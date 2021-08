Berlin - Normalerweise würden sie zu dieser Zeit schon um den Kuchen und die Grillwurst schwirren: Wespen haben in den ersten Augustwochen Hochsaison und werfen ihr hungriges Auge auf nahezu alles, was der Mensch auf Terrasse, Balkon und im Garten verzehren will. Doch in diesem Jahr sieht es etwas anders aus: Man hat den Nachtisch für sich allein, keine lästigen Mitesser da. „Keine Sorge, das ändert sich bald“, sagt Melanie von Orlow, beim Nabu Berlin Expertin für Hautflügler. Nach dem kühlen Frühjahr und auch nur kurzen Hitzeperioden im Sommer gibt es nach ihrer Einschätzung zwar weniger Hornissen. Hummeln und Wespen hätten sich aber zahlenmäßig normal entwickelt und waren offenbar weniger von dem kühlen Wetter betroffen.

Die Wespen hängen in ihrer Entwicklung nur hinterher, sagt Orlow. „Die Uhr läuft etwa um vier Wochen verzögert.“ In den nächsten 14 Tagen kann man also wieder mit Störungen beim Freiluft-Essen rechnen, „vielleicht kriegt man es aber in diesem Jahr nicht so sehr mit, weil man dann schon gar nicht mehr so viel draußen sitzt.“