Entspannung wirkt Wunder: Ergraute Haare können ihre alte Farbe zurückgewinnen

Unser Autor bemerkt plötzlich viel Grau an seinem Hinterkopf. Er findet heraus, dass er ein Sommertyp ist und dass es Hoffnung für ihn gibt. Eine Glosse.

Es muss ja nicht so bleiben: Ein Mann fährt sich vorm Spiegel durchs graue Haar.

Ich sehe komisch aus. Das werden sicher all jene gern bestätigen, die mich kennen, wobei sie ihre Einschätzung anders begründen dürften als ich selbst. Ich meine nämlich ausschließlich meinen Hinterkopf. Den habe ich jetzt auf einem Foto gesehen. Es ist im Büro entstanden, und da ich es dort auch erstmals zu Gesicht bekam, teilte ich die schockierende Erfahrung sogleich mit einer Kollegin: „Meine Haare hinten sind ja ganz grau!“ Sie meinte nur: „Stimmt, aber es ist ein schönes Grau.“ Und ich dachte, ein Grau ist wie das andere.

Ist es nicht, wie ich herausfand (nicht in der Dienstzeit, zwinker, zwinker, versteht sich ja von selbst). Beginnend bei Mausgrau, Steingrau und Betongrau führte mich meine Recherche alsbald zum Schiefergrau, Silbergrau und Anthrazit. Mit Vulkangrau wies meine Rückansicht keinerlei Ähnlichkeit auf, eher mit einem frischen Rauchgrau, das Richtung Ohren in ein dezentes Braungrau changierte mit Anklängen an Platingrau.

Dank einiger Frauenzeitschriften lernte ich weiter dazu. Zum Beispiel, dass ich ein klassischer Sommertyp bin, der unter allen Umständen helle Blautöne, kühle Violettvarianten und ein kaltes Magenta für seine Kleidung bevorzugen sollte. Knallig sei dagegen zu meiden, hieß es, unbedingt und für alle Zeit. So lange, bis ich oben ohne bin, nehme ich jedenfalls an.

Meine Friseurin meint ja schon immer, derartig gräuliches Gejammer sei völlig unangebracht, in Wirklichkeit würden Haare lediglich farblos mit zunehmendem Alter. Ich sah mich im Geiste mit einer Portion Glasnudeln auf dem Kopf. Als würde das irgendetwas besser machen. Sehr erleichtert war ich deshalb darüber, dass sich die Farbe mitunter in ihren alten Zustand zurückverwandelt. Darauf brachte mich ein Artikel mit der aufmunternden Überschrift: „Graue Haare können ihre Farbe wiederbekommen.“

Ein 35-Jähriger bekommt wieder braune Strähnen

Ich las von einer Gruppe Wissenschaftler der Columbia University und zwei ihrer Probanden. Demnach erlangten bei einem 35 Jahre alten Mann während eines zweiwöchigen Urlaubs fünf Strähnen ihre ursprüngliche Farbe wieder – Kastanienbraun. Eine 30 Jahre alte Frau mit schwarzem Haupt dagegen bekam eine weiße Strähne zwei Monate nach der Trennung von ihrem Partner.

Ich folgerte daraus, dass Stress mich äußerlich derart verändert hat. Und dass ich mich nur genug schonen muss, damit mein Hinterkopf wieder seine jugendliche Gestalt annimmt. Nun habe ich diese Zusammenhänge nur noch meinem Chef zu verdeutlichen. Er wird mich verstehen. Seine Haarfarbe wirkt noch sehr ursprünglich.