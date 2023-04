Wespe Winfried: Warum ein Insekt Kretschmann heißt und was das Ganze soll

Die Wespe ist nur einen Millimeter groß. Sie hat kleine Stacheln am Hinterleib und lebt parasitär. Sie legt ihre Eier in ein größeres Insekt. Dort wächst dann die Larve heran, während sie ihren Wirt verzehrt. Was zunächst makaber klinge, sei wichtig. Es helfe, das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten, sagen Stuttgarter Forscher, die die winzige Wespe jüngst entdeckten und wissenschaftlich beschrieben.

Nun hat die Wespe einen Namen erhalten. Sie heißt – wovon sie natürlich nichts weiß – Aphanogmus kretschmanni. Benannt wurde sie nach Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, dem Bundesland, in dem sie auf Streuobstwiesen gefunden wurde.

Man wolle damit das Engagement des Regierungschefs für die Artenvielfalt würdigen, sagte die Entomologin und Wespenentdeckerin Marina Moser vom Naturkundemuseum Stuttgart.

Anerkennung des politischen Wirkens für den Artenschutz

Kretschmann selbst stört sich offenbar nicht daran, dass eine parasitäre Mini-Wespe nach ihm heißt. Er nannte die Namensgebung die „schönste Anerkennung seines politischen Wirkens“ für den Artenschutz. Dieser sei einer der Antriebe für ihn gewesen, 1979 in die Politik einzusteigen, sagte er.

Um bei der Wespe zu bleiben: Sie ist nur ein kleines Beispiel dafür, dass wir eigentlich gar nichts wissen. 86 Prozent aller an Land lebenden Pflanzen- und Tierarten sind noch unentdeckt, schätzen Forscher. Jährlich werden bis zu 18.000 neu beschrieben.

Schwarzenegger-Käfer, Wagenknecht-Flusskrebs und Thunberg-Frosch

Früher erhielten neu entdeckte Arten oft den Namen des Erstbeschreibers, des Entdeckungsortes oder eines Merkmals. Seit einiger Zeit ist es jedoch in Mode gekommen, ihnen Namen von Künstlern, Sportlern oder Politikern zu verpassen. Beispiele sind der Laufkäfer Agra schwarzeneggeri, die Meeresschnecke Bursina borisbeckeri, die rote Flusskrebsart Cherax wagenknechtae und der Frosch Pristimantis gretathunbergae.

Forscher wollen damit vor allem auch Aufmerksamkeit erregen – für die Entdeckung, ihr Fach oder sich selbst. Das funktioniert, wie man sieht. Wer würde sich sonst für die Mini-Wespe interessieren?

Die Stuttgarter Forscher wollten nach eigenen Aussagen auch darauf hinweisen, dass es immer weniger Fachleute für Taxonomie (Klassifizierung von Arten) gibt und das Wissen über Arten immer mehr verloren geht.