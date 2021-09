Berlin - Städte verursachen Stress: Sie sind laut, voll und können anonym sein. Doch wie genau wirken sie sich auf die Gesundheit ihrer Bewohner aus? Das Feld der Neurourbanistik will den Wirkzusammenhängen auf die Schliche kommen. Der Psychiater und Stressforscher Mazda Adli im Gespräch mit der Berliner Zeitung über die Stadt als Risikofaktor – und sein Ziel, die mentale Gesundheit von Stadtgesellschaften zu stärken.

Herr Adli, Sie leiten das Interdisziplinäre Forum für Neurourbanistik – den Begriff „Neurourbanistik“ müssen Sie erklären.

Gerne – selbst auf Wikipedia findet man ihn ja nicht. Den Begriff habe ich aus der Not geboren, um einen Schulterschluss zwischen verschiedenen Fachgebieten zu beschreiben, der dringend nötig ist, um Städte zu gestalten, die gut für unsere Psyche sind. Wir Neurourbanisten sind ein Zusammenschluss von etwa 15 Wissenschaftlerinnen und Praktikern aus Stadtplanung, Psychologie, Architektur, Soziologie, Medizin, Geographie, Ästhetikforschung, Neurowissenschaften und Philosophie. In dem Forum bündeln wir unsere Expertise und gehen der Frage nach: Wie müssen Städte gestaltet werden, damit sie unserer psychischen Gesundheit zuträglich sind?

Warum stellen Sie sich genau diese Frage?

Weil die Forschung gezeigt hat, dass eine Großstadt signifikante Risiken für die psychische Gesundheit birgt. Am besten untersucht ist es für die Schizophrenie. In der Stadt ist das Erkrankungsrisiko doppelt so hoch wie auf dem Land, wenn man in der Stadt aufgewachsen ist sogar noch etwas mehr. Aber auch andere psychische Diagnosen treten bei Stadtbewohnern gehäuft auf: 20 Prozent mehr Angsterkrankungen und 50 Prozent mehr Depressionen.

Wie sieht dieser Zusammenhang aus und hängt er von der Größe der Stadt ab?

Für die Schizophrenie gilt, dass das Risiko, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, mit der Größe der Stadt zunimmt aber auch mit der Länge des Zeitraums, in dem man in der Stadt aufwächst. Wir haben es hier mit einem doppelten Dosis-Wirkungsverhältnis zu tun. Interessant ist, dass das Risiko bei Kindern, die nach einer gewissen Zeit in der Stadt mit ihren Eltern in einen ländlichen Bereich ziehen, wieder zurückgeht. Das sind Faktoren, die auf einen Kausalzusammenhang hindeuten.

Welche Erklärung gibt es für eine derartige Erhöhung der Risiken?

Vieles deutet darauf hin, dass sozialer Stress eine große Rolle spielt. Also jener Stress, der aus dem Zusammenleben von Menschen resultiert und die Integrität der eigenen sozialen Rolle oder des sozialen Status bedroht ist. Jeder kennt diese Erfahrung. Zum Beispiel, wenn uns eine Situation sehr peinlich ist oder wir vor anderen bloßgestellt werden. Der soziale Stress gehört zu den stärksten Stressoren, die wir Menschen erleben können. In der Stressforschung arbeiten wir mit dieser Art von Stress, weil sie zuverlässig zu messbaren Stressspitzen führt. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Gehirne der Großstädter sensibler auf sozialen Stress reagieren als die der Landbewohner.

Und was genau ist sozialer Stress in der Stadt?

Wir gehen davon aus, dass zwei Formen von sozialem Stress in der Stadt eine besondere Rolle spielen: Soziale Dichte und soziale Isolation. Nimmt die Dichte einer Stadt dergestalt zu, dass man keinen eigenen Rückzugsraum mehr findet und das Gefühl von zu großer Enge entsteht, steigen Gereiztheit und Krankheitsanfälligkeit. Grob gesagt: Da unterscheiden wir Menschen uns nicht von Hühnern. Sind Hühner eng in einem Stall zusammengepfercht, kommt es zum aggressiven Federpicken – ein Verhalten, das Freilandhühner nicht an den Tag legen würden.

Also ist die Einwohnerzahl pro Quadratkilometer ausschlaggebend? Je dünner eine Stadt besiedelt ist, desto besser für die Gesundheit ihrer Bewohner?

So einfach ist es nicht. Das Thema ist komplexer. Denn die Kompaktheit der Stadt macht ja auch einen wichtigen Vorteil aus. Wenn alles besser erreichbar ist und Wege kurz sind. Übermäßige soziale Dichte, im Sinne von Enge, entsteht zum Beispiel in dünnwandigen Wohnungen, in die viel Lärm von außen oder aus den Nachbarwohnungen dringt. So lange man die Geräusche ausschalten kann, können sie einem nicht viel anhaben. Dann „nerven“ sie allenfalls. Lärm wird jedoch dann zur psychischen Belastung, wenn man sich ihm schutzlos ausgeliefert fühlt und Straßengeräusche, wie zum Beispiel das Bremsen einer Straßenbahn, nicht ausschaltbar sind. Dann wird Lärm zu sozialem Stress.

Foto: Fliedner Klinik Berlin Zur Person Mazda Adli, geb. 1969, ist Psychiater und Stressforscher. Er ist Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, CCM, an der Charité Berlin.



Seit der Gründung 2015 gehört Adli dem interdisziplinären Forum für Neurourbanistik an, das der Frage nachgeht, wie sich Städte so gestalten lassen, dass sie die Gesundheit ihrer Bewohner verbessern.

Wie wirkt sich die Pandemie auf der psychologischen Ebene aus und gibt es dazu wissenschaftliche Zahlen?

Es gibt verschiedene Studien aus unterschiedlichen globalen Regionen zu psychischen Auswirkungen der Pandemie. Sie zeigen fast alle, dass Ängste, Depressivität oder Schlafstörungen in der Bevölkerung zunehmen. Bemerkenswert ist, dass gerade jüngere Erwachsene besonders belastet sind. Die Krankenkassen in Deutschland berichten über eine Zunahme von Krankheitstagen aufgrund psychischer Belastungen durch die Pandemie.

Belastet die Pandemie Stadtbewohner stärker als Bewohner auf dem Land?

In Städten haben wir die Folgen der Pandemie während der Lockdowns besonders deutlich gesehen: leere Straßen, verlassene Ladenzeilen, verriegelte Theater. Der Rückgang des öffentlichen Lebens ist einfach sichtbarer. Dazu kommt, dass die typischen sozialen Stressoren der Stadt während der Pandemie wie unter einem Brennglas erscheinen. Die Dichte der Stadt empfinden wir dann als besonders bedrohlich, wenn andere Menschen um einen herum als potenzielle Infektionsherde wahrgenommen werden. Und gleichzeitig beförderten die Lockdowns bei vielen Stadtbewohnern das Risiko für soziale Isolation und Einsamkeit.

Was macht Isolation mit den Menschen?

Sie ist einer der stärksten Stressoren, die wir kennen. Einsamkeit wirkt sich schädigender auf unsere Gesundheit und Lebenserwartung aus als moderates Rauchen, Alkoholmissbrauch oder Übergewicht. Große Studien haben sie als wesentlichen Krankmacher identifiziert. Deswegen: Es gibt so etwas wie Einsamkeitssterblichkeit! In Großstädten mit ihrem höheren Maß an Anonymität ist das Risiko für Einsamkeit und Isolation größer.

Sie denken da an die Single-Haushalte?

In Großstädten leben viele Menschen allein, in Berlin betrifft es immerhin die Hälfte der Haushalte. Auf sie verteilt sich etwa ein Drittel der Stadtbevölkerung. Wer allein lebt, hat ein größeres Risiko, zu vereinsamen. Dagegen helfen zum Beispiel öffentliche Räume, die so gestaltet sind, dass sie Menschen stimulieren, sie zu betreten. Wenn sie funktionieren, werden sie zu Begegnungsorten und wirken sozialer Isolation entgegen. Dazu gehören allgemein zugängliche Plätze, Grünflächen genauso wie Kultureinrichtungen.

Was planen Sie im Forum für Neurourbanistik konkret?

Wir wollen den sozialen Stress und die Emotionen kartieren, die das Leben in Berlin auslöst. In einem Vorhaben, das wir mit dem Futurium und der Berlin University Alliance als bürgerwissenschaftliches Projekt planen, sind Berlinerinnen und Berliner eingeladen, mittels einer Smartphone-App die Orte in der Stadt nach ihrer emotionalen Qualität zu bewerten.

Es soll also eine Art Emotionsstadtkarte entstehen?

Richtig. So eine Karte kann helfen, Orte aufzuspüren, wo zur Verbesserung des psychischen Wohlbefindens Handlungsbedarf besteht.

Welche Dinge an Berlin mögen Sie eigentlich – rein aus der Perspektive des Neurourbanisten?

Die sehr breiten Bürgersteige! Vielen ist das nicht bewusst, aber sie tragen zu einer entspannteren Atmosphäre in der Stadt bei. Berliner Bürgersteige sind echte Aufenthaltsorte und eben nicht nur Transitzonen. Sie bieten vielerorts genug Platz für Straßencafés, Auslagen von Geschäften, die wiederum Menschen anziehen und deren Besitzer sich einen Stuhl rausschieben, um die Mittagspause in der Sonne zu verbringen. Das geht in anderen Großstädten meist nicht so leicht.

Haben Sie selbst immer schon in Großstädten gelebt?

Tatsächlich ja. Ich war in Köln, Teheran, Paris, San Francisco, Wien und bin seit 1997 leidenschaftlicher Berliner. Ich kann mir für mich persönlich auch nichts anderes vorstellen. Landleben ja, aber nach ein paar Tagen brauche ich wieder Stadtluft.

So schlecht kann die Großstadt also nicht sein?

Natürlich nicht. Sie hat eben etwas Ambivalentes. Und es gibt Menschen, die dem Stadtstress nicht viel entgegenzusetzen haben. Das muss uns klar sein, um die Vorteile der Stadt möglichst fair zu verteilen. Und davon gibt es viele: gute Bildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, eine gute Gesundheitsversorgung oder ein reiches Kulturleben, um ein paar Beispiele zu nennen. Und natürlich: Auch ein gelungener Theaterabend erhöht das emotionale Wohlbefinden und die psychische Widerstandskraft!