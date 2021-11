Berlin - Die Inzidenzen steigen in ungeahnte Höhen, das medizinische Personal schlägt Alarm, schon drei Viertel der Kliniken müssen Operationen verschieben - und das ist erst der Anfang: Wie sollen wir durch diesen Winter kommen, der der härteste Corona-Winter zu werden droht? Denn selbst wenn sich nun alle impfen ließen oder wir in sofortigen Lockdown gingen, blieben die nächsten Wochen in den Kliniken schwierig. Da die Bundes- und Landesregierungen sich gerade erst neu finden, haben wir unsere Leserinnen und Leser nach ihrer Meinung gefragt. Hier eine Auswahl der Antworten.

„Impfplicht ab 60 Jahren als Kompromiss“

(...) Eine Impfplicht wäre rein wissenschaftlich die beste Lösung. Wir sehen deutlich in den Statistiken, wie die Impfung das Risiko des Krankenhausaufenthalts minimiert und somit nicht nur den Einzelnen, sondern die gesamte Gesellschaft schützt, indem die Krankenhäuser entlastet werden. Da unsere auf Individualismus ausgelegte Gesellschaft leider in größeren Teilen auf Egoismus umgeschaltet hat, wird eine solche Impfpflicht wohl ohne größere gesellschaftliche Verwerfungen nicht durchsetzbar sein. Vor allem die Angst vor Spätfolgen dient hier als Argument der Impfgegner. Deshalb doch vielleicht der Kompromiss zur Güte: eine Impfpflicht ab 60 Jahren. Das Risiko von Spätfolgen sollte ab diesem Alter hinnehmbar sein, wenn man es dem Risiko einer Corona-Erkrankung und der Verpflichtung des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft gegenüberstellt. Eine 100-prozentige Impfquote der Über-60-Jährigen würde das Gesundheitssystem deutlich entlasten.

Rat an Politiker: Einfach mal eine Talkshow ausfallen lassen

Die Impfkampagne muss zudem in allen Bevölkerungsschichten deutlich besser kommuniziert werden. Noch immer vermisse ich Auftritte der Politiker und staatlichen Gesundheitsbehörden in Berufsschulen, Oberstufenzentren, größeren Betrieben, Sportvereinen, Fitnessstudios, Verbänden, um in Kurzvorträgen Wirkung von Impfung und Virus zu erläutern. Einfach mal die Talkshow im Fernsehen ausfallen lassen und in die Brennpunkte gehen, sonst werden wir die Impfgegner nicht erreichen. Die gehören nämlich nicht zum Publikum von Markus Lanz.

Da wir auch für Pflichtimpfungen noch mehrere Wochen brauchen werden, sind weitere Maßnahmen unabdingbar. Eine klar kommunizierte und kontrollierte FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen außerhalb des Familienlebens, also durchgehend am Arbeitsplatz sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxen, Museen, Kinos. Unter 2G+-Bedingungen kann die Maskenpflicht in einzelnen Bereichen (Restaurants, Bars, Clubs) ausgesetzt werden. Ohne Impfung und Test dürfen solche nicht lebensnotwendigen Bereiche zunächst nicht mehr betreten werden. Bitte ansonsten keine schlecht sitzenden OP-Masken mehr, wenn wir wissen, dass FFP2 wirksamer schützt.

Ein regelmäßiges Stoßlüften in allen von mehreren Personen frequentierten Räumen. Bitte keine pro forma gekippten Fenster in der Ecke des Raumes – das bringt Kälte, aber kaum Luftaustausch. Zudem weiterhin der Einsatz von Luftfiltern, wo es nur geht. Bei allem gilt: Nur konsequentes Handeln bringt uns weiter. Masken unter dem Kinn und nur auf dem Weg zur Toilette, geschlossene Fenster in den S-Bahnen, gefälschte Impfausweise als Kavaliersdelikt und ein schlampig durchgeführter morgendlicher Test machen auf Dauer unser Leben kaputt. Eigentlich ist es ähnlich wie beim Abnehmen: Alle wissen, wie es geht - und wer keinen Bock hat, wird die Konsequenzen spüren. (Christoph Tismer)

„Alte und Kranke schützen – aber sie nicht wegsperren“

Die Politik sollte sich darüber im Klaren sein, dass sie schon seit längerem ein breites Misstrauen der Bevölkerung hat (...). Das hat zur Folge, dass gerade jetzt diese Menschen den Stinkefinger heben und sich mit größer werdendem Druck erst recht einer nötigen Impfung entziehen. Eine Impfpflicht halte ich momentan für eher kontraproduktiv. Das wird die Impfquote nur minimal vorantreiben, stattdessen wird in relevanten Bereichen wie der Pflege noch mehr Personal fehlen. Auch ein ausgedehntes 2G oder gar 2G plus halte ich für kontraproduktiv. Die Ungeimpften werden so ins heimische Wohnzimmer verdrängt, wo ohne Abstand und Maske die Ansteckungsgefahr deutlich höher ist! Oder ist vielleicht doch eine zügige Durchseuchung gewollt?

Wenn die Politik unbedingt diejenigen schützen will, die nicht geschützt werden wollen, dann hilft nur ein Lockdown für alle. Der bringt aber die Durchseuchung und somit das Pandemie-Ende keinen Schritt näher. Vielmehr halte ich es für sinnvoll, die Menschen zu schützen, die geschützt werden wollen und müssen. Das heißt: Alte und Kranke. Allerdings nicht, indem man diese Menschen wegsperrt und jeglichen Kontakt untersagt, sondern durch massives Testen aller, die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen betreten beziehungsweise mit Alten und Kranken zu tun haben. Auch Geimpfte und Genesene; Besucher wie Mitarbeiter oder Handwerker. Bestenfalls ein vor Ort durchgeführter (PCR-)Test, um gefälschten Zertifikaten vorzubeugen. Langfristig müssen unbedingt die Pflegeberufe attraktiver gemacht werden, um zukünftige Engpässe besser zu bewältigen. (Sylvia Müller)

„Testen, testen, testen“

Ich stelle meine persönliche Haltung zu dem Thema voran: Impfen ist Privatsache, es gilt das Prinzip der Eigenverantwortung. Ich habe mich impfen lassen, um mich selbst zu schützen. Ich bin für meine Gesundheit verantwortlich, nicht für die Gesundheit von Fremden (...). Wer bis heute nicht geimpft ist, wird es auch in Zukunft nicht tun. Es besteht kein gesellschaftlicher Konsens, dass dieses Virus tödlich sei. Eine nicht zu unterschätzende Minderheit der Menschen in diesem Land vertritt diesen Standpunkt. Ich gehöre nicht dazu.

Impfen bedeutet einen körperlichen Eingriff, der nicht durch staatlichen Zwang erfolgen darf. Ich bin ein Befürworter des Impfens. Ich bin geimpft, um nicht auf der Intensivstation zu verenden. In Gesprächen im Freundes- und Familienkreis, wo alle geimpft sind, stellen sich aber große Zweifel über den mRNA-Impfstoff heraus (...). Leider ist es bis heute versäumt worden, über die Funktionsweise der mRNA-Impfstoffe aufzuklären. Werbekampagnen à la Oma krempelt die Arme hoch sind wenig hilfreich, ebenso wie die fortwährenden Beteuerung der Sicherheit und Wirksamkeit durch Politiker, deren Glaubwürdigkeit in 22 Monaten Pandemie durch täglich nachgewiesene Inkompetenz verbrannt ist. (...) Ich habe mich dann impfen lassen, als ich meine Zweifel durch eigene Recherche über die Funktionsweise des Impfstoffs beseitigen konnte. Diese Informationen sind nur schlecht zugänglich und nicht für die breite Bevölkerung verständlich aufbereitet.

Nur tägliches Testen aller Menschen kann helfen

Ich habe den Standpunkt, dass nur tägliches Testen aller Menschen die Kette der Infektionen unterbrechen kann (...). Jeden Tag werden unzählige Blutproben in Labors untersucht. Diese müssen ebenso verpflichtend auf Antikörper untersucht werden, damit endlich ein Einblick in die Durchseuchung der Bevölkerung gelingt (...).

Eine Krise benötigt eine starke Führung mit Haltung, die glaubwürdig ist und nicht nach Umfragewerten ihre Fahne in den Wind dreht und sich nicht persönlich profilieren will. Wir brauchen endlich einen unabhängigen Krisenstab mit Vertretern aller Wissenschaften, um der Pandemie nicht mehr ständig drei Schritte hinterherzulaufen. (Stephan Wilhelm)

„Ungeimpfte müssen Konsequenzen für ihre Entscheidung tragen“

(...) Nun wurden ja eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die ich größtenteils für gut halte. Das gilt vor allem für die 2G-Regel. Ich sehe nämlich nicht ein, dass Ungeimpfte keine Konsequenzen für ihre Entscheidung tragen müssen. Es ist etwas anderes, ob ich mit meinem Verhalten nur mich selbst gefährde oder auch andere, denn da hört für mich die persönliche Freiheit auf. Ich finde es sowieso paradox, dass sich viele vor den seltenen Nebenwirkungen fürchten, aber nicht davor, auf der Intensivstation zu landen oder Spätfolgen einer Infektion zu haben (...).

Es bleibt nur eins: impfen, impfen, impfen! Die Schließung der Impfzentren erweist sich nun als Fehler, denn die Hausärzte sind, entgegen der Äußerungen im Sommer, nicht in der Lage, diese zu ersetzen. (Regina Gorgel)

„Ungeimpfte können nichts dafür, dass Impfstoffe die Pandemie nicht bremsen wie erhofft“

Meine Vorschläge, wie wir durch den Winter kommen: Indem alle vorsichtig und umsichtig sind. Indem möglichst viel getestet wird, am besten jeder arbeitende Erwachsene täglich (warum nur einmal die Woche kostenfrei und wie soll das überhaupt kontrolliert werden?). Indem endlich das Gesundheitssystem ertüchtigt wird, insbesondere durch Verbesserung von Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Wichtigste Maßnahme: Kein Gewinn mit Krankenhäusern und Pflegeheimen! Kurzfristige Maßnahme: eine Bazooka fürs medizinische Personal.

Warum nicht Krankenhaus- und Pflegeheimstationen für Ungeimpfte?

Indem Behandlungsoptionen in den Fokus gerückt werden (...). Indem alle, die es wollen, unkompliziert eine erste bis dritte Impfung erhalten. Indem Krankenhausabteilungen und Pflegeheimabteilungen für Ungeimpfte eingerichtet werden. Zumindest in letzteren dürfte die Ausstattung mit ungeimpftem Personal kein Problem darstellen. Das ganze sollte wissenschaftlich begleitet werden. Wir könnten ohnehin weit mehr Daten gebrauchen und auch erheben, um zielgerichteter vorzugehen.

Was ich strikt ablehne, ist 2G und weiterer Druck auf Ungeimpfte. Es muss endlich anerkannt werden, dass die Impfstoffe die Pandemie nicht so bremsen wie erhofft. Dafür können die Ungeimpften nichts. An Orten, an denen dies sinnvoll ist, sollte 1G (getestet) gelten. Alles andere ist grundgesetzlich geschützte Privatsache. (Ivo Tobias Zsiros)

„Unfassbarer Umgang mit Impfunwilligen“

Es ist für mich aus vielerlei Gründen unfassbar, wie mit Menschen umgegangen wird, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Ich gehöre zu der Altersgruppe der besonders vulnerablen Patienten und habe in meinem ganzen Leben (immerhin 82 Jahre) noch nie eine Impfung abgelehnt. Ich würde mich auch jetzt impfen lassen, da ich aber (...) drei Autoimmunkrankheiten habe, darunter eine Immunthrombozytopenie, empfinde ich alle bei uns zugelassenen Impfstoffe als eine persönliche Gefahr.

Warum ist es nicht möglich, auf die Gruppe der „Impfunwilligen“ zuzugehen, ihre Gründe zu respektieren (vielleicht möchten sie sich ja auch vor Covid schützen?) und ihnen ausnahmsweise Impfstoffe (vor allem normale Totimpfstoffe) anzubieten, die zwar in der EU nicht zugelassen sind, aber weltweit verwendet werden? Stattdessen werden wir diskriminiert, als egoistisch beschimpft und unsere Gesundheit scheint niemanden wirklich zu interessieren.

Für mich bestünde der einzig akzeptable Weg darin, wie bisher weitgehende Hygienemaßnahmen durchzusetzen, Geimpfte und Ungeimpfte möglichst oft zu testen und vor allem dazu beizutragen, das natürliche Immunsystem der Menschen zu stärken (...). (Waltraud Perner)

„Hört einander zu!“

(...) Das Coronavirus leugne ich definitiv nicht. Die Wirksamkeit der Impfung stelle ich genauso wenig in Frage. Sie schützt vor einem schweren Verlauf. Was für mich aber nicht mehr verständlich ist, ist die politische Debatte, bei der bereits seit letztem Jahr nicht mehr alle Fakten betrachtet werden (...). Die Menschen, die die Daten anders interpretieren und andere Schlüsse ziehen, werden als Coronaleugner hingestellt. Und das von den Parteien, die immer wieder auf die Demokratie hinweisen, in der es möglich sein sollte, solche Meinungen auszuhalten.

Bitte nicht andere Menschen ins Abseits stellen!

Eine Überlastung des Gesundheitssystems möchte ich auch nicht. Den Pflegekräften in Krankenhäusern und Altenheimen bin ich sehr dankbar (...). Für mich gilt aber der Grundsatz, dass ich jedem Menschen Wertschätzung zeige. Entscheidend ist, dass man Menschen zuhört und zumindest versucht, deren Meinung und Ansichten zu verstehen. Es gibt immer mindestens zwei Seiten.

Entsprechend möchte ich zur Impfdebatte folgendes sagen: Bitte überlegt genau, was ihr anderen Menschen vorwerft und wie ihr diese damit verletzt oder ins Abseits stellt. Hört erstmal zu. Nur so kann eine ausreichende Diskussionskultur geschaffen werden. Und nur wenn alle Informationen bekannt sind, kann man das Problem zielführend und gemeinsam lösen. Die eigentliche Frage, die wir als Gesellschaft beantworten sollten, ist eine ethische. Dürfen Menschen sterben? Wenn ja: Wie viele und wann? Wenn nein: Wie kann ich alle retten und was kostet das? (Felix Fiedler)