Wichtig vor dem Corona-Herbst: Keine Panik! Und nehmt Rücksicht aufeinander

Eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst: Wir werden auf absehbare Zeit immer wieder mit globalen gesundheitlichen Krisen wie der Corona-Pandemie konfrontiert sein. Die gute Nachricht: Wir können aus ebendieser Corona-Krise viel lernen.

Wir müssen es, wollen wir all jene unerwünschten Nebenwirkungen vermeiden, die im Rückblick auf die gut zwei Jahre mit Sars-CoV-2 größer waren als ein paar Kollateralschäden. Lockdown, G3, G2, G1 und andere Vorkehrungen mögen sinnvoll gewesen, in der jeweiligen Situation zumindest sinnvoll erschienen sein, sie haben aber Spuren hinterlassen, für jeden Einzelnen und in der Gesellschaft. Diese Erkenntnis setzt sich zum Glück inzwischen durch.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die bevorstehende Saison für Infekte – von Influenza über RSV bis Covid-19 – bietet nun eine gute Gelegenheit, Lernfähigkeit zu demonstrieren. Ein wichtiger Grundsatz dabei sollte lauten: keine Panik! Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Das betrifft vor allem, jedoch nicht nur, verantwortlich handelnde Personen in Politik und Gesellschaft. Schon gar nicht taugt Panik in einer Pandemie zum Mittel der Motivation. Niemand, der verantwortungsbewusst handelt, wird ernsthaft auf die Idee kommen, Angst strategisch einzusetzen, um eine gesundheitsgefährdende Ausnahmesituation zu beherrschen, um die Bevölkerung zu disziplinieren.

Also: keine Panik in diesem Herbst und Winter. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt zwar seit den Sommermonaten. Kaum jemand, der nicht einen Fall in seinem Umfeld kennt, möglicherweise selbst betroffen ist oder es unlängst war. Allerdings ist die Krankheitslast allgemein gering, sind zum Beispiel in Berlin sehr schwere Verläufe selten; am Mittwoch befanden sich lediglich zwölf Corona-Patienten zur Behandlung auf einer Intensivstation, fünf davon wurden invasiv beatmet. Bislang gibt es keine Anzeichen, dass die neuen Sublinien der Virusvariante Omikron häufiger zu schweren Covid-Verläufen führen als ihre Vorgänger.

Abwassermonitoring: Die Corona-Kurve flacht ab

Das Abwassermonitoring, ein weiterer Indikator des Infektionsgeschehens, beschreibt in der Hauptstadt seit Ende Juli eine kontinuierlich ansteigende Kurve auf niedrigem Niveau, die inzwischen aber abflacht. Zuletzt gab es ein moderates Plus von acht Prozent.

Schließlich die Impfquote: In Deutschland beträgt sie etwa 76 Prozent bei der Grundimmunisierung, rund 62 Prozent sind zudem einmal oder mehrmals geboostert – Stand April 2023. Berlin rangiert in beiden Kategorien knapp über diesem gesamtdeutschen Durchschnitt. Lediglich rund 21 Prozent gelten bundesweit als nicht geimpft.

Zum Auftakt der neuerlichen Kampagne des Bundes ist das Feld längst bestellt. Die Ständige Impfkommission signalisiert: keine Panik! Das Gremium war während der Pandemie bereits wohltuend unaufgeregt, wofür es teils heftige Kritik einstecken musste. Zu Unrecht, vielleicht war die Kritik durch übersteigerte Angst geprägt.

Weiterhin empfiehlt die Stiko Personen mit einem erhöhten Risiko für schwere Komplikationen sowie gesteigerter Infektionsgefahr jährliche Auffrischungsimpfungen. Dazu zählen über 60-Jährige, Menschen mit relevanten Grunderkrankungen, Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Beschäftigte im Gesundheitswesen. Gesunde Kinder und Jugendliche müssen sich demnach nicht impfen lassen. Allen anderen zwischen 18 und 59 Jahren rät die Stiko lediglich zu einer Grundimmunisierung.

Corona-Regel: Wer sich nicht wohlfühlt, bleibt zu Hause

Noch einmal: Es besteht kein Grund zur Panik. Ebenso wenig allerdings zur Sorglosigkeit, vielmehr zu einem besonnenen Umgang miteinander. Mit Menschen zumal, die wegen eines geschwächten Immunsystems durch eine Infektion besonders gefährdet wären. Wer sich nicht wohlfühlt, bleibt zu Hause, im Homeoffice oder im ärztlich attestierten Krankenstand, trägt Maske, hält Abstand, beachtet im Übrigen die mit Beginn der Krise eingeübte Etikette. Wer nicht sicher ist, ob er sich mit Sars-CoV-2 angesteckt hat, macht einen Test. Wer sich impfen lassen möchte, dem soll dies freistehen. Wer auf solche elementaren Regeln pfeift, dem ist, unabhängig von Corona, nicht zu helfen.

Dies muss die wichtigste aller Lehren aus der Pandemie sein, für kommende Krisen, für das Zusammenleben in diesem Land ganz allgemein: Sie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig gegenseitige Rücksichtnahme ist.