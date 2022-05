Als Jochen Springborn, Sohn eines Pfarrers, seine große Liebe Anke kennenlernt, ist er 20 Jahre alt, sie 23. Es ist 1989, die Welt im Umbruch, die beiden befinden sich in einem Sommer-Ferienlager der Friedensbewegung, Aktion Sühnezeichen, in Sachsen. Kurz darauf fällt die Mauer, die beiden sind jung, die Welt steht ihnen offen. Das Paar zieht nach Berlin, er beginnt ein Studium zum technischen Gebäudeausrüster, sie ist jetzt öfter schon so merkwürdig erschöpft.