Wie ein Berliner Rentner die Impfkampagne ad absurdum führt

Mit der Impfkampagne für Herbst 2022 beweist Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erneut kein glückliches Händchen. Erst war es Autorin Margarete Stokowski, nach deren Auftritt zusammen mit Lauterbach man nicht so recht wusste, wofür die mehrfach Geimpfte und danach an Covid sowie seit Monaten schwer an Long Covid Erkrankte denn nun genau werben sollte. Nun stellt sich heraus: Auch der zweite Part der 30 Millionen starken Kampagne ist, sagen wir, unfreiwillig komisch.