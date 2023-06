MDMA, Pilze, Ketamin: Warum Drogen die große Hoffnung in der Psychotherapie sind

In wenigen Wochen beginnt eine neue Phase des Versuchs, psychische Störungen mit psychedelischen Drogen zu behandeln. Ab Juli erlaubt Australien die Verschreibung von Psilocybin und MDMA, also deren Verwendung auch außerhalb von Studien. Als erstes Land der Welt. Psilocybin ist ein Inhaltsstoff aus Pilzen, Magic Mushrooms, die Menschen seit Jahrhunderten benutzen, um Rauschzustände zu erreichen und ihr Bewusstsein zu verändern, meist in spirituellen Zeremonien. MDMA ist der Stoff in der Partydroge Ecstasy. Illegale Drogen, bisher. Und zugleich Stoffe, auf denen riesige Hoffnungen ruhen.