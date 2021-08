Berlin - Ich habe eine gustatorische Rhinitis. Ja, ehrlich, ungelogen. Die Diagnose kam heute früh, sie kam übers Handy. Ich habe sie mir persönlich abgeholt via Suchmaschine. Schließlich ist es schon sehr verdächtig, wenn einem morgens nach dem Frühstück die Nase läuft. Also habe ich mich rasch an die Diagnose gemacht. Allein schon, um zu widerlegen, dass Männer wehleidige Waschlappen sind, die wegen jeder Kleinigkeit klagend zusammenklappen.

Weil dem nicht so ist, ließ sich eine Erkältung als Ursache von vornherein ausschließen. Erkältung? Pah! Ein akuter Heuschnupfen kam meiner fundierten Einschätzung zufolge insofern nicht in Betracht, da sich auf dem Tisch weder Frühstücksflocken noch andere getrocknete Biomasse in Form von Heu befanden. Naheliegend erscheint daher abschließend eine Stimulation muskarinischer Rezeptoren, was zunächst einmal idiopathisch klingt, wenn nicht sogar idiotisch, jedoch typisch ist für einen Parasympathikus. Jetzt nicht typisch für mich als Charakter, sondern für den Teil meines vegetativen Nervensystems, der auch Erholungsnerv genannt wird, somit dann doch charakterlich exakt meinem Typ entspricht. Der Parasympathikus dient dem Stoffwechsel und dem Aufbau körpereigener Reserven. Danke für diese Info, liebe Schwarmintelligenz!