Vor ein paar Tagen bekam Apothekerin Petra Isenhuth eine Liste aus Libyen. Es ging um Darna, um zwei Dämme, die brachen, und die Flutkatastrophe am 10. September, die Tausende Menschen das Leben kostete und Abertausende die Lebensgrundlage. Medikamente standen nun auf der Liste: Fiebersäfte für Kinder werden benötigt, Antibiotika sowieso, auch um Verbandsmaterial und andere medizinische Hilfsgüter suchten die Libyer nach. Eine Lieferung könnte schon bald auf Reisen gehen. „Noch aber“, sagt Petra Isenhuth, „fehlt die sichere Logistik vom Absender zum Empfänger.“

Noch gibt es keinen zuverlässigen Transportweg in die Krisenregion. Erst wenn der klar ist, geht die Hilfslieferung aus Deutschland los. Abgeschickt von Apotheker ohne Grenzen (AoG), jener Nichtregierungsorganisation, zu deren Vorstand die 62-Jährige aus Magdeburg gehört. Die Situation ist unübersichtlich. Konflikte zwischen dem Osten und dem Westen Libyens erschweren die Arbeit. Würden sie jetzt angefordert, die freiwilligen Katastrophenhelfer von AoG, sie würden zunächst die Sicherheitslage gründlich prüfen. „Wir schicken niemanden in umkämpfte Gebiete“, sagt Isenhuth.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der Ukraine sind sie nicht mit eigenem Personal vor Ort, aber dennoch seit 18 Monaten aktiv; seit Beginn des russischen Angriffs hat AoG Medikamente im Gesamtwert von 3,25 Millionen Euro über Spenden bereitgestellt und an etliche Kliniken überstellt: nach Kiew, Charkiw, Dnipro, Odessa, Lwiw, in 46 Orte.

Petra Isenhuth Apotheker ohne Grenzen

Deutschlands Apotheker haben in den zurückliegenden Jahren immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Während der Corona-Pandemie zum Beispiel, in der sie Aufgaben übernahmen. Im vorigen Winter dann rückten sie in den Fokus, als Engpässe bei Arzneien der Öffentlichkeit vor Augen führten, wie störanfällig ein Gesundheitssystem ist, das unter dauerndem Kostendruck steht. Mitte Juni kam es schließlich zum Streik, blieben hierzulande die meisten Apotheken geschlossen. Der Protest richtete sich gegen schlechte Rahmenbedingungen, unter anderem gegen Honorare, die seit Jahren stagnieren. Der Vorwurf an Karl Lauterbach, den Bundesgesundheitsminister: Er rede die Misere klein und unternehme dagegen zu wenig.

Sie sehen sich als Krisenmanager im eigenen Land. Gleichzeitig sind deutsche Apotheker oft dabei, wenn es Krisen im Ausland zu bewältigen gilt. Manchmal, sagt Petra Isenhuth, sei die Erfahrung solcher Extremsituationen nützlich, um Engpässe in der Heimat zu bewältigen. „Uns hilft das Wissen, wie man mit sehr wenigen Arzneimitteln zurechtkommt.“

Etwa 300 Apotheker stehen für Katastropheneinsätze bereit

Im Jahr 2000 gegründet, hat AoG mittlerweile mehr als 2400 Mitglieder. Etwa 300 Freiwillige stehen für internationale Einsätze bereit. Sie sind dafür speziell ausgebildet. Petra Isenhuth gehört zu denjenigen, die solche Schulungen leiten. Die Magdeburgerin ist seit 2008 bei AoG. Seit fast 33 Jahren betreibt sie in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts eine eigene Apotheke. Sie kommt inzwischen auf sechs Auslandseinsätze. „Ich habe ein Superteam, das mir den Rücken frei hält.“

Zuletzt war sie 2021 auf Haiti. Zunächst hatte ein Erdbeben das Land erschüttert, dann zog ein Wirbelsturm darüber hinweg. Die deutschen Pharmazeuten wurden von einer Hilfsorganisation angefordert, vom International Medical Corps (IMC), der auch diesmal in Libyen die Logistik aufbaut. Erst vor wenigen Tagen konnte IMC damit beginnen. Aus Marokko, wo unlängst ein Erdbeben Teile des Atlasgebirges verwüstete, liegt AoG bislang kein Hilfeersuchen vor.

Soldaten tragen Hilfsgüter in ein provisorisches Lager des marokkanischen Zivilschutzes für die Opfer des schweren Erdbebens. Von Marokko liegt bislang kein Hilfeersuchen vor. Khaled Nasraoui/dpa

„Manchmal wird man nicht mit offenen Armen empfangen“, sagt Isenhuth. Wie damit umzugehen ist, gehört zur Ausbildung wie der Gebrauch der Medikamente, die in sogenannten Kits gebündelt werden. Etwa 9000 Dollar kostet so ein Paket, drei Monate lang soll es für ein Gebiet mit 10.000 Einwohnern vorhalten.

In Haiti waren sie willkommen, war die deutsche Apothekerin für ein Dorf vorgesehen, wo sie mit einem Arzt aus Nicaragua und zwei einheimischen Medizinern in einem Team zusammenarbeitete. Im Apothekenzelt assistierten ihr zudem zwei Studenten aus Haiti. „Studenten der Rechtswissenschaften.“ Deren Englischkenntnisse erwiesen sich als wertvoll. „Die Sprachbarriere macht einen solchen Einsatz immer sehr spannend“, sagt Isenhuth.

Bis zu 120 Patienten erschienen pro Tag in ihrem Apothekenzelt. Wenn es denn nicht unter Wasser stand, was vorkam: Mehr als einmal ging heftiger Regen über der Insel nieder. Nach zwei Wochen sollte Isenhuth abgelöst werden, gegen Ende spitzte sich die politische Lage zu, trieben zudem Banden ihr Unwesen. „Obwohl wir von unserer Unterkunft bis zum Einsatzort zu Fuß nur zehn Minuten gebraucht hätten, mussten wir aus Sicherheitsgründen ein Auto mit Sicherheitspersonal nehmen“, sagt Isenhuth, die ihre Motivation so zusammenfasst: „Es ist schön zu sehen, wie man mit relativ einfachen Mitteln viel für Menschen in Not erreichen kann.“

Isenhuth hat auch diesen Einsatz unbeschadet überstanden. Wie 2015 schon, als sie zwei Monate lang mit dem Deutschen Roten Kreuz in Liberia unterwegs war. Das Ebola-Virus grassierte in dem afrikanischen Land, pharmazeutisches Knowhow aus Deutschland war angefordert worden. Fünf Jahre später hatte Isenhuth in ihrer Magdeburger Apotheke ein Déjà-vu. „Als ich während der Corona-Pandemie zum ersten Mal mit einem Testkit vor Menschen stand: im Vollschutz mit Maske und Visier. Da habe ich gedacht, dass jetzt mein eigenes Land mein Einsatzgebiet ist.“

Immer wieder holt Petra Isenhuth dieser Tage noch eine andere Erinnerung ein. „Ich bin ja noch zu DDR-Zeiten Apothekerin geworden“, sagt sie. „Es gab 2800 Arzneimittel, jetzt sind es rund 80.000.“ Doch auch heutzutage seien bestimmte Präparate knapp. Deutschlands Apotheker fordern Minister Lauterbach auf, etwas dagegen zu unternehmen. Es droht wieder ein Streik, am 2. Oktober, im Einsatzgebiet Deutschland.