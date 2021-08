Berlin - Es ist ein heißer Sommertag. Chafia Farare wartet bereits vor der Factory Berlin in Mitte, einem Start-up-Campus. Seit mittlerweile sieben Jahren wohnt die 38-Jährige in der Hauptstadt. In der Factory sitzt die Gründerin mit ihrem ersten eigenen Unternehmen: farar. Die Neu-Berlinerin verkauft fair und nachhaltig produzierte Arganölprodukte aus ihrer Heimat Marokko. Anfang des Jahres hat sie farar gegründet. „Ich wollte die Tradition meiner Familie und die Bedeutung der Arganbäume bewahren, auch wenn ich in Berlin lebe“, sagt Chafia Farare.

Ihre Heimat ist das Argan-Gebiet im Südwesten Marokkos. Dort, auf nur 8000 Quadratkilometern im Atlas-Gebirge, befindet sich das einzige Gebiet weltweit, auf dem noch Arganbäume zu finden sind. Chafia Farare ist eine Amazigh, eine Indigene der Region. Seit Jahrhunderten nutzen die Imazighen – so die Mehrzahl von Amazigh – das Öl der Mandeln des Arganbaums, als Medizin, für die Haut, für die Haare, zum Kochen. Die Früchte des Baumes werden als Nahrungsmittel und die Blätter als Tierfutter verwendet.