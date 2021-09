Berlin - Wer eine Corona-Infektion durchgemacht hat, ist für ein halbes Jahr gleichgestellt mit einer geimpften Person und somit ausgenommen von Beschränkungen. Danach muss sich der Genesene einmalig impfen lassen. Wieso eine Booster-Impfung ausreicht, ein Genesenenzertifikat nur für ein halbes Jahr gilt und ein Antikörpertest nicht als Nachweis für eine durchgestandene Infektion anerkannt wird – die wichtigsten Fragen im Überblick.

Wer gilt als genesen?

Eine Person gilt laut Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - (SchAusnahmV) dann als genesen, wenn sie eine Corona-Infektion bemerkt hat, sich testen lässt und das Ergebnis positiv ausfällt. Das Testergebnis muss mindestens 28 Tage zurückliegen, darf aber maximal sechs Monate alt sein. Als Nachweisdokumente zählen zum Beispiel ein PCR-Befund eines Labors oder einer Hausärztin, ein PCR-Befund einer Teststelle oder eines Testzentrums, ein ärztliches Attest, wobei immer das Datum, die Uhrzeit, der Name des Getesteten und die durchführende Teststelle erkennbar sein müssen. Der Nachweis kann digital oder in Papierform und neben der deutschen auch in englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache vorliegen. Wer sein Testergebnis nicht mehr hat, kann es erneut bei der durchführenden Stelle anfordern, schreibt das Bundesgesundheitsministerium.

In dem fraglichen halben Jahr werden Genesene in ihrem Alltag mit Geimpften gleichgestellt, danach wird ihr Status ungültig – und sie werden gleichgestellt mit Ungeimpften. Das liegt vor allem daran, dass noch nicht genug wissenschaftliche Daten, zumindest keine eindeutigen Ergebnisse zum Thema vorliegen. Klar ist: Von Corona Genesene müssen sich einmalig impfen lassen, um beispielsweise von Corona-Maßnahmen ausgenommen zu werden. Vergehen 14 Tage nach der Impfung, sind sie wieder mit Geimpften gleichgestellt. Die Booster-Impfung kann nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) von August 2021 bereits vier Wochen nach Abklingen der Symptome verabreicht werden.

Was gibt es für den Impfnachweis zu beachten?

Seit Juli 2021 kann ein digitaler Impfnachweis nach einmaliger Impfung auch dann ausgestellt werden, wenn die Corona-Infektion mehr als sechs Monate vergangen ist und deswegen kein sogenannter Genesenennachweis mehr ausgestellt werden kann, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Als Beleg genügen fortan der Ausweis mit Foto, ein positiver PCR-Test (der eben länger als sechs Monate zurückliegen darf) und der Eintrag im gelben Impfbuch.

Kann ein Antikörpertest auch als Nachweis für eine Genesung dienen?

Antigenschnelltest, Antikörpernachweise oder Krankheitsatteste werden nicht als Nachweise erkannt. Anders sieht es in Österreich aus: Dort werden Antikörpertests als Nachweis einer durchgemachten Infektion akzeptiert, bei denen nicht der Zeitpunkt einer durchgemachten Infektion, sondern der Immunstatus ausschlaggebend ist, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt. Genesene mit einem positiven Antikörpernachweis müssen sich demnach während der nächsten drei Monate nicht testen lassen, dann kann der Test erneuert werden.

In Deutschland führt die Frage zu den Antikörpern nach Ansicht von Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, zu viel Verwirrung. „Die Vorstellung ist: Man weist Antikörper im Blut nach und dann weiß man anhand der Menge der Antikörper, jemand ist besser oder weniger gut geschützt“, sagte er in der Bürgersprechstunde des Gesundheitsministeriums. „Aber dieses Wissen ist einfach nicht da. Das heißt, es kann Menschen geben, die haben Antikörper im Blut, aber die schützen gar nicht - und es gibt andere, da weist man gar keine Antikörper nach, aber sie sind trotzdem geschützt.“

Wieso brauchen Genesene nur eine Impfung und nicht zwei?

Aus der Empfehlung der Stiko geht hervor, dass für immungesunde Personen, die eine labordiagnostisch bestätigte Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, eine einzelne Impfstoffdosis ausreiche, da sich dadurch bereits hohe Antikörperkonzentrationen erzielen lassen, die durch eine zweite Impfstoffdosis nicht weiter gesteigert werden könnten. Das gelte auch, wenn der Infektionszeitpunkt länger zurückliegt. Zu diesem Ergebnis kommen ebenfalls Forschende von der Rush Universität in Chicago. Sie schreiben in der JAMA Network Open veröffentlichten Studie, dass Covid-19-Genesene, die nur eine Dosis verabreicht bekamen, mehr virusbekämpfende Immunzellen entwickeln würden als all jene Menschen, die sich nicht angesteckt haben und zweimal geimpft wurden.

Wieso ist der Genesenennachweis nur für ein halbes Jahr gültig?

Weil nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen wird, dass die durch die Infektion natürlich erworbene Immunität zumindest für eine gewisse Zeit – oft ist die Rede von sechs Monaten – anhält. So heißt es auch in der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission. Tatsächlich hält sie aber länger an als angenommen, wie eine in The Lancet veröffentlichte britische Studie zeigt. Die Forschenden untersuchten das Blut von knapp 700 Pflegeheimbewohnern sowie mehr als 1400 Pflegekräften des Heims, die sich in der ersten Pandemiewelle im Frühling 2020 mit Corona ansteckten. Diese vorangegangene Infektion reduzierte auch zehn Monate später das Risiko einer Neuinfektion bei den Bewohnern um etwa 85 und den Pflegekräften um etwa 60 Prozent, wie die Forschenden schreiben.

Eine dänische Studie, ebenfalls erschienen in The Lancet, belegt zumindest für die Bevölkerungsgruppen unter 65 Jahre etwas ähnliches: Genesene waren auch nach sechs Monaten zu 80,5 Prozent vor einer Reinfektion geschützt. Der Widerspruch zur britischen Studie: Bei über 65-Jährigen lag der Schutz für denselben Zeitraum bei 47 Prozent.

Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, betonte mehrfach, dass einige Menschen, die die Krankheit durchgemacht haben, Antikörperspiegel zeigten wie Geimpfte, und sie hätten „wahrscheinlich auch einen vergleichbaren Schutz“. Aber manchmal komme es auch vor, dass Genesene keine nachweisbaren Antikörper haben. Trotzdem könnten sie durch T-Zellen – also Gedächtniszellen – vor einer schwer verlaufenden Corona-Infektion geschützt sein.

Carlos Guzmán, Leiter der Abteilung Vakzinologie und angewandte Mikrobiologie vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, erklärte im Gespräch mit der Berliner Zeitung, dass selbst wenn die spezifische Antikörperkonzentration im Blut nach mehreren Monaten kaum noch nachweisbar sei, dies nicht bedeute, dass der Körper deshalb weniger wehrhaft gegen das Coronavirus sei. Der Grund: eine Reihe anderer Zellen und Mechanismen, die dem Immunsystem zur Verfügung stünden. Neben den besagten T-Zellen suchen etwa auch Killer-T-Zellen nach Körperzellen, die mit dem Virus infiziert sind und zerstören sie, so Guzmán. Oder auch Helfer-T-Zellen, die wiederum dafür sorgen, dass das Immunsystem nach erneutem Kontakt mit dem Virus wieder aktiviert wird.



Fazit

Noch ist nicht abzusehen, ob und wenn ja wann der Genesenennachweis auf eine längere Zeit als sechs Monate ausgeweitet oder eine natürliche Immunität für ausreichend befunden wird – Genesene müssen sich also früher oder später einmalig impfen lassen, um auch von künftigen Lockerungen der Corona-Maßnahmen profitieren zu können.

Immerhin: US-Virologe Shane Crotty vom kalifornischen La Jolla Institute for Immunology sagte der Nachrichtenagentur AP, dass geimpfte Genesene Antikörper herstellen können, die alle Arten von Varianten erkennen – selbst wenn sie diesen nie ausgesetzt waren. Er spricht von einer „hybriden Immunität“ und empfiehlt allen Menschen, die eine Erkrankung durchgestanden haben, sich impfen zu lassen.