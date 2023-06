Wenn der Sprung ins kalte Wasser tödlich enden kann

Abendstimmung am schönen Schlachtensee in Berlin: Jetzt geht die Badesaison wieder los, doch manche Patienten müssen vorsichtig sein mit dem Sprung ins kühle Nass.

So langsam wagt sich auch in Berlin der Sommer aus seinem Versteck und man kann anfangen, sich auf den Start der Freiluft-Badesaison zu freuen. Das einzige, was einem außer dem Wetter den Badespaß im Freien vermiesen kann, ist die Tatsache, dass in Badeseen zunehmend Menschen sterben. Allein im vergangenen Jahr sind von Juni bis August 18 Menschen in Gewässern rund um die Hauptstadt zu Tode gekommen, das sind zehn mehr als im Vorjahr. Deutschlandweit gab es 355 Bade-Opfer, 56 mehr als 2021. Die meisten davon, 69 Badende, starben in Bayern.

Aber warum kommen immer wieder Menschen beim öffentlichen Baden zu Tode? Laut DLRG kann das viele Gründe haben: Dass es im vergangenen Jahren erstmals nach vier Jahren wieder einen Anstieg der Todesfälle gab, wird auch auf Corona zurückgeführt. 2022 war ein langer warmer Sommer, die Menschen seien erstmals wieder ohne coronabedingte Einschränkungen in zumeist unbewachten Seen und Flüssen schwimmen gegangen. Dadurch sei auch das Unfallrisiko gestiegen.

Schwimmunfall - oder unerkannte Krankheit?

Außerdem hätten wegen der Pandemie ein bis zwei Schülerjahrgänge keinen ausreichenden Schwimmunterricht erhalten. Auch Geflüchtete, etwa aus Syrien oder Afghanistan, könnten oft nicht richtig schwimmen, berichteten Berliner Rettungstaucher dem RBB. Die Rettungsschwimmer selbst hätten wegen geschlossener Schwimmbäder in der Pandemie ebenfalls nicht gut genug ausgebildet werden können. Dabei sei das überlebenswichtig, denn: „Ertrinkende klammern sich an alles, auch an die Retter“, so der Bericht.

Doch es sind nicht immer Schwimmunfälle, die für Badende tödlich enden. Auch das Herz kann durch den unvorbereiteten Sprung bei heißen Außentemperaturen ins kalte Wasser – etwa bei einer unerkannten Herzproblematik – überfordert sein. Und es gibt ein weiteres Organ, das die meisten Menschen nicht mal kennen, das dem Sprung ins kalte Wasser ein tödliches Ende bereiten kann: die Nebenniere.

Um auf diese und weitere Gefahren durch unerkannte Störungen der Nebennieren hinzuweisen, veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie nächste Woche einen Ärztekongress. Denn auch Mediziner müssten für das Thema Nebenniere noch sensibilisiert werden, betonten Vertreter der DGE am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Die Nebennieren sind kleine Hormondrüsen, die auf den Nieren sitzen. Sie sind dafür zuständig, in einem komplexen Regelkreislauf lebenswichtige Hormone zu produzieren, vor allem: das überlebenswichtige Kortisol, unser Stress-Hormon. Fehlt Kortisol, oder produziert man zu viel davon, kann es über einen längeren Zeitraum zahlreiche körperliche und auch psychische Beschwerden geben, bis hin zum Versagen der Nebennieren.

Zu viel oder zu wenig Kortisol?

Doch weil Erkrankungen der Nebenniere selten und die Beschwerden so unspezifisch sind, dass sie auch vielen anderen Organen, Beschwerden oder Krankheiten zugeordnet werden können, bis hin zu der schlichten Diagnose „zu viel Stress“, werden sie oft sehr spät erkannt. Hierzulande sogar besonders spät, wie die Oberärztin der Neurologie der Uniklinik Essen betont, Ilonka Kreitschmann-Andermahr. Als Vorstandsmitglied der DGE referiert sie auf dem Kongress über gefährliche Falschdiagnosen am Beispiel von Morbus Cushing, einer Krankheit, die ebenfalls mit den Nebennieren, aber vor allem mit der Hypophyse zu tun hat, der Hirnanhangsdrüse.

Diese Drüse an der Basis des Gehirns ist nur erbsengroß, bildet aber ebenfalls Hormone – und steuert die Funktion der anderen endokrinen Drüsen, so auch der Nebennieren. Bildet sich in der Hypophyse ein Tumor, ist er zwar oft gutartig, aber so winzig, dass er auch bei Nachforschungen oft nicht entdeckt wird. Das kann fatale Auswirkungen auf den Patienten haben.

Cushing sorgt dafür, dass die empfindlichen Regelkreisläufe der Hormonsteuerung außer Kontrolle geraten und der Körper mit dem Stresshormon Kortisol geradezu überschwemmt wird. Patienten nehmen zu, aber vor allem an Bauch, Rücken und Oberkörper; Arme und Beine bleiben schlank. Weitere äußere Symptome können ein sogenanntes „Vollmondgesicht“ und ein „Stiernacken“ sein, außerdem Dehnungsstreifen an Oberarmen und Oberschenkeln sowie dünne, pergamentartige Haut.

Im Inneren des Körpers sorgen Bluthochdruck, erhöhte Blutzuckerwerte und Infektanfälligkeit für Kräfteverlust. Wird die Krankheit nicht erkannt, kann sie tödlich enden. Auch eine verschleppte Diagnose kann für gefährliche Folgeerkrankungen sorgen, denn schon allein Bluthochdruck und Diabetes sind eine Mischung, die oft nicht gut ausgeht für die Betroffenen. Je nach Intensität und Dauer der Erkrankungen können Herzinfarkt und Schlaganfall die Folge sein.

Morbus Addison und Morbus Cushing

Doch nicht nur die Patienten, auch ihre Ärzte würden die Symptome oft nicht ernst genug nehmen, berichtet Ilonka Kreitschmann-Andermahr: Vom Symptombeginn bis zur Diagnose brauchte es im Schnitt laut Studie drei bis 4,8 Jahre und mehr als vier Ärzte, um Morbus Cushing zu diagnostizieren. Und das ist nur das Mittel – „manche Patienten brauchen mehr als 20 Jahre, bis die Diagnose gestellt ist, und mehr als zehn Ärzte“, so die Professorin. Deutschland liege laut einer Meta-Analyse dabei auf dem letzten Platz: In USA, Frankreich, Italien und England wurde allesamt schneller diagnostiziert. Durchschnittlich brauchte die Diagnose in diesen Ländern 38 Monate, in Deutschland 56, also signifikant länger.

Woran liegt das? Laut Kreitschmann-Andermahr unter anderem daran, dass hierzulande Patienten erst den Hausarzt mit ihren allgemeinen Beschwerden und dann die unterschiedlichen Fachärzte mit den jeweils organspezifischen Beschwerden aufsuchen, die ihrerseits nur auf spezielle Bereiche des Körpers blicken. „Jeder Facharzt sieht nur einen Teil dieser Krankheit und keiner fügt die verschiedenen Erkrankungen zusammen.“

Dabei sei Morbus Cushing, einmal erkannt und „von einem sehr guten Neurochirurgen“ behandelt, so die Ärztin, fast ohne Nebenwirkungen heilbar. Wenn der Tumor entfernt wird, stellen sich die Regelkreisläufe im Körper wieder her, und auch die Folgeerkrankungen können ausheilen. Sofern die Krankheit nicht schon zu weit fortgeschritten ist und weiteres Leid verursacht haben, betont sie: Diabetes, Knochenbrüche, Osteoporose und auch psychische Veränderungen bilden sich nur langsam wieder zurück, wenn der Körper schon lange mit der Ursprungserkrankung kämpfen musste. Eine schnelle Diagnose sei deshalb ein „Gewinn für alle Beteiligten“.

Morbus Cushing ist also ein Problem der Hirnanhangsdrüse, doch auch die Nebennieren können selbst zu viel Kortison produzieren – das nennt man dann das Cushing-Syndrom. Und nicht nur ein Zuviel von Kortison, sondern auch ein Zuwenig kann enorme Probleme verursachen. Die sogenannte Nebennierenschwäche wird ebenfalls oft nicht erkannt und dementsprechend zu spät behandelt, betont der Endokrinologe Stephan Petersenn aus Hamburg, Pressesprecher der DGE – mit teils lebensgefährlichen Folgen.

Ein fieberhafter Infekt, ein sportliches Wettkampfevent, eine Operation oder eben auch der Sprung in den kalten See: In all diesen Situationen muss der Stoffwechsel schnell mehr leisten als sonst. Für diese erforderliche Zusatzenergie sorgt normalerweise ein Anstieg des Nebennieren-Hormons Kortisol. Arbeitet die Nebenniere aber nicht mehr richtig und stellt zu wenig Kortisol zur Verfügung, kann es in solchen Situationen zu einem lebensgefährlichen Schock kommen.

Warum behandeln Ärzte zu spät?

Die Krankheit heißt Morbus Addison. Auch hier kann eine erkrankte Hypophyse als Steuermann die Ursache sein, aber auch die Nebennieren selbst können etwa durch eine Autoimmunerkrankung angegriffen sein. Wird zu wenig Kortisol produziert, sind niedriger Blutdruck, niedriger Blutzucker und/oder eine erhöhte Infektanfälligkeit die Folge, außerdem Leistungsverlust, Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Psychosen, Depressionen und Gedächtnisstörungen. Auch hier werden aufgrund der unspezifischen und weitreichenden Symptome Diagnosen oft zu spät gestellt. Dabei ist die Behandlung einfach, wenn auch nicht ohne Tücken: Man ersetzt das fehlende Kortisol durch Tabletten. Die Symptome bilden sich zurück. Kommen Patienten mit Nebennierenschwäche allerdings in plötzliche Belastungssituationen, kann es sein, dass das verabreichte Kortison nicht ausreicht und der Körper nicht ausreichend davon produzieren kann. Es droht ein Kreislaufversagen.

„Patientinnen mit einer Nebennierenschwäche sollten deshalb gut geschult sein und immer einen Notfallausweis mit sich tragen, in dem die Diagnose Nebenniereninsuffizienz vermerkt ist“, sagt Petersenn. Doch auch im Krankenhaus dauert es laut Studien noch zu lange, bis Patienten das für sie lebensnotwendige Kortisol erhalten – weil wiederum viele Ärzte sich mit der seltenen Erkrankung zu wenig auskennen. „Aufgrund der teils unspezifischen Symptome einer Nebennierenschwäche und der gleichzeitig dramatischen Konsequenzen kann eine rechtzeitige Diagnose lebensrettend sein“, betont der Professor, der in Hamburg eine eigene Praxis betreibt.

Damit Ärzte besser informiert sind, veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie vom 5. bis 7. Juni den Ärztekongress unter dem Motto „Endokrinologie pur und interdisziplinär“ in Baden-Baden, der auch online zugänglich ist. Informiert wird außerdem darüber, inwiefern Tierversuche für die Endokrinologie noch in Zukunft wichtig sein werden und inwieweit die oft von Patienten nachgefragten pflanzlichen Mittel bei endokrinologischen Erkrankungen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen hilfreich sein können. Weitere Infos hier.