Berlin - Ingeborg Wirth umfasst die Griffe ihres Rollators und stellt sich ans Ende des langen Flurs im Altenpflegeheim Theodor-Fliedner-Haus in Berlin-Spandau. Pflegefachkraft Nancy Schlensog steht am anderen Ende, hält ihr Smartphone in der Hand und startet das Video. „Inge, kannst loslaufen!“, ruft sie. Und Ingeborg Wirth läuft los, direkt auf Schlensog zu, den ganzen Flur entlang. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, immer geradeaus. Schlensog hält ihr Smartphone still. Und dann, nach ungefähr einer halben Minute, ist die 81-Jährige schon bei der Pflegerin angekommen. „Super. Fertig, das war’s“, sagt Schlensog.