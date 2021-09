Schwangerschaftskonfliktberatung und Babyklappen in Berlin

Die Schwangerschaftskonfliktberatung in Berlin informiert über Hilfe- und Unterstützungsangebote für Frauen, über Möglichkeiten, ein Kind in Pflege oder zur Adoption freizugeben, sowie Methoden und Risiken eines Schwangerschaftsabbruches.



Schwangerschaftskonfliktberatung gibt es etwa bei Albatros – Lebensnetz in Lichtenberg oder Friedrichshain, bei pro familia in Schöneberg oder im Diakoniewerk Simeon in Neukölln. Eine Beratungsstellen-Übersicht bietet die Senatsverwaltung für Gesundheit. Allgemeine Schwangerschaftsberatungsstellen werden auf familienplanung.de aufgelistet.



In Berlin führen im Umkreis von zehn Kilometern insgesamt 124 gynäkologische Praxen und Einrichtungen Schwangerschaftsabbrüche durch. Eine Liste gibt es hier. Informationen zu einem Schwangerschaftsabbruch in verschiedenen Sprachen bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf der Seite zanzu an.



In Berlin gibt es an fünf Standorten Babyklappen, wo Mütter nach der Geburt anonym ihr Baby abgeben können: Krankenhaus Neukölln (Vivantes), Waldkrankenhaus Spandau,

St. Joseph Krankenhaus, Vivantes Klinikum Hellersdorf sowie Krankenhaus Waldfriede.



In Berlin bieten Krankenhäuser auch die Möglichkeit, anonym zu entbinden. Die Daten der Mütter werden nicht erfasst. In welcher Klinik eine solche Entbindung möglich ist, können Betroffene unter der Telefonnummer 0800/4560789 kostenlos erfahren.