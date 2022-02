Berlin - Es ist schon wieder passiert. Ich habe mir selbst eine Diagnose gestellt – Salzsucht –, und das kam so: Neulich nachts im Traum begegnete mir Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister. Schweißgebadet schreckte ich hoch, konnte mich aber an kaum etwas mehr erinnern; das menschliche Gehirn ist ja ein Weltmeister im Verdrängen, meins jedenfalls. Irgendjemand – das immerhin fiel mir wieder ein – hatte in dem Traum so seine Prinzipien. Im Zweifelsfall der SPD-Politiker selbst, nahm ich an, fragte mich, welche das sein könnten und googelte später am Morgen nach „Karl Lauterbach Prinzip“.