind genügsame Allesfresser – und zu transportieren. Außerdem lösen sie durch ihr geringes Körpergewicht keine Minen aus.

Ausgezeichnet mit dem höchsten Tierorden

Seit 2000 unterhält die Apopo ein Zucht- und Trainingszentrum an der Sokoine University of Agriculture: Dort werden alle Landminensuchratten geboren und ausgebildet. Eben hier lernte auch Magawa, mit seinem erstaunlichen Geruchssinn den Sprengstoff der Minen zu erschnüffeln. Damit half er in Kambodscha, insgesamt 225.000 Quadratmeter Land wieder zugänglich zu machen. Das Land zählt noch immer zu den am stärksten verminten Gegenden der Welt. Die meisten Sprengkörper stammen aus der jahrzehntelangen Schreckensherrschaft der Roten Khmer ab dem Jahr 1975. Außer in Kambodscha setzt die Apopo ihre Ratten auch in Thailand und Mosambik ein.

imago Magawa mit der Goldmedaille der britischen Tierorganisation PDSA

Für seine Arbeit bekam Magawa 2020 als erste Ratte überhaupt einen Orden: Großbritanniens führende Tierorganisation PDSA verlieh ihm die Goldmedaille „für seine lebensrettende Tapferkeit und Hingabe an die Pflicht“. Große Worte für den kleinen Nager. Und eine Ehre: Der Tierorden ist vergleichbar mit dem Georgs-Kreuz, der höchsten zivilen Auszeichnung für Tapferkeit im Vereinigten Königreich. Kurzum, Magawa erhielt den höchsten britischen Tierorden. Was für ein Leben! R.I.P.