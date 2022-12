Französische Medien melden, dass China den Export beider Präparate einstellen will. Indien und die USA führen weit mehr davon aus. Kein Grund zur Panik also?

Es gibt ja Fragen dieser Tage, die den Pulsschlag deutlich erhöhen: den individuellen und im übertragenen Sinn den der Gesellschaft. Zum Beispiel: Kommt es jetzt in Deutschland zu einem weiteren Engpass bei Medikamenten? Werden jetzt auch noch Ibuprofen und Paracetamol knapp? Der Radiosender France Info hat ähnliche Fragen auf seiner Internetseite gestellt und darauf geantwortet: Ja, aber...

Der öffentlich-rechtlichen Rundfunkstation zufolge will China insbesondere Ibuprofen und Paracetamol nicht mehr exportieren. Die Verantwortlichen reagieren damit auf die stark steigende Zahl der Corona-Erkrankungen als Folge der beendeten Null-Covid-Strategie. Das lähmt die Produktion. Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach beiden Präparaten sprunghaft zu. Wo viele Menschen erkranken, werden eben auch viele Medikamente benötigt. Die chinesischen Behörden hätten daher beschlossen, schreibt France Info, sowohl Ibuprofen als auch Paracetamol vorerst nicht mehr auszuführen, um den Bedarf im eigenen Land zu decken.

Nun ist der von Radio France betriebene Sender nicht dafür bekannt, seine Berichterstattung nach Google Trends auszurichten, zu schauen, was gerade thematisch angesagt ist, was viele Klicks im Internet verspricht. Also wird schon etwas dran sein, auch wenn der Korrespondent von France Info seine Quellen diskret behandelt. Immerhin berichtet er von einer Fabrik in der Provinz Shandong südlich der Hauptstadt Peking, die Ibuprofen für den Export herstellt. Zitiert wird „ein Verantwortlicher“ dieser staatlichen Unternehmung mit den Worten: „Es gibt drei Schichten, die acht Stunden am Tag arbeiten. Die Maschinen hingegen laufen 24 Stunden am Tag. Ich denke, dass die Medikamentenknappheit innerhalb von zwei Wochen nachlassen wird.“

Ibuprofen: Produktion in Indien und den USA

Wenn schon nicht zur Beruhigung der Lage auf dem Medikamentenmarkt, so doch der ihrer Leserschaft kann auch die Pharmazeutischen Zeitung beitragen. Sie zitiert ihrerseits zu vermeintlichen Engpässen eine Sprecherin des Branchenverbands Pro Generika mit den Worten: „Doch selbst wenn es solche gibt, erwarten wir kurzfristig keine Einschränkung unserer Arzneimittelversorgung.“ Beide Wirkstoffe würden hauptsächlich außerhalb von China hergestellt, hieß es, vor allem in Indien. Ibuprofen werde zudem in den USA hergestellt.

Kein Grund zur Panik? Ja, aber. China ist und bleibt einer der wichtigsten Lieferanten von Arzneistoffen weltweit, und es gibt ja noch jede Menge andere Wirkstoffe als Ibuprofen und Paracetamol.