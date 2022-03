Berlin - Der immer weiter voranschreitende Klimawandel, Corona-Höchstwerte, die täglich neu aufgestellt werden, und die Kriegsangst, die durch den russischen Angriff auf die Ukraine entfacht wurde: Gefühlt herrscht Endzeitstimmung in den Köpfen vieler Menschen. Die Probleme werden allerdings nicht als gleichermaßen bedrohlich wahrgenommen, erklärt der Berliner Psychiater und Stressforscher Mazda Adli. Der Grund liegt in der Biologie des Menschen.

Herr Adli, vor allem in letzter Zeit wird man verstärkt von einem Gefühl umgetrieben, als ob die Welt nur aus Katastrophen besteht. Verspüren Sie das auch?

Ja. Die schlechten Nachrichten häufen, sie multiplizieren sich, und das setzt uns auch gehörig zu. Das merke ich auch, sowohl in meinem eigenen sozialen Umfeld als auch in meiner Sprechstunde als Psychiater.

Wie genau macht sich die psychische Belastung bemerkbar?

Das, was bei vielen Menschen gerade aufkommt, ist das Gefühl, in einer unheilvollen Welt zu leben. Wir haben bereits zwei Jahre Pandemie hinter uns und erleben zurzeit Rekordzahlen von Inzidenzen und Neuinfektionen. Aber interessanterweise finden wir diese angesichts des Ukraine-Kriegs gar nicht so bedrohlich. Und bis vor wenigen Wochen dominierte noch der Klimawandel unsere Ängste. Es kommt eins zum anderen. Das Ergebnis ist nicht ein linearer, sondern ein exponentieller Anstieg der psychischen Belastung.

Was sind die Folgen?

Stressfolgesymptome. Viele leiden gerade unter Schlafstörungen, fühlen sich gestresst und gereizt und sind innerlich unruhig. Nicht wenige verspüren zunehmend Angst. Menschen mit psychischen Vorerkrankungen fühlen sich durch die gegenwärtige Situation besonders destabilisiert. Viele Menschen bemerken in diesen Tagen zudem Konzentrationsprobleme, zum Beispiel auf der Arbeit. Gleichzeitig helfen uns aber gerade die Arbeit und die tägliche Routine dabei, uns nicht in katastrophisierenden Gedanken zu verlieren.

Fliedner Klinik Berlin/Annette Koroll Zur Person Mazda Adli ist Psychiater und Stressforscher. Er ist Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, CCM, an der Charité Berlin.



Seine klinische und wissenschaftliche Tätigkeit widmet er der Entstehung und Behandlung von Affektiven Erkrankungen, wie (therapieresistenter) Depression oder stressassoziierten Symptomen.

Wieso werden die aktuellen Entwicklungen um Corona als weniger bedrohlich wahrgenommen?

Wir sind als Menschen biologisch so gestrickt, dass wir unsere Aufmerksamkeit der größten Gefahr zuwenden. Es ist auch evolutionär gesehen sinnvoll, eine Risiko-Hierarchie vorzunehmen, um zuerst der jeweils größten Bedrohung zu begegnen oder zu weichen und die Probleme in einer sinnvollen Reihenfolge zu lösen. Das ist in uns angelegt. Deswegen schiebt sich das größte Problem jeweils vor alle anderen. So ist es im Moment auch mit dem Ukraine-Krieg. Er wird als sehr konkrete Bedrohung erlebt und setzt deshalb alles andere in den Schatten. Somit dringen die aktuellen Höchstwerte bei den Infektionszahlen plötzlich weniger zu uns durch, genauso wenig wie das neuerliche Erdbeben in Fukushima.

Aber die pandemische Lage bleibt weiterhin gefährlich.

Die Pandemie erscheint uns jetzt als das kontrollierbarere Risiko, der Krieg als das unkontrollierbarere und deshalb als das gefährlichere. Wir wissen, was in der Pandemie zu tun ist, wie wir uns schützen können: mit Impfungen, mit Masken, mit Abstand. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen. Die Pandemie ist auch leichter einschätzbar, nicht nur durch Werte wie Inzidenzen oder Neuinfektionen, sondern auch weil auch in unserem Umfeld viele Menschen an Corona erkrankt sind. Die Gefahr wird uns irgendwie vertrauter. Und wir fühlen uns nicht ganz so hilflos aufgestellt. Wir finden mit der Pandemie einen Umgang. Aber auf die Kriegsdynamik können wir – zumindest als Individuen – keinen Einfluss ausüben.

In der Krisenzeit kommt das Phänomen „Doomscrolling“ hinzu, also das schnelle und endlose Konsumieren von schlechten Nachrichten im Internet, wo Informationen vom Hirn gar nicht richtig verarbeiten werden können.

Das ist eine zweischneidige Entwicklung. Wir hoffen auf ein Minimum an Kontrollgefühl, wenn wir informiert sind. Das Bedürfnis, immer wieder die Nachrichtenlage zu überprüfen, ist nichts anderes als der Versuch, in einer als unkontrollierbar empfundenen Situation eben ein Mindestmaß an Kontrolle herbeizuführen. Aber das Problem ist: Ein Kontrollgefühl stellt sich dadurch nicht ein. Im Gegenteil. Es wird ein Teufelskreis dadurch angetrieben, dass eben das Thema, das für Angst sorgt, eine noch größere Präsenz in unseren Gedanken einnimmt. Wir haben dann das Gefühl, dass wir immer mehr Nachrichten lesen, anhören und anschauen müssen, um die Gefahr vermeintlich besser einschätzen und damit irgendwie kontrollieren zu können.

Wie kann aus diesem Teufelskreis herausgebrochen werden?

Die Lösung lautet nicht, die Nachrichten gänzlich abzustellen, sondern sie dosiert zu konsumieren. Zum Beispiel zweimal am Tag, zu bestimmten Zeiten. Mein Rat ist auch, sich die Nachrichtenquellen gut rauszusuchen. Nicht hilfreich sind Quellen, die sehr emotionale oder reißerische Schlagzeilen liefern. Sie triggern Angst. Lieber sich bei einer ruhigen, unaufgeregten Nachrichtenredaktion gründlich informieren.

Was kann noch gegen die Angst helfen, die viele verspüren?

Sie sollte nicht unterdrückt, sondern zugelassen werden. Man muss sich mit ihr auseinandersetzen und anerkennen, dass man Angst hat. Das erleichtert den Umgang mit ihr. Es kann sehr helfen, über die eigene Angst zu sprechen, insbesondere mit Menschen, die möglicherweise eine besonnenere Haltung an den Tag legen können. Durch den Austausch mit anderen können wir nicht nur den eigenen Gefühlen Ausdruck verleihen, sondern uns vielleicht auch der beruhigenden oder gelassenen Perspektive anschließen, die jemand anders mit uns teilt.

Und was kann aktiv getan werden, um die verloren geglaubte Kontrolle wiederzuerlangen?

Selbstwirksamkeit. Zum Beispiel dadurch, dass wir anderen helfen und uns engagieren. Das verleiht uns emotionale Kraft und wirkt der Angst entgegen. Vielen Menschen hilft es enorm, Schutzsuchenden eine Unterkunft anzubieten, zu spenden, im Ehrenamt tätig zu sein, für den Frieden zu demonstrieren. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung erleben wir derzeit in einem beeindruckenden Ausmaß. Und man muss sagen: Unsere Hilfe ist in erster Linie wirksam für die Opfer dieses Krieges. Aber sie ist letztlich auch eine Hilfe für unsere eigene Psyche.