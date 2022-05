Berlin - Das exotische West-Nil-Virus breitet sich hierzulande aus. Besonders betroffen sei der Osten Deutschlands, sagte die Biologin Doreen Werner am Dienstag. Auch in Berlin und Brandenburg gab es bereits Fälle bei Tieren und Menschen. Doreen Werner gehört zum Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in Müncheberg, das unter anderem das Projekt „Mückenatlas“ mit betreibt, für den Bürger seit 2012 mehr als 140.000 Mücken eingesandt haben. Darunter fanden sich auch nichtheimische Arten wie die Asiatische Buschmücke und die Asiatische Tigermücke. Für die Verbreitung des West-Nil-Virus reichen aber offenbar einheimische Stechmücken aus, von denen es etwa 50 Arten in Deutschland gibt.

Das West-Nil-Virus wurde 1937 zum ersten Mal im West-Nile-District von Uganda nachgewiesen. Es kommt ursprünglich aus den Tropen, wanderte aber mit Zugvögeln langsam in den Mittelmeerraum. In Europa wurde es 1960 erstmals nachgewiesen. Von Ausbrüchen – auch mit Todesfällen – sind besonders Griechenland, Italien und Teile des Balkans betroffen. In Deutschland wurde erstmals 2018 eine Ausbreitung bei Tieren registriert, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet. Auch in der Region Berlin-Brandenburg fand man in der Folgezeit das Virus, erst bei Vögeln und Pferden, später auch bei einigen Menschen.

Vor allem der Osten Deutschlands ist betroffen

Im September 2019 hatte man in Deutschland „die erste durch Mücken übertragene Infektion und Erkrankung“ mit dem West-Nil-Virus bei einem Menschen nachgewiesen. Eine Person aus Sachsen, die zuvor nicht verreist war, erkrankte an einer Gehirnentzündung, wurde in Leipzig behandelt und genas wieder. 2019 gab es insgesamt fünf registrierte Fälle, 2020 waren es 22 Fälle. Ein älterer Patient verstarb, wie das RKI in seinem Epidemiologischen Bulletin mitteilte. Im August 2021 wurden drei West-Nil-Infektionen aus Berlin und Brandenburg gemeldet. Unter anderem wies man das Virus bei einem Mann aus Marzahn-Hellersdorf im Rahmen einer Blutspende nach. Er entwickelte auch Krankheitszeichen.

Offenbar breitet sich das Virus weiter aus. Denn wie die Biologin Doreen Werner vom Zalf in Müncheberg gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte, gehörten inzwischen Bayern und der Osten Deutschlands – Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg – zu den Hotspots der Verbreitung des West-Nil-Virus. „Warum, wissen wir noch nicht“, sagte sie.

„Da nur ein kleiner Teil der Infizierten Symptome zeigt und nur etwa einer von 100 Infizierten schwer erkrankt, ist davon auszugehen, dass es weitere nicht-diagnostizierte Infektionen gab“, erklärt das RKI. Infektionen beim Menschen verliefen zu etwa 80 Prozent ohne Symptome. Bei etwa 20 Prozent beobachte man meist milde und unspezifische, grippeartige Symptome wie Fieber oder Hautausschlag.

„Nur circa jeder Hundertste erkrankt schwerer und entwickelt eine Form mit mentalen Veränderungen, Muskelschwäche und epileptischen Anfällen“, hieß es in einer Mitteilung aus der Berliner Verwaltung. Besonders betroffen seien ältere Personen, Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Immungeschwächte. „In der Regel heilt die Erkrankung nach einer symptombezogenen Therapie komplikationslos aus, nur bei schwer Erkrankten mit Hirn- oder Hirnhautentzündungen können sich auch Spätfolgen manifestieren.“

Klirrende Kälte schadet den Mücken nicht

Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch gibt es nicht. Das West-Nil-Virus wird vor allem von Culex-Mücken übertragen, etwa der Gemeinen Stechmücke (Culex pipiens). Die Mücken infizieren vor allem Vögel, aber in geringerem Maße auch Säugetiere – vor allem Pferde – und Menschen. Diese sind aber sogenannte Fehlwirte mit geringer Viruslast im Blut – also selbst keine Virusquellen für Mücken. Die Kette reißt sozusagen ab. Als Hauptzeit für die Infektionen nennen Forscher den Juli und August, bis zum Frühherbst. Eine Änderung oder Ausweitung der jeweils betroffenen Gebiete ist laut RKI-Bulletin möglich.

Die Forscher gehen davon aus, dass das Virus in Deutschland in Stechmücken überwintern kann. Offenbar hätten die durch den Klimawandel bedingten ungewöhnlich warmen Sommer der letzten Jahre dazu beigetragen, dass sich das Virus nördlich der Alpen etabliert habe, sagte der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) bereits 2019. „Die Klimaveränderung führt dazu, dass sich die Erreger in den Mücken besser vermehren können“, sagt auch die Biologin Doreen Werner vom Zalf in Müncheberg. „Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist aber die zunehmende Globalisierung.“

Um über die kalte Jahreszeit zu kommen, hätten die Mücken unterschiedliche Strategien, so Doreen Werner. Es sei ein Mythos, dass klirrende Kälte schädlich für Mücken sei. Entscheidend seien aber die Witterungsverhältnisse im Frühling. Mit den milden Temperaturen hätten Mücken in diesem Jahr ihre Eier schon relativ früh abgelegt, etwa in Regentonnen und kleineren Wasserpfützen.

„Infektionen lassen sich durch persönlichen Mückenschutz vorbeugen“, erklärt das RKI. Besonders Personen, die aufgrund hohen Alters oder einer Immunschwäche ein höheres Risiko hätten, sollten an „Orten mit bekannter Mückenbelastung“ Kleidung tragen, die Arme und Beine bedeckt, Mückenmittel und Moskitonetze nutzen. Mückenbrutplätze auf dem Grundstück sollten möglichst beseitigt werden. (mit dpa)